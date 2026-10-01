Хотіли заманити на "побачення": у Запоріжжі затримали кілерів ФСБ, які намагалися вбити українських воїнів. Фото

У Запоріжжі викрили та затримали кілерів ФСБ, які намагалися вбити чотирьох українських воїнів. Для реалізації плану ФСБ вони мали заманити кожного військового нібито на "побачення" з жінками, а потім вбити. Зрадниками виявились двоє завербованих місцевих жителів віком 18 та 19 років.

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Контррозвідка Служби безпеки та Нацполіція запобігли вчиненню злочину, тепер зрадникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Що відомо

Контррозвідка Служби безпеки та Нацполіція затримали двох агентів ФСБ, які намагалися вбити чотирьох військових Збройних сил України. Таким чином, за результатами дій на випередження вдалося запобігти серії замовних убивств.

Фсб РФ планувала ліквідувати українських воїнів. Для цього вони планували заманити їх нібито на "побачення" з жінками – кожного українського воїна окрему "зустріч". Для реалізації плану російські спецслужбісти використовували фейкові акаунти на сайтах знайомств.

Потім на місці "побачення" на військовослужбовців ЗСУ мали чекати кілери ФСБ.

"За задумом ворога, один із агентів мав напасти на українських воїнів із мисливським ножем, а інший – повинен був знімати процес на камеру телефону для "звіту", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що російських агентів затримали в обласному центрі на гарячому, коли вони шукали локацію для засідки.

Хто виявився агентом ФСБ

Зрадниками, яких завербувала ФСБ, виявилися двоє місцевих жителів віком 18 та 19 років. У поле зору російської спецслужби вони потрапили, коли шукали "легкі" заробітки у Тelegram-каналах.

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Cпочатку вони виконали "тестове завдання": відстежили автомобіль українських захисників і підпалили його.

"Після цього окупанти поставили агентам нове завдання – провести серію замовних убивств. Фігуранти почали пошук "придатних" для нападу місць, де було б легко організувати засідку. Серед пріоритетних локацій, які вивчали зловмисники, були околиці міста та гаражні кооперативи", – зазначили в СБУ.

Вилучено речові докази

Для реалізації злочину за завданням Росії кілери придбали мисливський ніж, змінний одяг та гумові рукавиці. Після першого вбивства фігуранти планували позбутися цих речей, а потім придбати новий "комплект" для нових замахів.

Головні історії дня

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами їхніх контактів з ФСБ. Крім того, у них виявлено холодну зброю, травматичний пістолет із набоями та бойову гранату.

Загрожує довічне позбавлення волі

Слідчі Служби безпеки повідомили російським агентам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. За вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Зазначається, що спецоперація із викриття російських агентів відбувалася за особистої координації очільника СБУ генерал-майора Олександра Поклада.







В Запоріжжі затримали кілерів ФСБ, які намагалися вбити українських воїнів Джерело: Служба безпеки України

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Служба безпеки України затримала військовослужбовця, якого підозрюють у роботі на ФСБ Росії. Чоловік служив кулеметником в одній із бригад безпілотних систем ЗСУ та передавав ворогу інформацію про позиції свого підрозділу на Донеччині. За даними слідства, він також повідомляв російській спецслужбі про напрямки руху та бойові завдання роти.

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