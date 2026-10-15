Фрідман, ''Ростелеком'' і державні дані: чому націоналізацію ''Київстару'' більше не можна відкладати

14 жовтня Литва запровадила національне замороження коштів та економічних ресурсів Михайла Фрідмана й Алішера Усманова. Після їхнього виключення із санкційного списку ЄС Вільнюс використав власний механізм обмежень. Україна, яка безпосередньо воює з Росією, попри власні санкції досі не усунула економічний інтерес Фрідмана та його партнерів у найбільшому мобільному операторі. Натомість "Київстар" дедалі глибше заходить у державні комунікації, хмарні сервіси та кібербезпеку.

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Особливо цинічно це виглядає на тлі російських зв’язків бізнесового кола "Альфи". Поки українські установи купують послуги оператора, в якому зберігаються російські бенефіціари, Альфа-Банк фінансує російську телекомунікаційну інфраструктуру. А українські спецслужби та європейські санкційні документи описують значно ширші зв’язки цього бізнесового кола з російською воєнною машиною: від патронних заводів до страхування транспорту Росгвардії та охорони Путіна. Отже, перебування росіян у структурі власності національного оператора прямо ставить питання безпеки даних цивільних і військових українців і національної безпеки як такої.

Російський майновий інтерес нікуди не зник

Щоб зрозуміти проблему, достатньо одного ланцюжка: Путін-Фрідман, Пьотр Авєн та Андрєй Косогов- LetterOne-VEON-Kyivstar Group. За розрахунками розслідування "Цензор.НЕТ", ці троє сукупно зберігають близько 43,4% непрямого економічного інтересу в Kyivstar Group. Це власність, економічна вартість якої залежить від українського бізнесу. Санкційне блокування прав саме собою її не припиняє.

Важлива й актуальна структура російських активів. За даними Financial Times, Фрідман і Авєн завершили продаж своїх часток у російських Альфа-Банку та "АльфаСтрахуванні" 2024 року. Покупцем став Косогов – їхній давній партнер і найбільший співвласник LetterOne. Зрозуміло, що метою перегрупування часток між давніми партнерами є вирішення санаційних питань Фрідмана у Європі. Але навіть за формальної структури зв’язок між російськими активами "Альфи" та майновим інтересом у "Київстарі" цілком конкретний: Косогов залишається по обидва боки.

Фінансування російської інфраструктури

Саме цей зв’язок знову опинився у фокусі 14 жовтня. Журналіст та екс-нардеп Олександр Черненко звернув увагу на залучення Альфа-Банком коштів інвесторів для "Ростелекому" через цифрові фінансові активи.

Ще в лютому 2024 року "Ростелеком" повідомляв про третій спільний випуск цифрових фінансових активів на платформі Альфа-Банку "А-Токен" та намір використовувати цей інструмент для регулярного фінансування. А 4 червня 2026 року компанії уклали угоди про факторинг на 20 млрд рублів і банківські гарантії на 11,5 млрд. Сам "Ростелеком" називає банк стратегічним партнером.

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Є й зовсім свіжий факт. 6 жовтня "Ростелеком" оголосив про запуск магістралі TEA NEXT і прямо назвав акціонерів її оператора, компанії "Атлас": "Ростелеком" та Альфа-Банк. Отже, банк виступає ще й співвласником стратегічної російської телекомунікаційної інфраструктури. Для її будівництва Альфа-Банк і ВЕБ у грудні 2025 року надали перший транш спільного кредиту – понад 5 млрд рублів.

Сукупність цих фактів показує стійке партнерство. Російський банк забезпечує державного телекомунікаційного гіганта фінансуванням і разом із ним володіє важливою мережею. Один із ключових власників цього банківського бізнесу водночас зберігає економічний інтерес у групі українського оператора. Для держави, яка воює, цього достатньо, щоб вимагати усунення такої залежності.

Група Альфа під час війни: від патронних заводів до охорони Путіна

І "Ростелекомом" проблема не вичерпується. У вересні 2023 року СБУ повідомила Фрідману про підозру у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну кордонів України. За даними служби, після початку повномасштабного вторгнення він вклав близько 2 млрд рублів у російські військові заводи, використовуючи ресурси "Альфи". Серед названих підприємств – Тульський патронний завод та Уральський оптико-механічний завод імені Яламова. Це офіційна позиція української спецслужби, а не припущення про походження прізвища акціонера.

Портал ГУР "Війна і санкції" деталізує кредитні зв’язки Альфа-Банку з російською оборонною промисловістю. У переліку – виробник боєприпасів "Прибор", виробник твердопаливних ракетних двигунів "Іскра", "Уралтрансмаш", який модернізує самохідні гаубиці. Уральський оптико-механічний завод, якому банк також надавав кредит, виробляє системи для літаків Су-27, Су-35, МіГ-29 та пошукові системи для вертольотів Мі-8, Мі-17 і Мі-24. Так виглядає зв’язок банківського фінансування з конкретною бойовою технікою.

Окремо ГУР вказує на обслуговування Альфа-Банком самарського заводу "Комунар", який виготовляє порохи, вибухівку та боєприпаси, а також постачальників комплектуючих для безпілотників підприємствам "Ростеху". Тут ідеться саме про банківське обслуговування. Воно забезпечує розрахунки підприємств, продукція яких потрібна російській війні.

Страховий напрям доповнює цю картину. У санкційному обґрунтуванні ЄС щодо Фрідмана зазначалося: "АльфаСтрахування" страхувало транспорт Росгвардії та автомобілі охорони Путіна, а також "Калашников" і ЦНДІточмаш – виробників зброї, яку російська армія застосовує в Україні. Йдеться про обслуговування репресивного апарату, збройових підприємств і безпеки самого російського диктатора.

Залученість структур Фрідмана у виробництво зброї, військової техніки, обслуговування російської армії пишуть навіть російські журналісти-розслідувачі.

Після такого переліку українській владі слід пояснювати, чому російський майновий інтерес у стратегічному операторі досі збережений. Особливо коли цей оператор нарощує свою присутність у державному секторі.

Державні установи нарощують залежність від Київстару

На сторінці послуг для держави "Київстар" пропонує рішення для органів влади, правоохоронців, державних підприємств, медицини, транспорту та енергетики. Перелік охоплює зв’язок, передачу даних, хмарні продукти, аналітику й кіберзахист. Це пропозиція стати постачальником цілої системи цифрових інструментів, від яких може залежати щоденна робота установ.

Ідеться про вже значний масштаб роботи. У листопадовому інтерв’ю 2025 року керівник напряму роботи з державним сектором Павло Прохоренко розповідав про сотні проєктів для державних органів, енергетики, транспорту й медицини. Серед напрямів – зв’язок для критичної інфраструктури, захищені канали передачі даних, хмарні рішення та кібербезпека.

Побічною, але показовою деталлю є те, що, за словами економіста Юрія Гайдая, Павло Прохоренко під час свого виступу на Західноукраїнському бізнес-форумі 2026, який відбувся 9 жовтня в Івано-Франківську, звертався до аудиторії з використанням російської мови.

У грудні того ж року компанія уточнила: її команда B2B щороку укладає понад 2000 угод на майданчику Zakupivli PRO, з яких 99% припадають на державних замовників. Це показник конкретного масиву закупівель на конкретному майданчику. Але й він переконливо показує, наскільки масштабними стали відносини оператора з державою.

За цими контрактами стоять службові контакти, робоче листування, передача документів, доступність інформаційних систем. Залежно від придбаного сервісу – зберігання даних, адміністрування середовищ, захист від атак. Для посадовця це може бути черговий тендер. Для країни це частина інфраструктури, через яку вона управляється під час війни.

Окремої уваги потребують послуги конфіденційного зв’язку. Закон про Національну систему конфіденційного зв’язку стосується обміну інформацією з обмеженим доступом, крім державної таємниці. Уже цей рівень охоплює чутливі службові відомості. Для ворога цінність можуть мати і документи, і структура контактів, і відомості про роботу установ – навіть без доступу до державної таємниці.

Резервний зв’язок теж потребує незалежного контролю

Ще один напрям – резервний зв’язок. Мінцифри повідомило про можливість офіційної закупівлі Starlink громадами та державними установами через Prozorro. "Київстар" забезпечує продаж, активацію та супровід послуг. Для установ це спосіб залишатися на зв’язку під час відключень електроенергії.

