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Антикорупційні обшуки стають приводом для боротьби за керівництво стратегічними установами, – Загородній

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
1,4 т.
Антикорупційні обшуки стають приводом для боротьби за керівництво стратегічними установами, – Загородній
Національний банк України. Джерело: пресслужба

Ситуація навколо обшуків у Національному банку демонструє ризик використання антикорупційних розслідувань як інструменту політичного та кадрового тиску. Таку позицію висловив політичний експерт Тарас Загородній 

На його думку, головне питання полягає не в самому факті проведення слідчих дій, а в тому, як швидко вони перетворюються на політичний аргумент для усунення посадовців.

21 жовтня НАБУ та САП провели обшуки в Національному банку. Практично одночасно у публічному просторі почали обговорювати можливу відставку голови регулятора Андрія Пишного.При цьому антикорупційні органи не повідомляли про затримання чи оголошення підозр.

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"Це боротьба з корупцією чи спроба за допомогою правоохоронних дій вирішувати, хто має керувати ключовими державними інституціями?" – поставив питання Загородній.

Експерт наголосив, що незалежність НАБУ та САП повинна гарантувати можливість розслідувати корупцію незалежно від політичних впливів, а не ставати підставою для втручання в кадрові рішення щодо стратегічних державних установ.Окремо він звернув увагу на важливість Національного банку в умовах війни.

За словами Загороднього, фінансова стабільність, робота платіжної інфраструктури, валютного ринку та співпраця з міжнародними партнерами роблять посаду керівника НБУ особливо чутливою до політичних потрясінь.

Експерт вважає, що вимоги негайної відставки без установленої вини створюють небезпечний прецедент, коли резонансне розслідування перетворюється на інструмент політичного впливу.На його думку, політики мають пояснювати підстави своїх кадрових вимог, а не підміняти ними результати правосуддя. Окремої уваги заслуговує той факт, що правоохоронці мають питання до доброчесності керівників органів, покликаних боротися з корупцією.

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