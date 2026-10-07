Голова земельної комісії та тисячі ділянок: як депутат Чернігівської облради Кияновський поєднує мандат і агробізнес

Депутатський мандат, тисячі гектарів української землі, елітна нерухомість, розкішні автомобілі та неоднозначні зв'язки: як усе це вміщується в біографії однієї людини? У новому масштабному розслідуванні проєкту "СтопКорупції" журналісти їдуть до Ічні на Чернігівщині, щоб дослідити тіньову агроімперію Віктора Кияновського, депутата Чернігівської обласної ради та впливового бізнесмена. Уже багато років він поєднує політику з великим аграрним бізнесом, нарощуючи статки й вплив у регіоні. Але якою ціною дісталося це багатство і що насправді стоїть за фасадом успішних підприємств?

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Про це повідомляє РБК-Україна.

Віктор Кияновський сидить у Чернігівській обласній раді з 2010 року. За цей час змінилися президенти, уряди й скликання, а його головною депутатською темою незмінно залишалася земля. У минулому скликанні він очолював профільну земельну комісію облради і керує нею досі.

Водночас земля – це основа бізнесу його родини. ТОВ "Ічнянське", яке очолює сам депутат, розпоряджається понад 4,6 тисячі земельних ділянок. Ідеться саме про кількість окремих ділянок, а не про гектари. Дружині депутата Ользі Кияновській, за даними реєстрів, належить понад 340 об'єктів нерухомості, з них понад 300 – земельні ділянки.

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Тобто людина, яка на рівні області впливає на розпорядження землею, водночас пов'язана із сотнями земельних актів власної родини.

Міська голова Ічні Олена Бутурлим так описала співпрацю з депутатом:

"Зі мною ніяких питань Кияновський для громади не вирішує. Питання для себе по землі – безкінечно заяви йдуть. Землю він стабільно просить у користування".

На запитання про допомогу громаді вона відповіла, що їй невідомо про таку допомогу через міськраду, а громаді депутат жодної підтримки не надавав і не надає. Тим часом місцеві медіа подекуди представляють його як мецената.

Головні історії дня

Землями підприємства вже зацікавилися правоохоронці. ТОВ "Ічнянське" фігурує в провадженні щодо можливого самовільного зайняття комунальної землі. Як випливає з ухвали суду, під час огляду за участі начальника відділу земельних ресурсів Ічнянської міськради такі факти встановили. Слідчі виявили засіяні соняшником і кукурудзою поля, що межували з орендованими землями підприємства, і просили суд арештувати врожай.

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Під час зйомок журналісти "Стоп Корупції ТБ" бачили в селах поблизу Ічні занедбані будівлі й колишні ферми, які фактично не використовуються, хоча поруч працюють підприємства бізнес-оточення депутата.

Журналісти "Стоп Корупції ТБ" намагалися поставити запитання самому Кияновському. На підприємстві охорона заборонила зйомку, а згодом знімальну групу двічі зупиняла поліція. Додзвонитися до депутата не вдалося: він не взяв слухавку.

Нагадаємо, історія Віктора Кияновського почалася задовго до війни. У місцеву політику він прийшов 2010 року і відтоді з неї не виходив. Президенти, уряди, скликання та партії змінювалися, а його прізвище стабільно залишалося у списку депутатів Чернігівської облради.