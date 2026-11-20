Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила та затримала п'ятьох осіб, які на замовлення російських спецслужб влаштовували підпали у різних регіонах України. Серед цілей зловмисників були автомобілі військових і цивільних, а також магазин військового спорядження.

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Про це повідомила пресслужба СБУ. За даними слідства, фігурантами виявилися місцеві жителі віком від 17 до 39 років, яких російські куратори залучали до злочинної діяльності через Telegram-канали та сервіси знайомств. За виконання завдань їм обіцяли грошову винагороду, зокрема у криптовалюті.

Як діяли підпалювачі в різних регіонах України

У Києві правоохоронці затримали неповнолітнього місцевого жителя та 24-річного чоловіка, яких підозрюють у підпалах цивільного автомобіля та вантажівки Сил оборони. Для знищення транспортних засобів вони використовували запальну суміш.

За матеріалами справи, одного з фігурантів російські спецслужби завербували через фальшивий профіль дівчини. Йому запропонували криптовалюту за підпали автомобілів, якими могли користуватися військовослужбовці та волонтери. Іншому чоловіку обіцяли гроші за знищення дорогих машин.

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Обох підозрюваних співробітники СБУ встановили та затримали протягом доби після скоєння злочинів.

У Кропивницькому правоохоронці викрили безробітного місцевого жителя, який підпалив магазин військового одягу та спорядження. Для цього чоловік використав легкозаймисту рідину.

За інформацією слідства, російські спецслужби вийшли на нього через чат знайомств. Спочатку фігурант спілкувався з нібито дівчиною, а згодом із ним зв'язався представник спецслужби РФ. Підозрюваного затримали наступного дня після підпалу.

Головні історії дня

В Одесі затримали мобілізованого військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину та, за даними слідства, погодився виконувати завдання російських кураторів за гроші.

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Чоловіка підозрюють у підпалі автомобіля в портовому місті. Внаслідок займання вогонь перекинувся ще на три машини, припарковані поруч.

В Івано-Франківську правоохоронці затримали безробітного чоловіка безпосередньо під час спроби підпалити позашляховик. Слідчі встановили, що раніше він знищив мікроавтобус Сил оборони та два автомобілі, які належали волонтеру й журналісту.

Під час фіксації пожеж на відео фігурант показував картки з кодовими словами. Таким способом він мав підтверджувати російському куратору справжність записів та виконання отриманих завдань.

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Яке покарання загрожує затриманим

Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами контактів із російськими кураторами, а також одяг, у якому фігуранти перебували на місцях підпалів.

Наразі всім п'ятьом затриманим повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна, зокрема шляхом підпалу.

У разі доведення вини їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Викриття та затримання проводили співробітники СБУ спільно з підрозділами Національної поліції у Києві, Київській, Кіровоградській, Одеській та Івано-Франківській областях. Процесуальне керівництво здійснювали відповідні окружні та обласні прокуратури.

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Нагадаємо, на Дніпропетровщині СБУ затримала дезертира, який під виглядом таксиста коригував російські атаки. За даними слідства, мобілізований самовільно залишив військову частину та почав співпрацювати з російськими спецслужбами.

Як писав OBOZ.UA, на Одещині СБУ затримала колаборанта з тимчасово окупованого Криму, який готував дітей до війни проти України. За даними слідства, колишній директор освітнього закладу в Євпаторії після окупації півострова перейшов на бік РФ та займався поширенням російської пропаганди серед дітей.