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Дані 29 млн користувачів у бізнесі з капіталом РФ: Андріюк закликав усунути Фрідмана з "Київстару"

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read3 хв
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Дані 29 млн користувачів у бізнесі з капіталом РФ: Андріюк закликав усунути Фрідмана з "Київстару"
Михайло Фрідман, Петро Авен. Джерело: Коллаж Анастасія Левицька/Getty Images

Близько 29 млн користувачів сервісів та масиви даних про пересування, адреси, звернення до лікарів і пошук ліків – усе це зосереджується в екосистемі "Київстару", де зберігається російський капітал. На загрозах такої концентрації наголосив журналіст Костянтин Андріюк, який закликав усунути російських співвласників із групи та звернувся до президента Володимира Зеленського і спецслужб.

Про це він написав у Facebook.

Посилаючись на звітність Kyivstar Group за другий квартал 2026 року, Андріюк навів показник близько 29 млн користувачів сервісів групи. Він наголосив: навколо оператора зібрали Uklon, Helsi та Tabletki.ua, тому питання давно вийшло за межі мобільного зв’язку.

Йдеться про інформацію, яка дозволяє простежити маршрути людини, її поїздки, звернення по медичну допомогу та потребу в ліках. Журналіст вимагає відповіді, чому під час війни держава залишає російський капітал у бізнесі, який накопичує такі дані.

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"Кожна нова покупка розширює масив чутливої інформації в цьому бізнесі", – написав він.

Журналіст наголосив, що російські співвласники через LetterOne та VEON зберігають близько 43,4% непрямого економічного інтересу в Kyivstar Group. Вихід на американську біржу, підкреслив журналіст, цього не змінив.

"Фрідман і Авєн "і нинє там"", – зазначив він.

Андріюк нагадав, що закликав до дерусифікації мобільного зв’язку ще в березні 2022 року. Відтоді питання не вирішили, а екосистема з російськими співвласниками продовжила розширюватися.

На цьому тлі журналіст навів британський прецедент: у 2022 році уряд Великої Британії зобов’язав LetterOne продати 100% інтернет-провайдера Upp. За його викладом, причинами стали ризики доступу до даних клієнтів, саботажу мережі та тиску Кремля на кінцевих власників. У 2024 році суд відхилив оскарження.

"Британці не чекали, поки хтось зіллє дані. Вони діяли, щоб цього не сталося", – наголосив Андріюк.

За словами журналіста, британська оцінка враховувала можливе зняття санкцій і повернення власникам контролю. Тому замороження їхніх прав не вважали достатнім захистом.

В Україні держава ще й купує послуги цього бізнесу для органів влади та критичної інфраструктури, підкреслив Андріюк. Йдеться про зв’язок, захищені канали передачі даних і хмарні сервіси. Українці платять йому і як абоненти, і як платники податків.

Журналіст також нагадав про російську кібератаку на "Київстар" у 2023 році та повідомлення СБУ про тривале перебування хакерів у системах оператора.

"Яке ще попередження потрібно, щоб винести з України цих російських власників?" – запитав він.

Андріюк адресував звернення Зеленському, СБУ, РНБО, Держспецзв’язку та Кирилу Буданову.

"Україна воює – і залишає російський капітал у стратегічному операторі. Це чиясь недалекість чи національна зрада, пане президенте?" – заявив журналіст.

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