В Україні завершили розслідування щодо російського фельдшера Іллі Сорокіна, відомого серед українських військовополонених за прізвиськом "Доктор Зло". Його обвинувачують у жорстокому поводженні з 29 українськими захисниками, зокрема оборонцями Маріуполя та "Азовсталі".

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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Службі безпеки України.

Відомо, що Сорокін працював у медичній частині виправної колонії №10 у Республіці Мордовія РФ.

У період із 2023 року до 2025-го він систематично катував українських військовополонених, використовуючи електрошокер, гумові кийки та інші предмети.

Особливо цинічно фельдшер діяв під час медичних оглядів і видачі ліків. Коли полонені зверталися по медичну допомогу, він наказував їм простягнути руки нібито для отримання препаратів, після чого бив електричним струмом.

Унаслідок таких катувань деякі військовополонені втрачали свідомість, а в одному із задокументованих випадків удар струмом спричинив тимчасовий параліч потерпілого.

Крім того, Сорокін бив українців трубою та зв’язкою ключів. Одного з полонених він ударяв ключами по голові й змушував імітувати гавкіт собаки. Після побиття потерпілих могли залишати без необхідної медичної допомоги в холодних камерах.

3 грудня 2025 року фельдшеру повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з військовополоненими) скерували до Шевченківського районного суду Києва.

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Оскільки обвинувачений перебуває на території Росії, українські правоохоронці продовжують заходи для притягнення його до відповідальності. За інкримінований воєнний злочин йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Особу "Доктора Зло" й раніше ідентифікували журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода). Зібрані ними матеріали стали основою кримінального провадження та допомогли задокументувати злочини проти українських військовополонених.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що журналісти-розслідувачі встановили особу лікаря виправної колонії в Мордовії, який катував українських військовополонених. 34-річний Ілля Сорокін, який отримав серед в'язнів прізвисько "Доктор Зло", застосовував електрошокер, змушував викрикувати російські пісні та відмовляв у медичній допомозі, що призвело до загибелі щонайменше одного полоненого.

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