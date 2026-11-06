Генералу Дуці обирають запобіжний захід у справі "Карфаген": засідання стало скандальним, ще одного фігуранта взяли під варту

У Вищому антикорупційному суді (ВАКС) розглядають питання про обрання запобіжного заходу колишньому першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Сергію Дуці, якого підозрюють у причетності до справи "Карфаген". Засідання супроводжується скандалом: близько 60 журналістів не допустили до зали, де слухають справу, хоча, за словами прокурора, питання про закритий розгляд не порушувалося.

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Про ситуацію повідомила політична кореспондентка BBC News Україна Софія Середа у Facebook. За її словами, представників медіа заздалегідь попросили чекати в залі №2, де напередодні розглядали питання щодо іншого фігуранта справи – Володимира Ценова. Однак згодом журналістам увімкнули трансляцію засідання на телевізорі, і так вони дізналися, що слухання вже почалося в іншій залі, куди їх не допускали.

У пресслужбі ВАКС на дзвінки журналістів не відповідали. Водночас деякі представники медіа отримали повідомлення, що така ситуація виникла через брак місця. Софія Середа зауважила, що напередодні в цьому самому суді для приблизно такої ж кількості журналістів місце знайшлося.

Прокурор заявив відвід судді та просить арештувати Дуку із заставою 100 млн грн

Про ситуацію із недопуском журналістів та позицію прокурора повідомив Центр протидії корупції. За інформацією організації, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Микола Карась заявив, що захист Дуки намагається затягнути розгляд, аби суд не встиг обрати запобіжний захід. Він також поставив під сумнів рішення слідчого судді ВАКС Володимира Воронька не допустити журналістів до зали.

Як повідомило медіа, Карась заявив журналістам, що клопотання про проведення засідання в закритому режимі не подавали. За його словами, у залі достатньо місця для представників медіа, тому він не бачить перешкод для їхньої присутності.

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На початку засідання захист Дуки клопотав про відвід прокурора, заявивши про його нібито особисту зацікавленість у розгляді справи "Карфаген". Однак суддя Воронько відмовив у задоволенні цього клопотання. Після цього Карась заявив відвід самому слідчому судді. Про це повідомило Телебачення Торонто. Відвід має розглянути інший суддя ВАКС.

САП просить взяти Сергія Дуку під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн гривень.

Ще одного фігуранта справи відправили під варту без застави

Про обрання запобіжного заходу ще одному підозрюваному у справі "Карфаген" повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Йдеться про заступника начальника відділу Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Київській області.

Головні історії дня

За повідомленням САП, 6 листопада слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора та відправив фігуранта під варту без права внесення застави. Строк тримання під вартою встановлено до 2 січня 2027 року.

Як писав OBOZ.UA, під час обшуку в будинку генерала СБУ Сергія Дуки він погрожував детективам НАБУ пістолетом і розбивав молотком мобільні телефони та іншу техніку. На місце також прибули озброєні співробітники спецпідрозділу СБУ "Альфа".