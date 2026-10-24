$3 тис. за студентську відстрочку: на Харківщині викрили схему ухилення від мобілізації. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Драпатий видав спеціальне доручення, щоб не давати прихисток корупціонерам у ЗСУ: як це працюватимеДрапатий видав спеціальне доручення, щоб не давати прихисток корупціонерам у ЗСУ: як це працюватимеШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріПрезидент України Володимир Зеленський"Досі немає відповіді на головне питання": Зеленський назвав умови справедливого миру для УкраїниДавид АрахаміяРоздача грошей у конвертах нардепам: ОГП передав до НАБУ документи щодо звернення ЦПК про можливі протиправні дії АрахаміїМагазин Pepco в Познані. ІлюстраціяПопулярні польські магазини відкрилися в Україні: названо адреси Pepco"Можна назвати токсичною": Монфіс перервав мовчання про розлучення зі Світоліною"Можна назвати токсичною": Монфіс перервав мовчання про розлучення зі СвітоліноюРосія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відеоРосія атакувала Дніпро: загинула людина, багато поранених. Фото і відеоНа Сумщині та Чернігівщині активізувалися російські ДРГ: прикордонники розкрили плани ворогаНа Сумщині та Чернігівщині активізувалися російські ДРГ: прикордонники розкрили плани ворогаІлюстрація - 1000 гривеньУкраїнці можуть отримати від держави вже "виплачені" гроші: кому нарахують до 3100 грн"Дуже злякався. Досі трусить": гравець "Динамо" описав моторошний момент матчу з "Кудрівкою". Відео"Дуже злякався. Досі трусить": гравець "Динамо" описав моторошний момент матчу з "Кудрівкою". Відео

$3 тис. за студентську відстрочку: на Харківщині викрили схему ухилення від мобілізації. Фото

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
24
$3 тис. за студентську відстрочку: на Харківщині викрили схему ухилення від мобілізації. Фото
Організатора схеми затримали під час отримання грошей. Джерело: ДПСУ

На Харківщині правоохоронці викрили групу зловмисників, які за гроші допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації. За три тисячі доларів чоловіків фіктивно зараховували до закладу професійної освіти, після чого вони могли використати отримані документи для оформлення відстрочки від призову.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України. За даними ДПСУ, учасники схеми також пропонували за додаткову плату допомогти військовозобов’язаним уникнути розшуку.

Як працювала схема

За даними слідства, до незаконної схеми була залучена ціла група зловмисників. Вони знаходили військовозобов’язаних, які хотіли отримати відстрочку від мобілізації, та пропонували їм оформити фіктивне навчання.

$3 тис. за студентську відстрочку: на Харківщині викрили схему ухилення від мобілізації. Фото

На Харківщині прикордонники викрили схему ухилення від служби. Джерело: ДПСУ

Читайте також
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
1,0 т.
З Німеччини екстрадували прикордонника: підозрюють у вбивстві чоловіка на Одещині. Фото
1,0 т.
З Німеччини екстрадували прикордонника: підозрюють у вбивстві чоловіка на Одещині. Фото
Гліб ІвановГліб Іванов
9,1 т.
Справа Сенниченка: Кушнірук звернув увагу на суперечку щодо відеоучасті обвинуваченого
9,1 т.
Справа Сенниченка: Кушнірук звернув увагу на суперечку щодо відеоучасті обвинуваченого
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
4,8 т.
СБУ затримала ветеранку армії РФ, яка воювала проти України, але хотіла поновити український закордонний паспорт
4,8 т.
СБУ затримала ветеранку армії РФ, яка воювала проти України, але хотіла поновити український закордонний паспорт

Чоловіків за гроші зараховували до закладу професійної освіти. Отримані після цього документи ухилянти могли використовувати як підставу для оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

За таку послугу учасники схеми просили 3000 доларів.

На цьому заробіток зловмисників не обмежувався. За окрему плату вони обіцяли "розв’язати питання" з військовозобов’язаними, які перебували в розшуку, зокрема сприяти їхньому зняттю з розшуку через вплив на службових осіб.

Організатора затримали під час отримання грошей

Операцію з викриття схеми провели військовослужбовці оперативного підрозділу Східного регіонального управління ДПСУ спільно зі співробітниками Служби безпеки України та Національної поліції.

$3 тис. за студентську відстрочку: на Харківщині викрили схему ухилення від мобілізації. Фото

Організатора затримали під час отримання грошей. Джерело: ДПСУ

$3 тис. за студентську відстрочку: на Харківщині викрили схему ухилення від мобілізації. Фото

Зловмисник отримав 3000 доларів за фіктивне зарахування військовозобов'язаного на навчання. Джерело: ДПСУ

Одного з організаторів затримали під час отримання трьох тисяч доларів. Йому повідомили про підозру.

Наразі правоохоронці встановлюють інших людей, які можуть бути причетними до організації та роботи схеми.

Як повідомляв OBOZ.UA, на Хмельниччині правоохоронці викрили чергову схему для ухилянтів. Схему організував 40-річний житель Франківщини, який долучив до неї лікарів, що входили до складу військово-лікарської комісії. Злочинна група з п’яти осіб за 10-12 тисяч доларів оформлювала ухилянтам інвалідність без законних підстав – наразі всі фігуранти схеми затримані.

Схожі теми
Мобілізація в УкраїніСхемиухилянтирозслідуванняДержавна прикордонна служба України
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!