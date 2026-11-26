Генерал СБУ Сергій Дука заявив, що вважає роботу антикорупційних органів важливою. Натомість ставить питання про те, що це не дає індульгенції та не звільняє їхніх співробітників від відповідальності й незалежного розслідування їхніх дій.

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"НАБУ та САП потрібні Україні. Вони мають бути частиною системи стримувань і противаг. Питання – у доброчесності керівників та окремих співробітників і в тому, як вони використовують надані повноваження", – переконаний генерал СБУ.

Він стверджує, що все частіше повноваження антикорупційних органів використовуються як інструмент тиску на інших.

"У мене складається враження, що гучні фільми й постійне розширення кола високопосадовців, які фігурують у матеріалах справ, мають також ефект залякування. Зокрема – правоохоронців, які могли б розслідувати дії самих антикорупціонерів", – заявив Дука.

Нагадаємо, що Дука фігурує у справі "Карфаген", у межах якої НАБУ та САП підозрюють його у причетності до злочинної організації, що, за версією слідства, прикривала незаконний бізнес, зокрема мережу шахрайських кол-центрів і наркокартель.

6 листопада 2026 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту та визначив для Дуки заставу в розмірі 65 млн гривень.

13 листопада за Дуку внесли повну суму застави. Того ж дня генерала випустили із СІЗО.

Після звільнення з СІЗО генерал Сергій Дука зробив гучні заяви про НАБУ. Зокрема Дука заявив про політичне втручання в розслідування щодо співробітників НАБУ, витік службових матеріалів та закликав Верховну Раду створити тимчасову слідчу комісію для перевірки діяльності НАБУ і САП.