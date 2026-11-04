Фігурантів розслідування НАБУ звільнили з СБУ: Поклад зробив заяву

Очільник Служби безпеки України Олександр Поклад 4 листопада звільнив із посад двох високопосадовців СБУ, які фігурують у розслідуванні Національного антикорупційного бюро в межах масштабної операції "Карфаген". У відомстві заявили, що сприяють роботі антикорупційних органів і зацікавлені в об’єктивному розслідуванні. Також Поклад звернувся до фігуранта справи на прізвисько "Мексиканець", запропонувавши йому повернутися в Україну та здатися правоохоронцям.

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Про це повідомила пресслужба СБУ. За словами Поклада, він уже обговорив розслідування з керівниками НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та підтримує зв’язок зі спецслужбами країн-партнерів.

Звільнено двох високопосадовців СБУ

Поклад звільнив із займаних посад двох високопосадовців Служби безпеки, які стали фігурантами розслідування НАБУ в межах операції "Карфаген". Їхніх імен і посад у повідомленні СБУ не уточнили.

У відомстві наголосили, що надають повну підтримку антикорупційним органам і сприяють усім необхідним процесуальним діям у кримінальних провадженнях.

Поклад заявив, що СБУ розраховує на прозоре, об’єктивне та неупереджене розслідування. За його словами, між Службою безпеки, НАБУ та САП налагоджена конструктивна співпраця.

Поклад звернувся до "Мексиканця"

Окремо керівник СБУ звернувся до фігуранта розслідування, відомого під прізвиськом "Мексиканець". Він запропонував йому повернутися в Україну та добровільно здатися правоохоронним органам.

"Що стосується так званого "Мексиканця", який фігурує у справі, то пропоную йому прибути в Україну і здатися правоохоронним органам. Або ми самі знайдемо, де б він не переховувався. Досвід у нас є", – заявив Поклад.

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Він також повідомив, що підтримує зв’язок зі спецслужбами країн-партнерів. За його словами, СБУ робить усе необхідне, щоб розслідування злочинів, про які йдеться у справі, відбувалося не лише в Україні, а й в інших юрисдикціях.

"СБУ працює та працюватиме тільки на Україну", – підсумував Поклад.

Як повідомляв OBOZ.UA, НАБУ і САП викрили нову злочинну організацію в межах операції "Карфаген". До її складу входили правоохоронці та представники криміналітету, а спеціалізувалася вона на забезпеченні роботи нелегальних колцентрів, розповсюдженні наркотиків та на економічних злочинах.

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