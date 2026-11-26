Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев продовжує викривати фінансові схеми Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Після звинувачень в ухиленні від сплати 22,6 млн грн податків під час війни виникли питання щодо використання антикорупціонерами тих самих механізмів, з якими вони так відчайдушно борються, – хабарів та "відкатів".

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Гетманцев оприлюднив інформацію про те, що ЦПК виплатив понад 1,1 млн грн керівнику одного з компонентів Європейської антикорупційної ініціативи в Україні (EUACI) Антону Марчуку. Водночас від самої EUACI Центр протидії корупції у 2020–2025 роках отримав 586,9 тис. доларів грантового фінансування.

"Розумію, що "відкат" – надто принизливо, а "хабар" – надто амбіційно", – іронізує Гетманцев, закликаючи антикорупціонерів пояснити характер цих виплат.

Крім того, за словами нардепа, через оформлення Марчука як ФОП замість трудових відносин бюджет недоотримав ще 164 384 грн податків. Гетманцев також заявив про намір звернутися за поясненнями до європейських партнерів.

Якщо інформація про можливі "відкати" за грантове фінансування підтвердиться, пояснити застосування корупційних практик самим антикорупціонерам буде складно навіть перед найвідданішими прихильниками ЦПК.