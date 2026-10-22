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Ховалися у фурі з Молоком: прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагались незаконно дістатись до Молдови. Відео

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
45
Ховалися у фурі з Молоком: прикордонники затримали 10 чоловіків, які намагались незаконно дістатись до Молдови. Відео
У фурі з молоком 10 порушників намагались дістатись до Молдови. Джерело: ДПСУ

На Одещині прикордонники затримали вантажівку, в якій громадянин Молдови намагався незаконно переправити через кордон десятьох чоловіків. Їх сховали у причепі серед палетів із молоком. Кожен із пасажирів заплатив за таку "мандрівку" від 3 до 15 тисяч доларів.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі та Службі безпеки України. Викрили та ліквідували канал незаконного переправлення людей через держкордон оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону.

Пасажирів сховали серед палетів

За даними СБУ, 40-річний громадянин Молдови керував вантажівкою DAF яка прямувала до пункту пропуску "Старокозаче". Її зупинили прикордонники біля села Маяки, що неподалік від кордону.

Водій стверджував, що перевозить вантаж із палетами молока. Однак огляд вантажу показав, що замість молока всередині вантажівки знаходились чоловіки призивного віку.

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Під час огляду правоохоронці виявили серед палетів молока десятьох ухилянтів з різних областей України – Дніпропетровської, Вінницької, Харківської, Київської та Львівської.

За переправлення платили до $15 тисяч

Як зазначає СБУ, кожен із чоловіків заплатив за таку поїздку від 3 тисяч до 15 тисяч доларів. Таким чином вони сподівалися нелегально потрапити до Молдови.

Причіп вантажівки був запломбований, а пасажири підтримували зв'язок із водієм за допомогою радіостанції.

Під час санкціонованих обшуків у водія правоохоронці вилучили мобільний телефон, радіостанції, за допомогою яких він підтримував зв'язок із "клієнтами", а також блокнот із чорновими записами.

Крім того, у нього зайшли гроші в різних валютах.

Усіх учасників "турне" притягнуто до адмінвідповідальності,

Самого перевізника затримали та повідомили йому про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Хмельниччині правоохоронці викрили чергову схему для ухилянтів. Схему організував 40-річний житель Франківщини, який долучив до неї лікарів, що входили до складу військово-лікарської комісії. Злочинна група з п’яти осіб за 10-12 тисяч доларів оформлювала ухилянтам інвалідність без законних підстав – наразі всі фігуранти схеми затримані.

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