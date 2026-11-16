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Готував схрони з вибухівкою для ворожих диверсантів: у Запоріжжі судили агента ФСБ. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
1,2 т.
Готував схрони з вибухівкою для ворожих диверсантів: у Запоріжжі судили агента ФСБ. Фото
Агент підготував у прифронтовому місті чотири схованки. Джерело: t.me/pgo_gov_ua

У Запоріжжі суд виніс вирок 68-річному чоловіку, який співпрацював із російською ФСБ та готував схованки з вибухівкою для ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Російські спецслужби переправляли йому комплектуючі до вибухових пристроїв за допомогою FPV-дронів, після чого він облаштовував схрони та передавав їхні координати куратору.

За державну зраду та незаконне поводження з вибуховими речовинами його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомили в Офісі генпрокурора та Службі безпеки України.

Як чоловік почав співпрацювати з ФСБ

За даними слідства, у січні 2024 року чоловік погодився співпрацювати з ворогом. На зв'язок із представником держави-агресора його вивів знайомий із тимчасово окупованого Токмака, який передав його співробітнику військової контррозвідки ФСБ.

Готував схрони з вибухівкою для ворожих диверсантів: у Запоріжжі судили агента ФСБ. Фото

Готував схрони з вибухівкою для ворожих диверсантів у Запоріжжі. Джерело: t.me/SBUkr

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Завдання російської спецслужби виконував завербований мешканець селища Приморське, який проживав поблизу лінії бойового зіткнення. Він діяв за вказівками куратора з РФ.

Як росіяни передавали вибухівку

Комплектуючі до саморобних вибухових пристроїв російські спецслужби доставляли за допомогою FPV-дронів. Їх скидали вночі неподалік місця проживання агента.

Після цього чоловік вирушав мотоциклом до Запоріжжя, де облаштовував схованки з вибухівкою в лісопарковій зоні. Координати кожного схрону він передавав російському куратору.

За матеріалами СБУ, агент підготував у прифронтовому місті чотири схованки із саморобними вибуховими пристроями. Їх мали забрати учасники агентурно-бойових груп ФСБ для здійснення замовних підривів в обласному центрі.

Готував схрони з вибухівкою для ворожих диверсантів: у Запоріжжі судили агента ФСБ. Фото

Готував схрони з вибухівкою для ворожих диверсантів у Запоріжжі. Джерело: t.me/pgo_gov_ua

Затримання та докази співпраці з ворогом

Співробітники СБУ завчасно викрили задум російської спецслужби та затримали чоловіка. За даними прокуратури, це сталося у квітні 2025 року під час облаштування чергового схрону. Водночас у повідомленні СБУ зазначено, що агента викрили у серпні 2025 року на підготовці серії терактів.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка вилучили ноутбук, флеш-носії та смартфон із доказами його роботи на країну-агресора. У телефоні також виявили матеріали, які підтверджували співпрацю з ворогом.

Який вирок отримав агент ФСБ

У суді чоловік вини не визнав і не розкаявся. Його визнали винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та ч. 1 ст. 263 КК України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Готував схрони з вибухівкою для ворожих диверсантів: у Запоріжжі судили агента ФСБ. Фото

Готував схрони з вибухівкою для ворожих диверсантів у Запоріжжі. Джерело: t.me/pgo_gov_ua

Нагадаємо, СБУ затримала колишнього моряка, який на замовлення росіян коригував удари по Одесі. Ворог завербував чоловіка після того, як його списали з судна. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ викрили "крота" ФСБ, який навів російські ракети на позиції свого підрозділу, де перебувало понад 100 дронарів. Зловмисника затримали на Київщині, де він розвідував нові цілі для ворога.

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