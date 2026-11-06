Генералу Дуці обирають запобіжний захід у справі "Карфаген": засідання стало скандальним, ще одного фігуранта взяли під варту

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПомерла заслужена артистка України, слава про яку лунала далеко за кордономПомерла заслужена артистка України, слава про яку лунала далеко за кордономКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаВалютний мільйонер у Київському центрі зайнятостіВалютний мільйонер у Київському центрі зайнятості: чим володіє та скільки заробляє сім'я Дмитра НовицькогоУ Силах оборони назвали напрямок, на якому РФ зосередила найбільше піхоти. КартаУ Силах оборони назвали напрямок, на якому РФ зосередила найбільше піхоти. КартаБалерина Волочкова остаточно вижила з розуму та "відправила" свого ворога воювати в Україні, де живе її рідняБалерина Волочкова остаточно вижила з розуму та "відправила" свого ворога воювати в Україні, де живе її рідняТри знаки зодіаку нарешті відчують фінансове полегшення: ви станете магнітом для грошейТри знаки зодіаку нарешті відчують фінансове полегшення: ви станете магнітом для грошей"Проміжок у запої? Казковий": Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережі"Проміжок у запої? Казковий": Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережіІлюстрація - мітинг українців за кордономКраїна ЄС вирішила прийняти більше біженців з України: де їх хочуть поселити"Цинічно не затверджували План стійкості": Кличко різко відповів на ідею "кабінетів-коридорів" для допомоги Києву"Цинічно не затверджували План стійкості": Кличко різко відповів на ідею "кабінетів-коридорів" для допомоги Києву
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Генералу Дуці обирають запобіжний захід у справі "Карфаген": засідання стало скандальним, ще одного фігуранта взяли під варту

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
3,4 т.
Генералу Дуці обирають запобіжний захід у справі "Карфаген": засідання стало скандальним, ще одного фігуранта взяли під варту
Сергій Дука. Джерело: Telegram/Центр протидії корупції_

У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) розглядають питання про обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Сергію Дуці, якого підозрюють у причетності до справи "Карфаген". Засідання супроводжується скандалом: близько 60 журналістів не допустили до зали, де слухають справу, хоча, за словами прокурора, питання про закритий розгляд не порушувалося.

Про ситуацію повідомила політична кореспондентка BBC News Україна Софія Середа у Facebook. За її словами, представників медіа заздалегідь попросили чекати в залі №2, де напередодні розглядали питання щодо іншого фігуранта справи – Володимира Ценова. Однак згодом журналістам увімкнули трансляцію засідання на телевізорі, і так вони дізналися, що слухання вже почалося в іншій залі, куди їх не допускали.

У пресслужбі ВАКС на дзвінки журналістів не відповідали. Водночас деякі представники медіа отримали повідомлення, що така ситуація виникла через брак місця. Софія Середа зауважила, що напередодні в цьому самому суді для приблизно такої ж кількості журналістів місце знайшлося.

Читайте також
Даниїл БорщДаниїл Борщ
5,5 т.
Генерал Дука під час обшуку погрожував детективам пістолетом і трощив телефони молотком: у НАБУ розкрили подробиці
5,5 т.
Генерал Дука під час обшуку погрожував детективам пістолетом і трощив телефони молотком: у НАБУ розкрили подробиці
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
5,2 т.
Закликала натовп перекинути автобус Нацгвардії: суд обрав запобіжний захід Валерії Ладиці, причетній до подій у Петропавлівській Борщагівці
5,2 т.
Закликала натовп перекинути автобус Нацгвардії: суд обрав запобіжний захід Валерії Ладиці, причетній до подій у Петропавлівській Борщагівці
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
4,0 т.
У ЦПК розкрили подробиці про співробітника СБУ Ковальчука, до якого приходили з обшуками НАБУ і САП: деталі справи
4,0 т.
У ЦПК розкрили подробиці про співробітника СБУ Ковальчука, до якого приходили з обшуками НАБУ і САП: деталі справи

Прокурор заявив відвід судді та просить арештувати Дуку із заставою 100 млн грн

Про ситуацію із недопуском журналістів та позицію прокурора повідомив Центр протидії корупції. За інформацією організації, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Микола Карась заявив, що захист Дуки намагається затягнути розгляд, аби суд не встиг обрати запобіжний захід. Він також поставив під сумнів рішення слідчого судді ВАКС Володимира Воронька не допустити журналістів до зали.

Як повідомило медіа, Карась заявив журналістам, що клопотання про проведення засідання в закритому режимі не подавали. За його словами, у залі достатньо місця для представників медіа, тому він не бачить перешкод для їхньої присутності.

На початку засідання захист Дуки клопотав про відвід прокурора, заявивши про його нібито особисту зацікавленість у розгляді справи "Карфаген". Однак суддя Воронько відмовив у задоволенні цього клопотання. Після цього Карась заявив відвід самому слідчому судді. Про це повідомило Телебачення Торонто. Відвід має розглянути інший суддя ВАКС.

САП просить взяти Сергія Дуку під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн гривень.

Ще одного фігуранта справи відправили під варту без застави

Про обрання запобіжного заходу ще одному підозрюваному у справі "Карфаген" повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Йдеться про заступника начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області.

За повідомленням САП, 6 листопада слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора та відправив фігуранта під варту без права внесення застави. Строк тримання під вартою встановлено до 2 січня 2027 року.

Як писав OBOZ.UA, під час обшуку в будинку генерала СБУ Сергія Дуки він погрожував детективам НАБУ пістолетом і розбивав молотком мобільні телефони та іншу техніку. На місце також прибули озброєні співробітники спецпідрозділу СБУ "Альфа".

Схожі теми
Операція "Карфаген"Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)Вищий антикорупційний суд (ВАКС)суд
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!