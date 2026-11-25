Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко підтвердив, що під час обшуків в Офісі генерального прокурора детективи НАБУ вилучили документи, які містили інформацію про проведення правоохоронними органами заходів щодо співробітників самого Бюро.

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Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Михайлу Ткачу для "Української правди".

Вони вилучили цю довідку, тому що вони бачать кількість заходів, які і по яких детективах проводилися заходи в тому числі не законні. От і все", – заявив Клименко.

За словами керівника САП, йдеться саме про матеріали, щодо вилучення яких у заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко раніше повідомляв Руслан Кравченко.

Таким чином, Клименко підтвердив факт вилучення детективами НАБУ матеріалів, які стосувалися співробітників самого Бюро. Водночас залишається відкритим питання можливого конфлікту інтересів, адже детективи фактично вилучали документи щодо заходів, які проводилися стосовно них та їхніх колег.

При цьому в наведеному фрагменті інтерв’ю Клименко не уточнив, чи містили вилучені матеріали інформацію про можливі корупційні правопорушення його дружини та директора НАБУ Семена Кривоноса.