Заплатите штраф: відомі туристичні місця, де заборонено фотографувати

Камера у смартфоні перетворила буквально кожного охочого на фотографа, і особливо часто ми дістаємо свій гаджет під час подорожей. Бажання зафіксувати на згадку щасливий момент є цілком зрозумілим. Проте туристам варто пам’ятати – знімати можна не всюди.

Причини заборон бувають різними. Храми, мечеті, церкви та інші культові споруди вважаються святими місцями, тому відвідувачі мають шанувати їхню недоторканність. В інших локаціях обмеження запроваджують, щоб зберегти історичні твори мистецтва і архітектуру. Крім того, дедалі більше популярних туристичних місць намагаються боротися з надмірним напливом відвідувачів і не заохочують туристів збиватися у натовпи заради ідеального кадру. Іноді відмовитися від фотографування просять з огляду на місцеві культурні традиції. Гостям іншого міста чи країни варто з повагою ставитися до таких вимог. Вісім всесвітньо відомих місць, де за фотографування можуть покарати штрафом, назвало видання Fodors Travel.

Квартали гейш, Японія

Гейша в Кіото. Джерело: Pexels

У Японії туристам заборонено фотографувати гейш без їхньої згоди. У традиційних кварталах, де вони працюють, діють обмеження на фотозйомку, а порушників можуть оштрафувати. У 2024 році відвідувачам також закрили доступ до приватних вулиць району Ґіон через неналежну поведінку туристів, яка стала неконтрольованою. Деякі мандрівники переслідували гейш на вулицях, без дозволу торкалися їхніх кімоно та заважали їм під час звичайних справ або підготовки до виступів.

Квартал червоних ліхтарів, Нідерланди

Квартал червоних ліхтарів у Амстердамі. Джерело: Pexels

В амстердамському кварталі червоних ліхтарів фотографувати суворо заборонено. Якщо хтось наводить камеру на жінок у вітринах, йому загрожує штраф, а гаджет можуть навіть конфіскувати. Так місто прагне захистити приватність цих жінок і не допустити, щоб туристи сприймали їх як частину розважальної програми. Крім того, у районі заборонили групові екскурсії, а до порушників правил ставляться дуже серйозно.

Внутрішня усипальниця Тадж-Махалу, Індія

Тадж Махал. Джерело: Pexels

Біломармуровий Тадж-Махал в Агрі – одна з найвідоміших пам’яток Індії. Будівля часто потрапляє на фотографії туристів, однак усередині неї діють зовсім інші правила. Монумент XVII століття звели як усипальницю за наказом імператора Шах-Джахана на честь його дружини Мумтаз-Махал. Тут розташовані могили обох. Саме тому в поховальній камері фотографувати заборонено, а охоронці суворо стежать за дотриманням цієї вимоги. Відвідувачів також просять вимкнути звук на телефонах і поводитися тихо на знак поваги.

Сикстинська капела, Ватикан

Розписи Сикстинської капелли. Джерело: Pexels

У Сикстинській капелі зберігається один із найвідоміших мистецьких шедеврів світу, тому відвідувачів просять дотримуватися тиші та поважати святість цього місця. Телефони потрібно вимикати або переводити в беззвучний режим, а фотографувати всередині заборонено.

Щодня капелу відвідують близько 25 тисяч людей, які хочуть побачити фрески Мікеланджело. Охоронці уважно стежать за тим, щоб усі дотримувалися встановлених правил. На офіційному сайті чітко зазначено: "У Сикстинській капелі заборонено фотографувати та знімати відео за допомогою будь-яких електронних пристроїв. Охорона має право вимагати негайно видалити на її очах фото- та відеоматеріали, створені всупереч цій забороні".

Будинок Анни Франк, Нідерланди

Будинок Анни Франк в Амстердамі. Джерело: Sjo

Будинок Анни Франк в Амстердамі – важливий музей Голокосту, присвячений єврейській дівчинці, яка під час Другої світової війни переховувалася від нацистських переслідувань, але зрештою загинула в концентраційному таборі. Музей прагне зберігати спокійну атмосферу, тому фотографувати в ньому не дозволяють. Заборона поширюється навіть на розумні окуляри з камерами. На сайті закладу пояснюють: "Щоб захистити оригінальні експонати та не заважати іншим відвідувачам, у музеї заборонено фотографувати і знімати відео. Це правило також стосується розумних окулярів, окулярів із камерою та окулярів зі штучним інтелектом".

Національний парк Улуру-Ката-Тьюта, Австралія

Національний парк Улуру-Ката-Тьюта. Джерело: Pexels

Знамениті скельні утворення Улуру та Ката-Тьюта вражають своїм виглядом і мають особливе значення для народу анангу, який є традиційним власником цих земель. Загальної заборони на фотографування в парку немає, проте є окремі місця, які вважаються священними. Представники народу анангу просять відвідувачів не фотографувати їх. Такі ділянки позначені на картах і обладнані спеціальними табличками на території парку. Також не можна фотографувати представників народу анангу без їхнього дозволу.

На сайті парку пояснюють: "Улуру та Ката-Тьюта мають низку місць, чутливих із культурного погляду. Деталі й особливості скель у цих місцях для народу анангу мають таке саме значення, як священні писання: вони містять важливу культурну інформацію, яку можуть бачити лише певні люди й тільки в її первісному місці. Перегляд зображень цих священних місць деінде є недоречним, тому фотографувати їх заборонено".

Музей Прадо, Іспанія

Музей Прадо. Джерело: Pexels

У Національному музеї мистецтва Іспанії в Мадриді, де зберігається, зокрема, картина Дієго Веласкеса "Меніни", відвідувачам не дозволяють фотографувати в залах. У колекції музею налічується понад 7 тисяч картин, а кількість охочих побачити їх часто буває дуже великою. Заборона на фотографування допомагає уникнути скупчення людей і заторів у виставкових залах.

Букінгемський палац, Англія

Букінгемський палац. Джерело: Pexels

В офіційній резиденції британського монарха в Лондоні заборонено фотографувати всередині. Палац і досі використовується королівською родиною, а його урочисті зали зберігають історію британської монархії. Знімати відео тут також не можна. Обмеження поширюється навіть на екскурсію найцікавішими місцями палацового саду. Крім того, відвідувачів просять не відповідати на телефонні дзвінки.

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