Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
"Пошматувала" Оксану Марченко, отримувала листи за Юлію Тимошенко, а олігархи не змогли поділити між проєктами. Інтерв’ю з Інною Приходько"Пошматувала" Оксану Марченко, отримувала листи за Юлію Тимошенко, а олігархи не змогли поділити між проєктами. Інтерв’ю з Інною ПриходькоЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані ГенштабуЗСУ відмінусували ще 1900 окупантів та спалили десятки артсистем: дані ГенштабуРосія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль ПутінаРосія розпочала кампанію з ударів по енергетиці України: в ISW пояснили ціль Путіна"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років тому"Це була очікувана смерть". Дочка легендарного Георгія Дрозда розкрила, яка хвороба забрала його життя 11 років томуОсінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відеоОсінтери ідентифікували локацію виробничих потужностей ударних дронів "Гарпія-А1". Фото і відеоВночі -3, а вдень до +22: коли в Україну прийдуть перші заморозки та чи настала вже метеорологічна осіньВночі -3, а вдень до +22: коли в Україну прийдуть перші заморозки та чи настала вже метеорологічна осіньНацбанк продає срібну 1 грн з особливим дизайномНБУ "видає" українцям срібні монети номіналом 1 грн з особливим дизайном: скільки можна отримати за один разІлюстрація. ГороскопСтрільці, сміливо починайте нове, а Рибам потрібно відпочити: гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіакуПентагон майже повністю законтрактував $400 млн допомоги Україні, – сенатор КунсПентагон майже повністю законтрактував $400 млн допомоги Україні, – сенатор КунсПартія німецької подруги Путіна Сари Вагенкнехт дивно змінила назвуПартія німецької подруги Путіна Сари Вагенкнехт дивно змінила назву

Був завербований ворогом: СБУ затримала "крота" у ЗСУ, який зливав позиції свого підрозділу. Фото

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 795
Був завербований ворогом: СБУ затримала "крота" у ЗСУ, який зливав позиції свого підрозділу. Фото
СБУ викрила військового на перших етапах його шпигунської активності
Джерело: t.me/SBUkr

Служба безпеки України затримала військовослужбовця, якого підозрюють у роботі на ФСБ Росії. Чоловік служив кулеметником в одній із бригад безпілотних систем ЗСУ та передавав ворогу інформацію про позиції свого підрозділу на Донеччині.

За даними слідства, він також повідомляв російській спецслужбі про напрямки руху та бойові завдання роти. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Що передавав російській спецслужбі

Військова контррозвідка СБУ за сприяння Головнокомандувача ЗСУ та Командувача Сил безпілотних систем затримала агента ФСБ на Донеччині.

За даними слідства, фігурант проходив службу кулеметником в одній із бригад безпілотних систем ЗСУ. Його підрозділ дислокується на Краматорському напрямку.

Чоловік передавав російській спецслужбі інформацію про напрямки руху та бойові завдання роти, у якій служив. Крім того, він повідомляв про наслідки ворожих атак на пункти дислокації свого підрозділу на лінії фронту.

Читайте також
Гліб ІвановГліб Іванов
icon 45
33% для "адміністративного модуля": у справі Сенниченка пропонують встановити невідомих учасників меморандуму
icon 45
33% для "адміністративного модуля": у справі Сенниченка пропонують встановити невідомих учасників меморандуму
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 770
Виконували завдання ФСБ у шести областях: в Україні викрили агентурну пару з Донеччини. Фото
icon 770
Виконували завдання ФСБ у шести областях: в Україні викрили агентурну пару з Донеччини. Фото
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
icon 150
Сходки, побори і наркотрафік: у Хмельницькому СІЗО ліквідували злочинну вертикаль під контролем "ворів у законі". Фото
icon 150
Сходки, побори і наркотрафік: у Хмельницькому СІЗО ліквідували злочинну вертикаль під контролем "ворів у законі". Фото

За допомогою отриманих даних російські військові могли наводити обстріли на позиції українського підрозділу.

Як завербували військового

За даними слідства, російські спецслужби завербували військового через Telegram-канал, присвячений пошуку близьких стосунків.

Після погодження на співпрацю з ворогом він почав позначати на Google-картах геолокації українських захисників. Також чоловік приховано фотографував об’єкти свого підрозділу на камеру мобільного телефону.

СБУ викрила військового на перших етапах його шпигунської активності. Затримали його під час підготовки нового звіту для ФСБ.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон, у якому містилися докази його роботи на російську спецслужбу.

Яке покарання загрожує

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Крім того, триває розслідування для можливої додаткової кваліфікації дій фігуранта за статтею про державну зраду.

Був завербований ворогом: СБУ затримала ''крота'' у ЗСУ, який зливав позиції свого підрозділу. Фото

СБУ затримала крота у лавах ЗСУ, який зливав бойові позиції свого підрозділу

Джерело: t.me/SBUkr

Як повідомляв OBOZ.UA, СБУ викрила одного з найбільш законспірованих агентів РФ у Херсоні, якого російська спецслужба завербувала ще на початку повномасштабного вторгнення. Ним виявився колишній авіатехнік армійської авіації ЗСУ, який звільнився зі служби у 2018 році, а під час окупації Херсона у 2022 році увійшов до агентурного апарату ФСБ.

Схожі теми
Війна в УкраїніСлужба безпеки України (СБУ)ФСБзрадник
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись