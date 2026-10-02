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Більше запитань, ніж відповідей: ветерани звернулися до президента через зв'язки очільника Федерації дзюдо України з фігурантом справи "Форест Гамп"

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read1 хв
icon 1,2 т.
Більше запитань, ніж відповідей: ветерани звернулися до президента через зв'язки очільника Федерації дзюдо України з фігурантом справи "Форест Гамп"
Максим Донець і Михайло Кошляк

Ветеранська громадська організація "Гуртом+" звернулася до президента Володимира Зеленського, СБУ, НАБУ, САП і Національної поліції. Ветерани просять публічно оцінити діяльність президента Федерації дзюдо України Михайла Кошляка та його контакти з керівництвом Управління державної охорони.

Інформацію оприлюднив у Facebook голова організації Богдан Литвинюк. Саме вона й стало приводом для звернення.

Більше запитань, ніж відповідей: ветерани звернулися до президента через зв'язки очільника Федерації дзюдо України з фігурантом справи ''Форест Гамп''

Михайло Кошляк

Ветерани питають, як людина, від якої залежить безпека глави держави, публічно співпрацює з тестем фігуранта антикорупційної справи.

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Більше запитань, ніж відповідей: ветерани звернулися до президента через зв'язки очільника Федерації дзюдо України з фігурантом справи ''Форест Гамп''

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Більше запитань, ніж відповідей: ветерани звернулися до президента через зв'язки очільника Федерації дзюдо України з фігурантом справи ''Форест Гамп''

Максим Донець і Михайло Кошляк

"В мене більше питань, ніж відповідей", – написав Литвинюк.

У "Гуртом+" наголошують, що підтримують президента, але вважають, що дії його оточення підривають довіру до держави.

Сам Литвинюк розповідає, що має інвалідність внаслідок важкого поранення, а війна забрала двох чоловіків з його родини.

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