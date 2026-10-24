$3 тис. за студентську відстрочку: на Харківщині викрили схему ухилення від мобілізації. Фото

На Харківщині правоохоронці викрили групу зловмисників, які за гроші допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації. За три тисячі доларів чоловіків фіктивно зараховували до закладу професійної освіти, після чого вони могли використати отримані документи для оформлення відстрочки від призову.

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Про це повідомила Державна прикордонна служба України. За даними ДПСУ, учасники схеми також пропонували за додаткову плату допомогти військовозобов’язаним уникнути розшуку.

Як працювала схема

За даними слідства, до незаконної схеми була залучена ціла група зловмисників. Вони знаходили військовозобов’язаних, які хотіли отримати відстрочку від мобілізації, та пропонували їм оформити фіктивне навчання.

Чоловіків за гроші зараховували до закладу професійної освіти. Отримані після цього документи ухилянти могли використовувати як підставу для оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

За таку послугу учасники схеми просили 3000 доларів.

На цьому заробіток зловмисників не обмежувався. За окрему плату вони обіцяли "розв’язати питання" з військовозобов’язаними, які перебували в розшуку, зокрема сприяти їхньому зняттю з розшуку через вплив на службових осіб.

Організатора затримали під час отримання грошей

Операцію з викриття схеми провели військовослужбовці оперативного підрозділу Східного регіонального управління ДПСУ спільно зі співробітниками Служби безпеки України та Національної поліції.

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Одного з організаторів затримали під час отримання трьох тисяч доларів. Йому повідомили про підозру.

Наразі правоохоронці встановлюють інших людей, які можуть бути причетними до організації та роботи схеми.

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Як повідомляв OBOZ.UA, на Хмельниччині правоохоронці викрили чергову схему для ухилянтів. Схему організував 40-річний житель Франківщини, який долучив до неї лікарів, що входили до складу військово-лікарської комісії. Злочинна група з п’яти осіб за 10-12 тисяч доларів оформлювала ухилянтам інвалідність без законних підстав – наразі всі фігуранти схеми затримані.