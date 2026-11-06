Генерал Дука під час обшуку погрожував детективам пістолетом і трощив телефони молотком: у НАБУ розкрили подробиці

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Коли наступний бій Усика: хто суперник і датаКоли наступний бій Усика: хто суперник і датаЯкі зарплати платять в НафтогазіВ "Нафтогазі" більше мільйона в місяць платять не лише голові: OBOZ.UA дізнався про космічні зарплати навіть у філії в ЄгиптіПомерла заслужена артистка України, слава про яку лунала далеко за кордономПомерла заслужена артистка України, слава про яку лунала далеко за кордономСкандал через скасування концерту в день жалоби: Анна Трінчер із насмішкою відреагувала на бійку фанатівСкандал через скасування концерту в день жалоби: Анна Трінчер із насмішкою відреагувала на бійку фанатівВалютний мільйонер у Київському центрі зайнятостіВалютний мільйонер у Київському центрі зайнятості: чим володіє та скільки заробляє сім'я Дмитра Новицького"Тривожний дзвіночок": у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відео"Тривожний дзвіночок": у Росії поскаржилися на рекордну атаку українських наземних дронів під Лиманом. Фото і відеоПопередній курс долара більше не актуальнийСтарий курс більше неактуальний: здавати долари в українські обмінники стало значно дешевшеІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуЕкстрені відключення світла почалися в Києві та 4 областях: всі графіки на 6 листопада"Проміжок у запої? Казковий": Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережі"Проміжок у запої? Казковий": Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережіРютте дав прогноз, як може закінчитися війна в УкраїніРютте дав прогноз, як може закінчитися війна в Україні
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Генерал Дука під час обшуку погрожував детективам пістолетом і трощив телефони молотком: у НАБУ розкрили подробиці

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
2,1 т.
Генерал Дука під час обшуку погрожував детективам пістолетом і трощив телефони молотком: у НАБУ розкрили подробиці
Генерал СБУ Сергій Дука та робота спецпризначенців НАБУ. Ілюстративне фото. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Центр протидії корупції/НАБУ

Перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ генерал Сергій Дука під час обшуку погрожував детективам Національного антикорупційного бюро України пістолетом і знищував техніку молотком. Крім того, бійці спецпідрозділу СБУ "Альфа" намагалися евакуювати посадовця, що могло призвести до збройного зіткнення між правоохоронцями.

Про це розповів керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, повідомляє медіа. За його словами, для проведення обшуку в заміському будинку генерала детективи мали законну ухвалу суду, а для забезпечення безпеки залучили бійців Управління спеціальних операцій НАБУ.

Як генерал погрожував детективам і знищував техніку

Коли один зі спецпризначенців НАБУ спробував перелізти через паркан, щоб відкрити хвіртку, невідомі навели на нього зброю з лазерним цілевказівником і пригрозили відкрити вогонь на ураження. Водночас у вікнах будинку перебували двоє озброєних автоматами бійців СБУ, а сам Дука вийшов до вікна другого поверху з пістолетом у руках.

Читайте також
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
3,2 т.
У ЦПК розкрили подробиці про співробітника СБУ Ковальчука, до якого приходили з обшуками НАБУ і САП: деталі справи
3,2 т.
У ЦПК розкрили подробиці про співробітника СБУ Ковальчука, до якого приходили з обшуками НАБУ і САП: деталі справи
Катя ПомазанКатя Помазан
2,5 т.
За Ценова, який фігурує у справі "Карфаген", внесли 15 млн грн застави: подробиці
2,5 т.
За Ценова, який фігурує у справі "Карфаген", внесли 15 млн грн застави: подробиці
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
564
На Дніпропетровщині судитимуть агента ФСБ, який готував теракт на хімзаводі: мав закласти вибухівку
564
На Дніпропетровщині судитимуть агента ФСБ, який готував теракт на хімзаводі: мав закласти вибухівку

Абакумов розповів, що через гучномовець намагався пояснити присутнім, що до будинку прибули правоохоронці, які не становлять загрози для людей усередині. Він також показував своє посвідчення та судову ухвалу й закликав не створювати небезпечної ситуації.

Однак на контакт із детективами люди не пішли. Натомість генерал вибіг на балкон і почав молотком розбивати мобільні телефони та іншу техніку.

Згодом до місця подій прибули три мікроавтобуси з озброєними співробітниками спецпідрозділу СБУ "Альфа". За оцінкою НАБУ, силовики вивчали розташування детективів, щоб відбити та евакуювати генерала.

Уникнути стрілянини між двома спецслужбами вдалося завдяки тривалим переговорам і приїзду адвокатів Дуки. Після цього посадовця затримали.

Що генерал Дука знав про гроші наркосиндикату

Абакумов також повідомив, що під час операції детективи зафіксували листування одного з центральних фігурантів справи, якого називають "Криміналом", з генералом СБУ. Йдеться про Андрія Осіпова, який нібито передавав Дуці інформацію про арештовані кошти на чотирьох криптогаманцях.

За словами керівника підрозділу детективів НАБУ, сума становила від 2,7 до 3 млн доларів. Крім того, генерал Дука нібито намагався через Офіс генерального прокурора домогтися зняття арешту з коштів наркосиндикату "Хімпром".

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили злочинну організацію, до якої, за даними слідства, входили представники СБУ, Національної поліції та кримінального середовища. Серед фігурантів справи згадується і генерал Сергій Дука, якому приписують псевдонім "Акім".

Як писав OBOZ.UA, 4 листопада очільник Служби безпеки України Олександр Поклад усунув із посад двох високопосадовців СБУ, які фігурують у розслідуванні Національного антикорупційного бюро в межах масштабної операції "Карфаген". У спецслужбі наголосили, що сприяють роботі антикорупційних органів і зацікавлені в неупередженому та об’єктивному розслідуванні.

Схожі теми
УкраїнаНаціональне антикорупційне бюро України (НАБУ)Служба безпеки України (СБУ)Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП)схема обманузатримання
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!