Затьмарене Берліном: туристам порадили недооцінене місто в Німеччині

Німеччина приваблює мандрівників історичними пам'ятками, мальовничими краєвидами та різноманітними культурними традиціями. Однак на тлі популярного Берліна туристи нерідко приділяють менше уваги іншому великому місту країни – Мюнхену.

Столиця Баварії може здивувати не лише знаменитим Октоберфестом, а й старовинною архітектурою, музеями, величезними парками та близькістю до Альп. Чому Мюнхен вартий окремої подорожі, розповідає Travel + Leisure.

Чим особливий Мюнхен і чому його недооцінюють

Мюнхен. Джерело: unsplash.com

Мюнхен часто асоціюють із традиційними баварськими костюмами, пивними фестивалями та заможним способом життя. Проте за цими звичними образами приховується місто з багатою історією та різноманітною культурою.

Його заснували ще у XII столітті, а сама назва пов'язана з німецьким словом Mönche, що означає "ченці". Протягом багатьох століть розвиток міста визначали ремісники, землероби та торговці.

Сьогодні Мюнхен відомий престижними торговими вулицями й сучасними культурними закладами, але водночас зберігає чимало давніх традицій. Зокрема, місцеві жителі полюбляють відпочивати в садах під каштанами. Колись ці дерева висаджували, щоб їхня тінь допомагала підтримувати прохолоду в підземних пивних льохах.

На відміну від Берліна, який часто асоціюється з альтернативною культурою та сучасними тенденціями, Мюнхен поєднує традиційну баварську атмосферу з життям великого європейського міста.

Мюнхен. Джерело: unsplash.com

Що варто побачити в Мюнхені

Однією з головних переваг міста є велика кількість пам'яток, які можна відвідати під час пішохідних прогулянок.

Марієнплац – центральна площа Мюнхена, оточена історичними будівлями. Тут розташована знаменита Нова ратуша з годинником, механічні фігурки якого влаштовують виставу для відвідувачів. Поруч можна побачити собор Фрауенкірхе, одну з найвідоміших архітектурних пам'яток баварської столиці. А з вежі церкви Святого Петра відкривається панорама історичного центру.

Мюнхен. Джерело: unsplash.com

Любителям мистецтва варто звернути увагу на Haus der Kunst – музей сучасного мистецтва, розміщений у монументальній неокласичній будівлі. Заклад не має власної постійної колекції, натомість проводить масштабні тимчасові виставки. З 2011 року в колишньому бомбосховищі під будівлею також організовують експозиції відеомистецтва.

Ще одне популярне місце – Віктуалієнмаркт, історичний продовольчий ринок у центрі міста, де можна познайомитися з місцевими гастрономічними традиціями.

Одна з найцікавіших природних пам'яток Мюнхена – Англійський сад (Englischer Garten). Його площа перевищує 360 гектарів, тому він навіть більший за Центральний парк Нью-Йорка.

Мюнхен. Джерело: unsplash.com

Тут можна прогулюватися зеленими алеями, відпочивати біля води та спостерігати за серферами, які підкорюють хвилі міського потоку Айсбах.

Не менш важливе місце в житті Мюнхена посідає річка Ізар. У теплі місяці вона приваблює охочих відпочити біля води, прогулятися берегами або поплавати на дозволених ділянках. Ще одна перевага міста – його розташування. Приблизно за годину подорожі можна дістатися мальовничих озер, гірських селищ і природних куточків Баварії.

Які райони Мюнхена найцікавіші для прогулянок

Мюнхен. Джерело: unsplash.com

Окрім історичного центру, туристам радять дослідити кілька районів із різною атмосферою.

Глокенбахфіртель (Glockenbachviertel) відомий активним нічним життям, незалежними крамницями та творчою атмосферою. Це також один із центрів ЛГБТК+ спільноти міста.

відомий активним нічним життям, незалежними крамницями та творчою атмосферою. Це також один із центрів ЛГБТК+ спільноти міста. Швабінг (Schwabing) колись був осередком богемного життя. Сьогодні район приваблює красивими фасадами в стилі ардеко та близькістю до Англійського саду.

колись був осередком богемного життя. Сьогодні район приваблює красивими фасадами в стилі ардеко та близькістю до Англійського саду. Гізінг (Giesing) – колишній робітничий район, який поступово перетворюється на простір для молоді та творчих ініціатив. У старих промислових будівлях відкриваються культурні й громадські простори.

Натомість Шванталергее (Schwanthalerhöhe) вирізняється спокійнішою житловою атмосферою та менш метушливими вулицями.

Коли найкраще їхати до Мюнхена

Видання зазначає, що Мюнхен цікавий для подорожей упродовж усього року, хоча кожен сезон має свої особливості.

Навесні місто підходить для тривалих прогулянок завдяки помірним температурам, особливо після квітня. Влітку популярним стає відпочинок біля річки Ізар та навколишніх озер.

Осінь традиційно пов'язана з Октоберфестом, який зазвичай починається у другій половині вересня й триває до початку жовтня. Фестиваль приваблює мільйони гостей, тому в цей період місто стає значно люднішим.

Тим, хто хоче відчути подібну святкову атмосферу без такого великого скупчення людей, можна звернути увагу на весняний фестиваль Frühlingsfest.

Узимку Мюнхен приваблює різдвяними ярмарками, театральними постановками та оперними виставами. Крім того, неподалік розташовані Баварські Альпи, де популярний зимовий відпочинок.

Як дістатися до міста та пересуватися ним

Головні повітряні ворота Мюнхена – міжнародний аеропорт MUC, розташований приблизно за 32 кілометри від центру. Доїхати до міста можна приміським поїздом S-Bahn або автобусом, витративши орієнтовно 45 хвилин.

Ще один варіант – аеропорт Меммінген, звідки дорога до Мюнхена залізницею займає близько півтори години. У самому місті працює розгалужена система громадського транспорту. Метро U-Bahn, приміські поїзди S-Bahn, трамваї та автобуси дозволяють дістатися основних районів і туристичних пам'яток.

Водночас центральна частина Мюнхена добре підходить для піших прогулянок, а для дослідження віддаленіших районів можна скористатися велосипедом.

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