Медіа заявили, що Кравченка випустили з України "за дзвінком із Києва": у ДПСУ відповіли

Коли у вересні тодішній генпрокурор України Руслан Кравченко намагався перетнути кордон на КП "Шегині – Медина", прикордонники нібито не хотіли відпускати високопосадовця. В базі даних, якою користувалися прикордонники, проти прізвища генерального прокурора були відповідні позначки антикорупційних органів НАБУ і САП. Через ці позначки у Кравченка забрали паспорт і тривалий час не повертали. Та зрештою, після телефонного дзвінка з Києва, генпрокурору віддали паспорт та пропустили через кордон.

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В ситуації "навряд чи могло обійтись без допомоги української влади", стверджується в розслідуванні журналістів УП. Але в ДПСУ називають фейком цю інформацію розслідувачів.

Відрядження Кравченка

Журналісти посилаються на свої джерела серед правоохоронців. За словами останніх, "прикордонники отримали дзвінок з Києва і випустили Кравченка у Відень, де на нього вже могла чекати охорона віденської спецслужби".

Кравченко виїхав з України у ніч на 14 вересня нібито у відрядження (яке він сам собі організував і підписав). Згідно з документами, генпрокурор мав вирушити на п'ять днів до Парижа для участі у слуханнях під егідою ПАРЄ щодо українських дітей. Однак у списку учасників дискусії його не було.

Відрядження закінчилося 18 вересня, Кравченко на роботу не повернувся.

Як припускають журналісти у своєму розслідувані, Кравченку допоміг оселитися у Відні відомий одеський бізнесмен Володимир Галантерник, фігурант двох справ НАБУ і САП.

Руслан Кравченко у 2026 році щонайменше п’ять разів виїжджав у закордонні відрядження. Що цікаво – кожного разу його офіційно супроводжував Сергій Кропива, колишній заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП. Кропива є ключовим фігурантом масштабної антикорупційної спецоперації НАБУ і САП "Карфаген", і відомий під псевдонімом "Канцлер".

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Що кажуть прикордонники

Під час виїзду Руслана Кравченка вночі 14 вересня 2026 року спрацювало лише доручення на інформування, а не заборона на перетин кордону. Інформація про виїзд генпрокурора начебто "за дзвінком" з Києва, "неправдива і вкрай абсурдна", заявив речник Держприкордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, у посадовця були документи про службове відрядження, що давало право на виїзд з України.

"У ході оформлення в базі даних спрацювало доручення уповноваженого державного органу за індексом І – інформування. Це означає, що необхідно проінформувати відповідні державні органи про виїзд особи. За визначеним алгоритмом дій ініціатор доручення був відразу повідомлений у телефонному режимі про виїзд з України цієї особи", – розповів Демченко.

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Він підкреслив, що ДПСУ не отримувала жодних доручень, які б обмежували виїзд з України Кравченка.

Справа "Карфаген"

Як повідомляв OBOZ.UA, на початку вересня українські антикорупційні органи НАБУ та САП провели спецоперацію "Карфаген", у межах якої викрили злочинну організацію. За даними слідства, її очолював посадовець Офісу Генерального прокурора України, а учасники схеми займалися "кришуванням" мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна, отриманого злочинним шляхом.

Серед іншого, розслідування "Карфаген" виявило механізм збору та розподілу коштів, сплачували шахрайські колцентри за можливість працювати без перешкод. Йдеться про систему з назвою "єдине вікно", через яке могли проходити щомісячні платежі від понад тисячі таких центрів.

Напередодні обшуків у Офісі генпрокурора, пов'язаних з розслідуванням, Кравченко виїхав з країни (у вищезгадане відрядження). А за три дні до операції "Карфаген" – 3 вересня 2026 року – він придбав нову велику квартиру.