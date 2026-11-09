Хто лобіює китайську техніку для Сил оборони України – медіа

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиЗбір на ліки для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено важливий збір на медицину для бійців: піхотинці потребують протизастудних засобівоблави в ДонецькуРосійські силовики влаштували полювання на окупованій території України та на "великій землі": які спецоперації проводять і хто під ударомТрамп заявив, що Зеленський проявив "велику неповагу" до РосіїТрамп заявив, що Зеленський проявив "велику неповагу" до Росії"Буде додатково розглянуто": Корецький відповів на петицію щодо зменшення граничного віку мобілізації"Буде додатково розглянуто": Корецький відповів на петицію щодо зменшення граничного віку мобілізаціїЯрмоленко ухвалив рішення щодо збірної України після відмови Мальдери від викликуЯрмоленко ухвалив рішення щодо збірної України після відмови Мальдери від виклику"Євросолідарність" закликала ВР ухвалити Антикорупційну стратегію та закони зі списку "Качка-Кос""Євросолідарність" закликала ВР ухвалити Антикорупційну стратегію та закони зі списку "Качка-Кос"Виставила сідниці напоказ: наречена-супермодель Джейсона Стейтема прикувала погляди сукнею з "підвохом" на благодійному заходіВиставила сідниці напоказ: наречена-супермодель Джейсона Стейтема прикувала погляди сукнею з "підвохом" на благодійному заходіІлюстрація - відключення світла в УкраїніАварійні відключення та жорсткі графіки: де в Україні найгірша ситуація зі світлом 9 листопадаТри знаки зодіаку вступають у нову еру: вам неабияк щаститиме у фінансових справахТри знаки зодіаку вступають у нову еру: вам неабияк щаститиме у фінансових справах
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Хто лобіює китайську техніку для Сил оборони України – медіа

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
580
"Юромаш"
Хто лобіює китайську техніку для Сил оборони України – медіа. Джерело: сайт компанії

Понад 900 державних тендерів, лише 151 перемога та 613 дискваліфікацій – такими є показники участі ТОВ з іноземними інвестиціями "ЮРОМАШ" у публічних закупівлях. Про це заявляє заступник начальника управління озброєння – начальник відділу організації забезпечення та відновлення автомобільної техніки адміністрації ДССТ Сергій Літвінчук, пише видання УНІАН.

Особливе занепокоєння, на його думку, викликає діяльність компанії в оборонному секторі: протягом 2024–2026 років вона взяла участь у 286 закупівлях для потреб Сил оборони, однак у 160 випадках її пропозиції відхилили через невідповідність тендерним вимогам. Ще 17 договорів, за наведеними даними, були розірвані з вини постачальника.

Зазначається, що серед найбільш показових випадків – непоставка 10 колісних евакуаційних тягачів EUROMASH ET-5253 для Державної прикордонної служби України. Попри перемогу в тендері, компанія не поставила жодної одиниці техніки у встановлений договором строк, після чого угоду розірвали.

Читайте також
Марія ШевчукМарія Шевчук
1,9 т.
Постернак заявив про "кризу доброчесності" українського антикорупційного середовища
1,9 т.
Постернак заявив про "кризу доброчесності" українського антикорупційного середовища
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
1,4 т.
СБУ затримала агентку ФСБ, яка наводила російські дрони на склади з пальним у Дніпрі. Фото
1,4 т.
СБУ затримала агентку ФСБ, яка наводила російські дрони на склади з пальним у Дніпрі. Фото
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
16,6 т.
"Всі розуміли, що застава буде": адвокат арештованого генерала Дуки підтвердив, що в СБУ збирають гроші на його заставу
16,6 т.
"Всі розуміли, що застава буде": адвокат арештованого генерала Дуки підтвердив, що в СБУ збирають гроші на його заставу

Аналогічні ситуації, пише Літвінчук, виникали із закупівлями оборонної техніки в ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та НГУ. Крім того, під час перевірки заявленої компанією мережі із семи регіональних сервісних центрів для обслуговування техніки військова частина підтвердила наявність лише двох. Решта п'ять за вказаними адресами фактично не були підтверджені, йдеться у статті.

Викладені обставини стали підставою для звернень до правоохоронних органів та судових інстанцій. Водночас, за інформацією заявників, станом на сьогодні відомості за заявою про можливе кримінальне правопорушення досі не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), зауважує заступник начальника управління озброєння.

Він наголосив: окреме питання викликає реакція Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. За інформацією заявників, про обставини цієї справи обізнані й представники військової прокуратури. Водночас, за їхніми твердженнями, щодо інших учасників оборонних закупівель кримінальні провадження відкриваються, зокрема на підставі звернень та матеріалів, пов'язаних із "Юромаш".

Літвінчук звернув увагу, що, за твердженнями заявників, складається парадоксальна ситуація: коли "Юромаш" перемагає в тендері, виникають випадки невиконання компанією договірних зобов'язань і зриву поставок техніки для потреб Сил оборони. Натомість коли компанія програє закупівлю, об'єктом уваги військової прокуратури стають військовослужбовці та посадові особи, які ухвалювали рішення щодо визначення переможця.

"Така ситуація породжує принципове запитання: чи не перетворюється участь "Юромаш" в оборонних закупівлях на інструмент тиску на військових, які відповідають за забезпечення армії?" – запитує він.

Також, за його словами, цьому тлі виникає ще одне запитання: чому компанія, діяльність якої сама потребує ретельної перевірки, продовжує брати участь в оборонних тендерах, тоді як щодо інших учасників закупівель правоохоронна система демонструє значно активнішу процесуальну реакцію?

"Чому компанія з такою кількістю дискваліфікацій та розірваних контрактів продовжує претендувати на багатомільйонні замовлення для потреб оборони? Надійність постачальника в умовах війни – це питання не просто бюджетних коштів, а своєчасного забезпечення Сил оборони", – наголошує Сергій Літвінчук.

facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!