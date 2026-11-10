Керував вторгненням на південь України та окупацією Херсонщини: генералу армії РФ повідомили про підозру. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюЩо відомо про Владислава СоколовКрокодил, 17 автівок у мами та мільярди на захисті енергетики: OBOZ.UA дізнався деталі про фігурантів гучної справиНа переговорах в Абу-Дабі домовилися про масштабний обмін полоненими найближчим часом – медіаНа переговорах в Абу-Дабі домовилися про масштабний обмін полоненими найближчим часом – медіаДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуФатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. ФотоФатальна жінка: як виглядає китайська шпигунка, яка спокусила очільника Nvidia і обвалила акції компанії. Фото"Європейська солідарність" на першому місці: опитування розкрило, які партії готові підтримати українці на виборах"Європейська солідарність" на першому місці: опитування розкрило, які партії готові підтримати українці на виборахЗʼявилося відео з моментом загибелі путініста Сергія Сосєдова: як усе було насправдіЗʼявилося відео з моментом загибелі путініста Сергія Сосєдова: як усе було насправдіБорги понад €2 млрд і ручне регулювання цін на електроенергію стримують інвестиції у нову генерацію, – ЦатурянБорги понад €2 млрд і ручне регулювання цін на електроенергію стримують інвестиції у нову генерацію, – ЦатурянУкраїнка Ольга Коцюбайло стала чемпіонкою світу з перукарського мистецтваУкраїнка Ольга Коцюбайло стала чемпіонкою світу з перукарського мистецтва
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Керував вторгненням на південь України та окупацією Херсонщини: генералу армії РФ повідомили про підозру. Фото

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
1,3 т.
Керував вторгненням на південь України та окупацією Херсонщини: генералу армії РФ повідомили про підозру. Фото
СБУ заочно повідомила про підозру Олександру Дворнікову. Ілюстративне фото. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Служба безпеки України

Служба безпеки України та Херсонська обласна прокуратура заочно повідомили про підозру генералу армії РФ Олександру Дворнікову, колишньому командувачу Південного військового округу країни-агресора. За даними слідства, він керував наступом російських військ на півдні України на початку повномасштабного вторгнення та операцією із захоплення Херсонщини.

Про це повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу генерального прокурора. Правоохоронці зібрали докази того, що Дворніков віддавав накази про вторгнення з тимчасово окупованого Криму та координував дії російських підрозділів, які наступали на український південь.

Як російський генерал організував наступ на Херсонщину

За матеріалами слідства, 24 лютого 2022 року Дворніков, перебуваючи на посаді командувача Південного військового округу РФ, наказав підпорядкованим військовим з'єднанням розпочати вторгнення на територію Херсонської області. До наступу залучили підрозділи 8-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту та інших формувань.

Читайте також
Марія ШевчукМарія Шевчук
2,6 т.
Нацполіція роками воювала з "Хімпромом" під погрозами розправи, – Коберник
2,6 т.
Нацполіція роками воювала з "Хімпромом" під погрозами розправи, – Коберник
Катя ПомазанКатя Помазан
2,1 т.
СБУ затримала в Ужгороді одну з "керівниць" окупаційного "Донбасгазу": що їй загрожує
2,1 т.
СБУ затримала в Ужгороді одну з "керівниць" окупаційного "Донбасгазу": що їй загрожує
Марія ШевчукМарія Шевчук
1,2 т.
Гучне викриття без судового фіналу: адвокат Кравець озвучив незручні питання на річницю справи "Мідас"
1,2 т.
Гучне викриття без судового фіналу: адвокат Кравець озвучив незручні питання на річницю справи "Мідас"

Перед просуванням наземних сил російська авіація завдавала ракетно-бомбових ударів по українських військових об'єктах, аеродромах, командних пунктах і засобах протиповітряної оборони. Зокрема, під ударом опинився аеродром у Чорнобаївці. Такі дії, за версією слідства, мали послабити українську оборону та забезпечити просування окупаційних військ.

Російські підрозділи перетнули адміністративний кордон Херсонщини з боку Криму через пункти пропуску "Чонгар" і "Каланчак", які попередньо обстріляли. Упродовж першої доби вторгнення вони захопили низку населених пунктів, зокрема Генічеськ, Нову Каховку та Олешки, а також встановили контроль над важливими переправами через Дніпро.

Керував вторгненням на південь України та окупацією Херсонщини: генералу армії РФ повідомили про підозру. Фото

Генералу армії РФ Олександру Дворнікову заочно повідомили про підозру. Джерело: Telegram/Служба безпеки України

Які плани мала Росія після захоплення Херсона

За даними правоохоронців, російське командування планувало використати захоплений плацдарм на правому березі Дніпра для подальшого наступу в напрямку Херсона та вздовж Чорноморського узбережжя. У ширшому плані окупаційні війська мали просуватися до Миколаєва й Одеси, а також захопити інші території півдня України.

Упродовж наступних тижнів російські військові продовжували окупацію населених пунктів Херсонщини, облаштовували командні пункти та блокпости. За інформацією прокуратури, вторгнення супроводжувалося ударами по цивільній інфраструктурі, незаконними затриманнями, катуваннями та вбивствами мирних жителів.

Водночас українські захисники зупинили подальше просування окупантів. 11 листопада 2022 року Сили оборони звільнили правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром.

Керував вторгненням на південь України та окупацією Херсонщини: генералу армії РФ повідомили про підозру. Фото

Генералу армії РФ Олександру Дворнікову заочно повідомили про підозру. Джерело: Telegram/Офіс генерального прокурора

У чому підозрюють російського генерала

На підставі зібраних доказів Дворнікову заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України – у веденні агресивної війни або агресивних воєнних дій.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що встановлення ролі вищого військового та політичного керівництва РФ у плануванні й організації вторгнення залишається одним із напрямів розслідування злочину агресії на Херсонщині. Загалом правоохоронці встановили вісьмох представників вищого військового керівництва Росії, причетних до планування та ведення агресивних воєнних дій у регіоні. Трьох із них уже засудили до максимально можливого покарання.

Наразі тривають заходи для притягнення підозрюваного до відповідальності.

Нагадаємо, українські правоохоронці заочно повідомили про підозру російським генералам і полковнику, які, за даними слідства, спланували обстріл центральної частини Сум у червні 2025 року. Серед фігурантів – генерал-полковник Олександр Лапін та генерал-лейтенант Олександр Кравцов.

Як писав OBOZ.UA, СБУ оголосила підозру генерал-майору Олександру Новікову, який, за даними слідства, був причетний до організації російських ударів по українських електростанціях і газотранспортній системі.

Схожі теми
Війна в УкраїніВійни Росії проти УкраїниВоєнні злочини РосіїСлужба безпеки України (СБУ)Офіс генерального прокурора України (ОГП)розслідуванняУкраїнаХерсонРосія
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!