Голова земельної комісії та тисячі ділянок: як депутат Чернігівської облради Кияновський поєднує мандат і агробізнес

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Вперше за вісім років: до  України прибули військові представники усіх країн НАТОВперше за вісім років: до  України прибули військові представники усіх країн НАТОШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юрі"Найбільш жорстокий удар з часів Голокосту": Зеленський підтримав Ізраїль у річницю теракту 7 жовтня 2023 року"Найбільш жорстокий удар з часів Голокосту": Зеленський підтримав Ізраїль у річницю теракту 7 жовтня 2023 рокуІлюстративне фото, НПЗ, нафтопереробний завод.Колись найбільший у світі НПЗ хочуть повернути до роботи: глобальний дефіцит пального набирає обертівЗендея грубо порушила етикет під час зустрічі з першою леді Бріжит Макрон та викликала гнів французівЗендея грубо порушила етикет під час зустрічі з першою леді Бріжит Макрон та викликала гнів французівІлюстрація - цукорТакого на полях України не було 35 років: чи буде дефіцит цукру і до яких цін готуватисяЗагинули  жінка, її донька і онук: Росія ударом по Прилуках вбила родину. ФотоЗагинули  жінка, її донька і онук: Росія ударом по Прилуках вбила родину. ФотоІлюстративне фото, атака на Київ, наслідки обстрілу.Від акумуляторів та інструментів до книг і туалетного паперу: які великі підприємства знищено внаслідок атаки РФМожуть зустріти когось особливого: найщасливіші знаки зодіаку у жовтніМожуть зустріти когось особливого: найщасливіші знаки зодіаку у жовтні"Це не спір про майно": "Боріваж" захопили силою лише за тиждень після повернення власнику"Це не спір про майно": "Боріваж" захопили силою лише за тиждень після повернення власнику

Голова земельної комісії та тисячі ділянок: як депутат Чернігівської облради Кияновський поєднує мандат і агробізнес

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read3 хв
icon 138
Голова земельної комісії та тисячі ділянок: як депутат Чернігівської облради Кияновський поєднує мандат і агробізнес
Депутат Чернігівської обласної ради, бізнесмен Віктор Кияновський. Джерело: facebook.com kiyanovsky.viktor

Депутатський мандат, тисячі гектарів української землі, елітна нерухомість, розкішні автомобілі та неоднозначні зв'язки: як усе це вміщується в біографії однієї людини? У новому масштабному розслідуванні проєкту "СтопКорупції" журналісти їдуть до Ічні на Чернігівщині, щоб дослідити тіньову агроімперію Віктора Кияновського, депутата Чернігівської обласної ради та впливового бізнесмена. Уже багато років він поєднує політику з великим аграрним бізнесом, нарощуючи статки й вплив у регіоні. Але якою ціною дісталося це багатство і що насправді стоїть за фасадом успішних підприємств?

Про це повідомляє РБК-Україна.

Голова земельної комісії та тисячі ділянок: як депутат Чернігівської облради Кияновський поєднує мандат і агробізнес

Віктор Кияновський сидить у Чернігівській обласній раді з 2010 року. Джерело: СтопКорупції

Віктор Кияновський сидить у Чернігівській обласній раді з 2010 року. За цей час змінилися президенти, уряди й скликання, а його головною депутатською темою незмінно залишалася земля. У минулому скликанні він очолював профільну земельну комісію облради і керує нею досі.

Голова земельної комісії та тисячі ділянок: як депутат Чернігівської облради Кияновський поєднує мандат і агробізнес

Скриншот реєстру. Джерело: СтопКорупції

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 7,0 т.
Вбив 13 цивільних: командувачу Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру за ракетний удар по Києву. Фото
icon 7,0 т.
Вбив 13 цивільних: командувачу Чорноморського флоту РФ повідомлено про підозру за ракетний удар по Києву. Фото
Марія ШевчукМарія Шевчук
icon 549
"Осине гніздо" рік потому: експертизи, слідство і боротьба родин померлих пацієнтів Odrex
icon 549
"Осине гніздо" рік потому: експертизи, слідство і боротьба родин померлих пацієнтів Odrex
Надія ДанищукНадія Данищук
icon 4,3 т.
Закликав ударити по Україні ядерною зброєю: за матеріалами СБУ судитимуть режисера "Бандитського Петербурга". Фото
icon 4,3 т.
Закликав ударити по Україні ядерною зброєю: за матеріалами СБУ судитимуть режисера "Бандитського Петербурга". Фото

Водночас земля – це основа бізнесу його родини. ТОВ "Ічнянське", яке очолює сам депутат, розпоряджається понад 4,6 тисячі земельних ділянок. Ідеться саме про кількість окремих ділянок, а не про гектари. Дружині депутата Ользі Кияновській, за даними реєстрів, належить понад 340 об'єктів нерухомості, з них понад 300 – земельні ділянки.

Тобто людина, яка на рівні області впливає на розпорядження землею, водночас пов'язана із сотнями земельних актів власної родини.

Міська голова Ічні Олена Бутурлим так описала співпрацю з депутатом:

"Зі мною ніяких питань Кияновський для громади не вирішує. Питання для себе по землі – безкінечно заяви йдуть. Землю він стабільно просить у користування".

На запитання про допомогу громаді вона відповіла, що їй невідомо про таку допомогу через міськраду, а громаді депутат жодної підтримки не надавав і не надає. Тим часом місцеві медіа подекуди представляють його як мецената.

Землями підприємства вже зацікавилися правоохоронці. ТОВ "Ічнянське" фігурує в провадженні щодо можливого самовільного зайняття комунальної землі. Як випливає з ухвали суду, під час огляду за участі начальника відділу земельних ресурсів Ічнянської міськради такі факти встановили. Слідчі виявили засіяні соняшником і кукурудзою поля, що межували з орендованими землями підприємства, і просили суд арештувати врожай.

Голова земельної комісії та тисячі ділянок: як депутат Чернігівської облради Кияновський поєднує мандат і агробізнес

Скриншот ухвали суду. Джерело: СтопКорупції

Під час зйомок журналісти "Стоп Корупції ТБ" бачили в селах поблизу Ічні занедбані будівлі й колишні ферми, які фактично не використовуються, хоча поруч працюють підприємства бізнес-оточення депутата.

Журналісти "Стоп Корупції ТБ" намагалися поставити запитання самому Кияновському. На підприємстві охорона заборонила зйомку, а згодом знімальну групу двічі зупиняла поліція. Додзвонитися до депутата не вдалося: він не взяв слухавку.

Голова земельної комісії та тисячі ділянок: як депутат Чернігівської облради Кияновський поєднує мандат і агробізнес

Знімальну групу двічі зупиняла поліція. Джерело: СтопКорупції

Нагадаємо, історія Віктора Кияновського почалася задовго до війни. У місцеву політику він прийшов 2010 року і відтоді з неї не виходив. Президенти, уряди, скликання та партії змінювалися, а його прізвище стабільно залишалося у списку депутатів Чернігівської облради.

Схожі теми
Корупція в Українібізнескорупціярозслідування
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись