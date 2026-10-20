Фіктивна інвалідність за $12 тисяч: на Хмельниччині викрили схему виїзду за кордон за участі лікарів. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Україна може отримати гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО: Зеленський розповів про переговори в ОслоУкраїна може отримати гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО: Зеленський розповів про переговори в ОслоУЄФА офіційно змінив підсумки матчу "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Що сталося і як це можливо?УЄФА офіційно змінив підсумки матчу "Шахтаря" в Лізі чемпіонів. Що сталося і як це можливо?Відключення світла в Україні. Ілюстрація"Укренерго" оновило графік відключень світла: оголошено режим на 21 жовтняМолода картопля в магазині. ІлюстраціяПопулярний овоч в Україні може різко подорожчати взимку: скільки коштуватиме кілограмУ Кремлі чекають Віткоффа з доповіддю щодо переговорів з Зеленським в Осло, – ПєсковУ Кремлі чекають Віткоффа з доповіддю щодо переговорів з Зеленським в Осло, – ПєсковМайже половина іноземних найманців в армії РФ є громадянами Центральної Азії: з яких країн найбільшеМайже половина іноземних найманців в армії РФ є громадянами Центральної Азії: з яких країн найбільшеДвох українських тренерів повернуть, щоб "рятувати" київське "Динамо" – медіаДвох українських тренерів повернуть, щоб "рятувати" київське "Динамо" – медіаВідключення світла в Україні. ІлюстраціяУ Києві зникло світло у 4 районах, графіки діятимуть до опівночі: що відбувається з електроенергією 20 жовтня"Тисячі людей опинилися у пастці": віце-президентка Європарламенту оголосила голодування через ситуацію в окупованих Олешках"Тисячі людей опинилися у пастці": віце-президентка Європарламенту оголосила голодування через ситуацію в окупованих ОлешкахЗміни до бронювання не вирішать проблему мобілізації – нардепЗміни до бронювання не вирішать проблему мобілізації – нардеп

Фіктивна інвалідність за $12 тисяч: на Хмельниччині викрили схему виїзду за кордон за участі лікарів. Фото

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
357
Фіктивна інвалідність за $12 тисяч: на Хмельниччині викрили схему виїзду за кордон за участі лікарів. Фото
Чергову схему для ухилянтів викрили на Хмельниччині. Джерело: НПУ, колаж OBOZ.UA

На Хмельниччині правоохоронці викрили чергову схему для ухилянтів. Схему організував 40-річний житель Франківщини, який долучив до неї лікарів, що входили до складу військово-лікарської комісії. Злочинна група з п’яти осіб за 10-12 тисяч доларів оформлювала ухилянтам інвалідність без законних підстав – наразі всі фігуранти схеми затримані.

Про це 20 жовтня розповіли в Офісі генпрокурора. В Нацполіції додали, що провели 21 обшук за місцями проживання та роботи фігурантів, а також у їхніх автомобілях – були вилучили мобільні телефони, гроші та три транспортні засоби.

Фіктивна інвалідність за $12 тисяч: на Хмельниччині викрили схему виїзду за кордон за участі лікарів. Фото

На Хмельниччині правоохоронці викрили схему для ухилянтів. Джерело: НПУ, ОГПУ

Як діяла схема

Як розповіли в ОГПУ, саме організатор, вищезгаданий житель Франківщини "підшукував охочих незаконно отримати II групу інвалідності". До оборудки він залучив трьох лікарів багатопрофільної лікарні та працівника обласного центру екстреної медичної допомоги.

Читайте також
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
780
Поширювали фото і відео ворожих обстрілів: за матеріалами СБУ десятки людей отримали судові вироки
780
Поширювали фото і відео ворожих обстрілів: за матеріалами СБУ десятки людей отримали судові вироки
Даниїл БорщДаниїл Борщ
885
На Харківщині затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК у червні: подробиці справи. Фото
885
На Харківщині затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК у червні: подробиці справи. Фото
Андрій НєбитовАндрій Нєбитов
3,1 т.
Зміна формули не врятує: як поліція перекриває наркобізнес, що маскується під легальну торгівлю
3,1 т.
Зміна формули не врятує: як поліція перекриває наркобізнес, що маскується під легальну торгівлю
Фіктивна інвалідність за $12 тисяч: на Хмельниччині викрили схему виїзду за кордон за участі лікарів. Фото

