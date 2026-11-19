Генерал-майор СБУ Сергій Дука заявив, що кримінальна справа НАБУ проти нього сфальсифікована, та висловив готовність пройти поліграф, щоб підтвердити свою невинуватість. Аналогічну перевірку він запропонував пройти директору НАБУ Семену Кривоносу та керівнику САП Олександру Клименку.

Відео дня

Про це Дука написав у своєму Telegram-каналі.

"Я готовий далі йти на поліграф, аби підтвердити свої слова. Чи готові те саме зробити Клименко та Кривонос?" – заявив генерал.

Дука переконаний, що кримінальне провадження проти нього сфабриковане та пов’язане з його професійною діяльністю, зокрема розслідуваннями можливих корупційних правопорушень серед співробітників і керівництва антикорупційних органів.За його словами, він готовий відкрито відповідати на всі запитання, зокрема під час засідань парламентської Тимчасової слідчої комісії. Такої самої відкритості генерал очікує від керівників НАБУ та САП.

Дука також наголосив, що не йдеться про конфлікт між СБУ та НАБУ як державними органами. За його позицією, питання стосуються конкретних посадовців антикорупційних структур та їхньої можливої причетності до корупційних правопорушень.

Нагадаємо, що Дука фігурує у справі "Карфаген", у межах якої НАБУ та САП підозрюють його у причетності до злочинної організації, що, за версією слідства, прикривала незаконний бізнес, зокрема мережу шахрайських кол-центрів і наркокартель.

6 листопада 2026 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід фігуранту та визначив для Дуки заставу в розмірі 65 млн гривень.

РЕКЛАМА

13 листопада за Дуку внесли повну суму застави. Того ж дня генерала випустили із СІЗО.

Після звільнення з СІЗО генерал Сергій Дука зробив гучні заяви про НАБУ. Зокрема Дука заявив про політичне втручання в розслідування щодо співробітників НАБУ, витік службових матеріалів та закликав Верховну Раду створити тимчасову слідчу комісію для перевірки діяльності НАБУ і САП.

Під час засідання ТСК 18 листопада Сергій Дука звинуватив директора НАБУ Семена Кривоноса у зловживаннях із державною землею та вимаганні коштів. За словами Дуки, йдеться про зафіксований епізод протиправних дій керівника антикорупційного відомства.

Головні історії дня