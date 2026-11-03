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ДБР почало провадження за фактом подій на Петропавлівській Борщагівці: Буданов заявив про затримання жінки, яка приїхала на "швидкій"

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
606
ДБР почало провадження за фактом подій на Петропавлівській Борщагівці: Буданов заявив про затримання жінки, яка приїхала на "швидкій"
Кирило Буданов прокоментував ситуацію, яка сталася в Петропавлівській Борщагівці. Джерело: Відкриті джерела.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що події в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада відбулися не без стороннього впливу. Правоохоронці мають встановити конкретних організаторів конфлікту та притягнути їх до відповідальності. Тим часом Державне бюро розслідувань уже відкрило кримінальне провадження за фактом можливого перевищення повноважень військовими.

Про це посадовець повідомив у відеозверненні Telegram-каналах. Також розслідування проводе ДБР.

Буданов назвав події в Петропавлівській Борщагівці неприпустимими для українського суспільства, особливо в умовах повномасштабної війни. Він наголосив, що протиставлення української армії власному народу та розпалювання конфліктів між громадянами є давно відомим і цинічним методом.

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"Наразі вже достеменно відомо, що вчорашні події на Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу", – заявив керівник ГУР.

Він додав, що конкретних осіб та ініціаторів інциденту обов’язково встановлять і покарають. Крім того, відповідні висновки мають зробити й усередині силових структур.

Буданов також закликав українців поважати Сили оборони та відповідально ставитися до власних рішень, аби не допустити внутрішнього протистояння.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що кримінальне провадження відкрили за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Конфлікт виник біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернених після самовільного залишення військової частини (СЗЧ).

Після появи в соціальних мережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових біля будинку зібралися громадяни. Згодом суперечка переросла в сутички: під час них пролунали постріли, а службові автомобілі поліції зазнали пошкоджень.

Слідчі ДБР перевіряють законність дій усіх причетних до інциденту. Зокрема, вони з’ясовують умови перебування нацгвардійців у будинку, можливі факти застосування до них примусу, а також причини та перебіг самого конфлікту.

У відомстві наголосили, що в соцмережах поширюють різні, подекуди суперечливі версії подій, частина яких поки не має належного підтвердження. Тому закликали громадськість і медіа не робити передчасних висновків.

Своєю чергою, Дмитро Лубінець заявив, що направив запити до правоохоронних органів із вимогою перевірити всі обставини інциденту. Зокрема, він хоче з’ясувати правові підстави перебування військовослужбовців і представників Нацгвардії в приватному будинку та отримати оцінку діям усіх учасників події.

Омбудсман окремо засудив напади на військових, нацгвардійців і поліцейських, водночас наголосивши на необхідності не виправдовувати одну сторону конфлікту й не звинувачувати іншу до завершення перевірки.

"Єдиний шлях зупинити їх – не виправдовувати одну сторону й не засуджувати іншу наперед, а встановлювати факти та надавати правову оцінку діям кожного учасника", – зазначив Лубінець.

Він також закликав не допускати переростання внутрішніх конфліктів у протистояння між українцями, нагадавши, що спільним ворогом залишається Росія.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що жінка, яка заявила про нібито незаконне утримання поранених військових у Петропавлівській Борщагівці, представилась власницею компанії "Мед-престиж". Однак журналісти з'ясували, що клініка припинила роботу ще у 2023 році, а автомобіль швидкої допомоги, який прибув на місце події, продали у 2024-му. Йдеться про Валентину Молоду, яка має стосунок до кількох громадських організацій та медичних компаній.

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