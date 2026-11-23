Прокурор САП Ростислав Батіг у відповідь на запитання про слабку доказову базу в резонансних справах НАБУ та спроби компенсувати її медійними кампаніями несподівано похвалив професійних монтажерів антикорупційного бюро.

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Про це він заявив в інтерв’ю YouTube-каналу LUKI.

Прокурора запитали про звинувачення НАБУ і САП у тому, що замість належної доказової роботи антикорупційні органи роблять ставку на гучні відеоролики, інформаційні кампанії та зливи матеріалів журналістам, зокрема Михайлу Ткачу з "Української правди".

Однак замість відповіді по суті Батіг заговорив про професіоналізм монтажерів НАБУ.

"В НАБУ дійсно зараз працюють професійні люди, я особисто з ними знайомий, які монтують, займаються, можливо, медійною частиною. Ну, дійсно, професіонали", – заявив прокурор.