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ФСБ проти українських спецслужб: експерт пояснив, що може стояти за медійною активністю Буркіна

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read2 хв
495
ФСБ проти українських спецслужб: експерт пояснив, що може стояти за медійною активністю Буркіна
Експерт пояснив, що може стояти за медійною активністю Буркіна. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Раптова медійна активність Єгора Буркіна на прізвисько "Мексиканець" свідчить про сплановану інформаційну операцію російських спецслужб проти України.

Про це пише кандидат політичних наук, експерта з менеджменту в урядовому та неурядовому секторах Олексія Буряченка у Facebook.

"Буквально кілька днів тому Буркін дав резонансне інтерв'ю українському блогеру Василю Тимошенку, а вже сьогодні оприлюднив нове аудіозвернення до українців. Складається враження, що хтось дуже вчасно вирішив активувати свого "сплячого агента", який намагається впливати на український інформаційний простір під гаслами боротьби з корупцією та гучними викриттями", – написав експерт.

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Він зауважив, що у своєму новому зверненні Буркін погрожує журналістам, зневажливо висловлюється про українських антикорупційних активістів і своїх критиків та повчає українське суспільство, кому потрібно довіряти.

Водночас зазначає Буряченко, значна частина антикорупційного середовища, яке зазвичай чутливо реагує на критику, демонструє непритаманну стриманість щодо публічних заяв "Мексиканця".

Окремо експерт звертає увагу на обставини можливої участі Буркіна у справі "Карфаген". Зокрема, він порушує питання про походження записів, які опинилися в розпорядженні НАБУ, та не виключає, що їхнім джерелом міг бути безпосередньо Буркін.

Як повідомляв OBOZ.UA, Єгор Буркін ("Мексиканець") – громадянин Росії, якого українські правоохоронні органи вважають засновником і керівником транснаціонального наркосиндикату "Хімпром". За версією слідства, він був організатором злочинної структури та координував її незаконний бізнес.

За словами Буряченка, Буркін публічно висловлюється на підтримку НАБУ і САП та заявляє про готовність надавати цим органам інформацію. Експерт припускає, що така взаємодія могла розпочатися раніше, ще за кілька місяців до нинішнього резонансу навколо справи.

На думку Буряченка, у цій ситуації важливо з'ясувати походження матеріалів, обставини їх передачі правоохоронцям та можливі мотиви джерела інформації.

"Раптова активність "Мексиканця", обраний момент і спроби впливати на протистояння українських правоохоронних органів викликають дедалі більше запитань. Чи не виявиться зрештою, що під виглядом боротьби з корупцією ФСБ розігрує чергову комбінацію, а українська антикорупційна система навіть не помічає, що її використовують "в темну"? – ставить питання експерт.

Як повідомляв OBOZ.UA, 

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