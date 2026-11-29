Звели майже 100 років тому: де розташований найдовший житловий будинок у світі

Звели майже 100 років тому:...

У Європі є житловий будинок, масштаби якого вражають навіть сучасних архітекторів. Його довжина перевищує кілометр, а вздовж будівлі розташовані одразу чотири трамвайні зупинки. Комплекс звели майже 100 років тому, щоб розв'язати проблему нестачі житла для робітників.

Сьогодні він залишається не лише житловим будинком, а й визначною архітектурною пам'яткою. Йдеться про Карл-Маркс-Гоф (Karl-Marx-Hof), розташований у столиці Австрії – Відні, пише Polsat News.

Де розташований найдовший житловий будинок у світі

Карл-Маркс-Гоф. Джерело: Kasa Fue/Wikimedia Commons

Гігантський житловий комплекс розташований у районі Деблінг у північній частині Відня. Його будували з 1927 до 1930 року за проєктом архітектора Карла Ена, учня відомого австрійського зодчого Отто Вагнера.

Офіційна довжина будинку становить 1100 метрів. Він складається з двох з'єднаних між собою частин, а його висота варіюється від трьох до шести поверхів.

Цікаво, що ще у XII столітті на цій території було відгалуження Дунаю, а безпосередньо перед початком будівництва тут розташовувалися сади.

Масивні червоні фасади, монументальні арки та вежі надали комплексу вигляду фортеці. Через це будинок отримав неофіційну назву "червона фортеця". Його фасад прикрашають чотири скульптури Йозефа Франца Рідля, які символізують свободу, турботу, просвіту та фізичну культуру.

Справжнє місто в місті

Карл-Маркс-Гоф. Джерело: Kasa Fue/Wikimedia Commons

Архітектори прагнули створити самодостатній житловий комплекс, мешканці якого могли б отримувати більшість необхідних послуг неподалік від власних квартир.

На території Карл-Маркс-Гофу облаштували:

пральні;

дитячі садки та ясла;

бібліотеку;

стоматологічний кабінет;

лікарські кабінети;

зали для культурних заходів;

ресторани.

Усі квартири мали власні туалети, водопостачання та електричне освітлення в кожній кімнаті. Для робітничого житла того часу це було суттєвим покращенням умов проживання. Деякі квартири навіть обладнали балконами, які в першій половині XX століття вважалися ознакою розкоші.

При цьому сама будівля займає лише 18,5% загальної площі ділянки. Решту території відвели під чотири внутрішні двори, парки та сади. Площа центрального парку комплексу перевищує 10 тисяч квадратних метрів.

Чому у Відні збудували такий величезний будинок

Після Першої світової війни австрійська столиця зіткнулася з гострою нестачею доступного житла. Для розв'язання цієї проблеми міська влада започаткувала масштабну програму будівництва муніципальних квартир.

У період із 1923 до 1934 року у Відні звели понад 61 тисячу таких помешкань. Цей історичний період отримав назву "Червоний Відень", а Карл-Маркс-Гоф став одним із його головних символів.

У лютому 1934 року комплекс опинився в епіцентрі бойових дій під час громадянської війни в Австрії. Попри значні пошкодження внаслідок артилерійських обстрілів, будівля вціліла.

У 1989–1992 роках житловий комплекс капітально відремонтували. Він досі перебуває у власності міста та використовується за своїм первісним призначенням.

Нині в Карл-Маркс-Гофі налічується понад 1300 квартир, розрахованих приблизно на 5000 мешканців. Майже через століття після будівництва комплекс залишається яскравим зразком соціального житла та однією з найцікавіших архітектурних пам'яток Відня.

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