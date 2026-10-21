Будівельна афера з 256 потерпілими: прокуратура ініціювала розшук підозрюваних через Інтерпол. Фото

В Івано-Франківську 256 інвесторів вклали понад 235 млн грн у сім житлових комплексів, які так і не добудували. Троє підозрюваних у схемі переховуються за кордоном, тому прокуратура ініціювала розшук забудовників-аферистів через Інтерпол.

Відео дня

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Зазначається, що 13 жовтня організатору схеми заочно змінили раніше повідомлену підозру, а також повідомили про нову підозру двом його спільникам.

Інвестори вклали понад 235 млн грн у сім недобудованих комплексів

За даними слідства, у 2017–2022 роках 46-річний місцевий підприємець, який був власником і засновником 15 будівельних компаній, разом із родичем та знайомим залучав гроші громадян під виглядом продажу квартир і нежитлових приміщень на етапі будівництва.

Загалом потерпілими у кримінальному провадженні визнано 256 інвесторів. Вони вклали понад 235 млн грн у сім житлових комплексів, які не були добудовані.

Як встановило слідство, компанії, через які реалізовували нерухомість, не мали необхідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт, підключення інженерних мереж та введення об’єктів в експлуатацію.

РЕКЛАМА

Гроші переказувати на рахунки підконтрольних компаній

Для кожного житлового комплексу фігуранти створювали окрему юридичну особу. Кошти, отримані від інвесторів, надалі переказували на рахунки підконтрольних товариств.

За версією слідства, така схема давала можливість приховувати реальний фінансовий стан компаній та створювала видимість законної діяльності перед покупцями.

Правоохоронці вважають, що таким способом організатори залучали кошти інвесторів, хоча необхідних умов для завершення будівництва та введення об’єктів в експлуатацію не було.

Головні історії дня

Підозрювані переховуються за кордоном

Усі троє фігурантів наразі перебувають за межами України. Раніше їх уже оголошували в міжнародний розшук – у 2023–2025 роках.

Тепер прокуратура готує документи для публікації щодо них червоних оповіщень Інтерполу (Red Notice). Такі повідомлення можуть сприяти встановленню місцеперебування розшукуваних, їх затриманню та подальшій екстрадиції в Україну.

У чому підозрюють фігурантів

Трьом підозрюваним інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

РЕКЛАМА

Організатору схеми додатково інкримінують умисне ухилення від сплати податків.

Наразі прокуратура продовжує процес підготовки документів для міжнародного розшуку фігурантів через Інтерпол.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Прикарпатті затримали чоловіка, який ошукав знайомих на 5,4 млн грн. Він двічі намагався "придбати" у різних знайомих автомобіль і один раз квартиру. Тепер фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.