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33% для "адміністративного модуля": у справі Сенниченка пропонують встановити невідомих учасників меморандуму

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read2 хв
icon 45
33% для "адміністративного модуля": у справі Сенниченка пропонують встановити невідомих учасників меморандуму
У справі Сенниченка пропонують встановити невідомих учасників меморандуму
Джерело: Facebook Дмитра Сенниченка

У справі колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка виникло питання про людей, яким у тексті меморандуму відводилася частка у 33% майбутніх доходів, пов’язаних із контролем над державними підприємствами. У документі вони позначені як адміністративний модуль – без названих у публікації прізвищ.

На цей епізод Михайло Шнайдер звернув увагу в публікації на своїй сторінці у Facebook. Автор викладає позицію захисту, який посилається на текст меморандуму від 14 червня 2021 року, що міститься в матеріалах кримінального провадження.

За наведеним у статті описом, документ стосувався встановлення контролю над бізнес-процесами Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Майбутні доходи пропонувалося розподіляти таким чином: 33% – Сергію Байраку, 33% – родині Сало, ще 33% – адміністративному модулю в особі його представників та учасників.

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Захист розцінює цей текст як фіксацію злочинного задуму щодо незаконного встановлення контролю над держпідприємствами. Шнайдер пропонує з’ясувати, кого позначає адміністративний модуль і які можливості його представники мали забезпечити в обмін на зазначену частку.

У публікації поставлено питання про можливу участь політиків, посадових осіб або представників правоохоронних органів. Окремий акцент – чи могли ці люди впливати на кримінальне провадження та чи зберігають такий вплив сьогодні. Конкретних осіб у статті не встановлено.

Автор також звертає увагу на наведену захистом хронологію. Після дати меморандуму тривали контакти Байрака та збір ним матеріалів. А 15 серпня 2022 року було скасовано постанову про закриття провадження № 236 та об’єднано з ним матеріали провадження № 332 щодо ОГХК.

Шнайдер наголошує, що послідовність дат сама по собі не доводить зв’язку між подіями. Однак документи та комунікації, на які посилається захист, дають підстави поставити питання про те, якими доказами були обґрунтовані ці процесуальні рішення та яку роль у них відіграли матеріали Байрака.

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