Сергій Дука на засіданні Апеляційної палати ВАКС поставив питання про особисту зацікавленість керівництва НАБУ та САП у його кримінальному переслідуванні.

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Генерал нагадав, що підрозділ СБУ під його керівництвом документував можливе незаконне збагачення детектива НАБУ Романа Нєдова, розслідував два епізоди щодо директора Бюро Семена Кривоноса та збирав матеріали щодо близького оточення керівника САП Олександра Клименка. За словами Дуки, Нєдов, у якого СБУ проводила обшуки, згодом сам брав участь у розслідуванні проти генерала.

"То в мене немає конфлікту інтересів із ними? Чи в них зі мною? Цікаве питання. Дуже цікаве, але відповіді немає, бо всі у закордонних вояжах", – заявив Дука.