Держава має перевірити залежності в закупівлі, активації та обслуговуванні супутникового зв’язку. Резерв повинен працювати навіть тоді, коли основний постачальник недоступний. Якщо одна компанія залучена до обох напрямів, потрібна окрема оцінка того, чи справді резерв незалежний і хто здатен відновити роботу без її участі.

Особливу небезпеку становить сам набір цифрових активів групи: "Київстар" – відомості про телефонні з’єднання та місцеперебування абонентів, Helsi – медичні записи, Uklon – адреси й маршрути поїздок, Tabletki.ua – бронювання ліків. Це масиви чутливої інформації про мільйони українців, зокрема тих, хто перебуває за кордоном і продовжує користуватися цими сервісами. Потенційне поєднання таких даних дозволяє скласти детальний профіль людини: з ким вона спілкується, де буває, на що хворіє та як лікується. І саме в цій екосистемі приватного життя українців досі зберігається російський майновий інтерес.

Дані військових як ціль для ворога

Ризик для військових ще пряміший. Телефон залишає технічні сліди: з’єднання, час активності, прив’язку до мережі, геолокації тощо. У разі компрометації такі відомості можуть допомагати встановлювати коло контактів, зіставляти пересування людей, визначати потенційно важливі місця. У поєднанні з іншими розвідувальними даними це може стати основою для удару. Тому захист даних військового безпосередньо пов’язаний із захистом його життя.

На цій небезпеці окремо наголошує військовослужбовець-блогер Кирило Данильченко (позивний Ронін). Він звертає увагу на концентрацію телекомунікаційних, маршрутних і медичних даних у бізнесах групи. За його оцінкою, відомості про пересування, поранення, реабілітацію та ліки можуть бути цінними для російських спецслужб. Для них це, за його словами, "ідеальна матриця для вираховування військових, їхніх родин і складання профілів для агентурної роботи".

Це попередження про конкретні наслідки можливої компрометації даних: встановлення особи військового, відтворення його пересувань, визначення кола близьких і підготовку персонального тиску. Особливо небезпечним було б поєднання відомостей із різних сервісів. Маршрут поїздки, телефонний контакт і медична інформація окремо дають фрагменти картини. Разом вони можуть допомогти противнику встановити значно більше. Держава має перевірити, як розмежовані ці масиви, хто має права доступу та які механізми виключають їхнє неправомірне поєднання.

Звісно, частка в капіталі не є паролем до абонентської бази. Власність сама собою не доводить передачі інформації Росії. Але загроза опосередкованого чи гібридного впливу нікуди не зникає. Держава зобов’язана встановити, хто ухвалює кадрові й технологічні рішення, хто має адміністративні права, які підрядники обслуговують системи, як ізольовані державні дані та хто контролює віддалені доступи. Заспокійливих слів "заморожені права", "американська біржа", "український менеджемент" для відповіді на ці питання недостатньо.

Тим більше що корпоративні зв’язки нікуди не зникли. Сам VEON зазначає у складі своєї ради старшого юридичного радника LetterOne Дункана Перрі; старшого партнера LetterOne Technology Андрія Гусєва – колишнього керуючого директора "Альфа-Груп" та її телекомунікаційного холдингу Altimo. Кадрова спадкоємність простежується й у керівництві LetterOne. Її гендиректор Джонатан М’юїр – колишній фінансовий директор ТНК-ВР, а керуючий партнер L1 Energy Тім Саммерс – колишній операційний директор і виконувач обов’язків гендиректора тієї самої компанії. ТНК-ВР була спільним нафтовим бізнесом BP та консорціуму AAR, до якого входила "Альфа-Груп" Фрідмана і партнерів.

Рада директорів VEON визначає стратегію, затверджує бюджет, великі угоди та важливі організаційні зміни. Льюїс очолює її комітет із винагород, до якого входить і Гусєв, а Перрі працює в комітетах із номінацій та аудиту й ризиків.

У звітності Kyivstar Group для американської SEC описано блокування голосування й передачі акцій українського ПрАТ "Київстар". Водночас компанія повідомляє, що обмеження не мають критичного впливу на щоденну роботу. Там само зазначено: угоду про корпоративні послуги VEON продовжено до кінця 2028 року. Між обмеженням окремих корпоративних прав і припиненням залежності – величезна відстань.

Ар’єв показав межі державного контролю

Народний депутат Володимир Ар’єв повідомив про відповіді на його депутатські звернення до АМКУ, Мін’юсту та Держспецзв’язку. АМКУ, посилаючись на інформацію учасників концентрації, називає Фрідмана непрямим міноритарієм без вирішального впливу. Депутат запитує, де оцінка впливу через представників LetterOne та корпоративні механізми. Мін’юст наголошує на потребі документальних доказів для стягнення активів. Проте у відповіді, зауважує Ар’єв, немає ані конкретного переліку того, чого бракує щодо "Київстару", ані строків, ані повідомлення про підготовлений позов. Це залишає без відповіді головне питання: хто і коли має забезпечити усунення російського майнового інтересу зі стратегічного оператора.

Особливо показова відповідь Держспецзв’язку: "Київстар" не провів ідентифікацію своїх об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, дані про них не внесені до відповідного реєстру. Тому служба не бачить підстав для проведення державного нагляду у сфері кіберзахисту. "Зв’язок для військових, чиновників, мільйонів громадян – є, а об’єктів у реєстрі немає", – обурюється Ар’єв. На тлі державних контрактів оператора влада має пояснити, хто відповідає за незавершену ідентифікацію та яким чином держава перевіряє захист своїх комунікацій.

Ціну втрати зв’язку Україна вже знає

Ціна концентрації вже відома. Кібератака 12 грудня 2023 року спричинила масштабне порушення роботи мобільного й фіксованого зв’язку, інтернету та інших послуг "Київстару". У звітності компанія оцінює вплив атаки та компенсаційної програми на дохід приблизно у $23 млн за 2023 рік і $46 млн за 2024-й. Це фінансовий ефект для оператора; збитки користувачів і державних установ цими цифрами не вимірюються.

Атака показала, що зупинка великої мережі здатна одночасно позбавити зв’язку величезну кількість людей і організацій. Коли до телекомунікацій додаються хмари, захищені канали та інші державні сервіси, наслідки нового інциденту можуть призвести до більш масштабного колапсу. І збережений російський інтерес додає до технологічних ризиків проблему довіри та корпоративної залежності.

Кожен новий контракт робить зміну постачальника складнішою. Установа переносить дані, налаштовує системи, навчає працівників, інтегрує сервіси. Виникає залежність, від якої дорого й довго відмовлятися. Якщо питання російських бенефіціарів відкладати, посилаючись на складність оператора сьогодні, завтра воно стане ще складнішим. Зволікання саме створює аргументи для подальшого зволікання.

Націоналізацію потрібно переводити у конкретну правову роботу

Аби наочно зрозуміти рівень загрози для держави, використаймо простий риторичний прийом: у рекламних слоганах Київстару та повідомленнях держорганів замінимо слово "Київстар" на "компанія російського олігарха Фрідмана":

"Компанія російського олігарха Фрідмана – партнер держави у цифровій трансформації";

"Держспецзв'язку та компанія російського олігарха Фрідмана співпрацюватимуть у сфері кіберзахисту";

"Компанія російського олігарха Фрідмана отримав право офіційно продавати послуги інтернету Starlink для українського держсектору й бізнесу".

Тому питання усунення російського майнового інтересу, потрібно переводити з політичних заяв у правову роботу. Влада має визначити належний механізм, активи, яких стосуватиметься рішення, відповідальні органи та строки. Підготовка доказів і судових процедур повинна мати конкретний результат, який можна перевірити.

Паралельно потрібні незалежний аудит адміністративних доступів і послуг для держави, перевірка підрядників, ізоляція чутливих систем, резервування та випробувані плани переходу на альтернативні сервіси. Зміна власності має відбуватися з безперервною роботою мережі. Націоналізація повинна усунути російський інтерес, а безпекові заходи – захистити людей і державу вже зараз.

Литва показала готовність діяти, коли загальний європейський механізм дав збій. Українська влада має відповісти за свій сектор відповідальності. Російські бенефіціари досі зберігають економічний інтерес в операторі, який обслуговує дедалі більше державних потреб. Подальше відкладання рішення означатиме свідоме збереження цієї залежності.