На Хмельниччині правоохоронці викрили схему для ухилянтів. Джерело: НПУ, ОГПУ

Фіктивна інвалідність за $12 тисяч: на Хмельниччині викрили схему виїзду за кордон за участі лікарів. Фото

На Хмельниччині правоохоронці викрили схему для ухилянтів. Джерело: НПУ, ОГПУ

Медики оформлювали фіктивне стаціонарне лікування, вигадували діагнози та готували документи для встановлення інвалідності. Надалі їх могли використовувати для оформлення догляду за близькими та незаконного виїзду за кордон.

Фіктивна інвалідність за $12 тисяч: на Хмельниччині викрили схему виїзду за кордон за участі лікарів. Фото

На Хмельниччині правоохоронці викрили схему для ухилянтів. Джерело: НПУ, ОГПУ

Фіктивна інвалідність за $12 тисяч: на Хмельниччині викрили схему виїзду за кордон за участі лікарів. Фото

На Хмельниччині правоохоронці викрили схему для ухилянтів. Джерело: НПУ, ОГПУ

Схема діяла з червня 2026 року. Правоохоронці задокументували два епізоди виготовлення фіктивних медичних документів для жінок, одна з яких – дружина військовослужбовця.

Що буде далі

Фіктивна інвалідність за $12 тисяч: на Хмельниччині викрили схему виїзду за кордон за участі лікарів. Фото

На Хмельниччині правоохоронці викрили схему для ухилянтів. Джерело: НПУ, ОГПУ

Фіктивна інвалідність за $12 тисяч: на Хмельниччині викрили схему виїзду за кордон за участі лікарів. Фото

На Хмельниччині правоохоронці викрили схему для ухилянтів. Джерело: НПУ, ОГПУ

У жовтні організатора затримали, причому "на гарячому" – під час отримання 11 500 доларів. Після цього затримали і медиків, було проведено 21 обшук, під час яких вилучили гроші, телефони, три автомобілі та інші докази.

Фіктивна інвалідність за $12 тисяч: на Хмельниччині викрили схему виїзду за кордон за участі лікарів. Фото

На Хмельниччині правоохоронці викрили схему для ухилянтів. Джерело: НПУ, ОГПУ

Фіктивна інвалідність за $12 тисяч: на Хмельниччині викрили схему виїзду за кордон за участі лікарів. Фото

На Хмельниччині правоохоронці викрили схему для ухилянтів. Джерело: НПУ, ОГПУ

Усім п’ятьом учасникам повідомили про підозру, після чого суд обрав усім фігурантам запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави (від 100 до 266 тисяч гривень).

Фіктивна інвалідність за $12 тисяч: на Хмельниччині викрили схему виїзду за кордон за участі лікарів. Фото

На Хмельниччині правоохоронці викрили схему для ухилянтів. Джерело: НПУ, ОГПУ

Фіктивна інвалідність за $12 тисяч: на Хмельниччині викрили схему виїзду за кордон за участі лікарів. Фото

На Хмельниччині правоохоронці викрили схему для ухилянтів. Джерело: НПУ, ОГПУ

Затриманим інкримінують ч.2 ст.28, та ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом, вчинене за змовою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Окремо організатору також інкримінують ч.3 ст.332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Схеми для ухилянтів

Як повідомляв OBOZ.UA, нещодавно в Україні викрили одразу три схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон, які діяли на Київщині, Вінниччині та Одещині. Організатори використовували військову форму для маскування, перевозили "клієнтів" в обхід блокпостів, а в одному з випадків пропонували перетнути кордон із Молдовою вплав через річку.

Загалом такі ухилянти найчастіше намагаються незаконно перетнути державний кордон України на ділянці з Румунією, стверджують прикордонники. Другим за кількістю таких випадків залишається напрямок до Молдови.

Схожі теми
Війна в УкраїніМобілізація в УкраїніВідстрочка від мобілізаціїУкраїнаухилянтиНаціональна поліція УкраїниОфіс генерального прокурора України (ОГП)затримання
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел