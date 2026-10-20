Фіктивна інвалідність за $12 тисяч: на Хмельниччині викрили схему виїзду за кордон за участі лікарів. Фото

На Хмельниччині правоохоронці викрили чергову схему для ухилянтів. Схему організував 40-річний житель Франківщини, який долучив до неї лікарів, що входили до складу військово-лікарської комісії. Злочинна група з п’яти осіб за 10-12 тисяч доларів оформлювала ухилянтам інвалідність без законних підстав – наразі всі фігуранти схеми затримані.

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Про це 20 жовтня розповіли в Офісі генпрокурора. В Нацполіції додали, що провели 21 обшук за місцями проживання та роботи фігурантів, а також у їхніх автомобілях – були вилучили мобільні телефони, гроші та три транспортні засоби.

Як діяла схема

Як розповіли в ОГПУ, саме організатор, вищезгаданий житель Франківщини "підшукував охочих незаконно отримати II групу інвалідності". До оборудки він залучив трьох лікарів багатопрофільної лікарні та працівника обласного центру екстреної медичної допомоги.

Медики оформлювали фіктивне стаціонарне лікування, вигадували діагнози та готували документи для встановлення інвалідності. Надалі їх могли використовувати для оформлення догляду за близькими та незаконного виїзду за кордон.

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Схема діяла з червня 2026 року. Правоохоронці задокументували два епізоди виготовлення фіктивних медичних документів для жінок, одна з яких – дружина військовослужбовця.

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Що буде далі

У жовтні організатора затримали, причому "на гарячому" – під час отримання 11 500 доларів. Після цього затримали і медиків, було проведено 21 обшук, під час яких вилучили гроші, телефони, три автомобілі та інші докази.

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Усім п’ятьом учасникам повідомили про підозру, після чого суд обрав усім фігурантам запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави (від 100 до 266 тисяч гривень).

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Затриманим інкримінують ч.2 ст.28, та ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом, вчинене за змовою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Окремо організатору також інкримінують ч.3 ст.332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

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Схеми для ухилянтів

Як повідомляв OBOZ.UA, нещодавно в Україні викрили одразу три схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон, які діяли на Київщині, Вінниччині та Одещині. Організатори використовували військову форму для маскування, перевозили "клієнтів" в обхід блокпостів, а в одному з випадків пропонували перетнути кордон із Молдовою вплав через річку.

Загалом такі ухилянти найчастіше намагаються незаконно перетнути державний кордон України на ділянці з Румунією, стверджують прикордонники. Другим за кількістю таких випадків залишається напрямок до Молдови.