Забудьте про Лісабон: названо унікальний напрямок для подорожі в Португалії

Попри всю велич і багату історію португальської столиці, 2026 року Лісабон вже важко назвати ідеальним місцем для знайомства з автентичною культурою країни. Сьогодні в місті буквально не пробитись через туристів з селфі-палицями, а високі цінники лише додають розчарування.

На щастя, у Португалії вистачає маловідомих куточків: від стародавньої Евори часів Римської імперії до барвистого прибережного містечка Кошта-Нова. Та особливої уваги зараз заслуговує одне невелике, але надзвичайно мальовниче замкове місто. Видання Travel off Path рекомендує звернути особливу увагу на дивовижний Гімарайнш.

Замок Гімарайнш - видовищний... Джерело: Pexels Розгорнути

Колишня столиця Португалії повертає собі славу

Гімарайнш розташований на півночі Португалії, приблизно за 56 кілометрів на північний схід від Порту. У муніципалітеті мешкає понад 165 тисяч людей, а історичний центр міста перебуває під охороною ЮНЕСКО. Тут збереглася особлива середньовічна атмосфера, а старовинні вулички й кам’яні будинки роблять Гімарайнш одним із наймальовничіших історичних міст країни.

Та є в нього й інша особливість: саме Гімарайнш традиційно вважають першою столицею Португальського королівства. Недарма португальці називають його місцем народження своєї країни. І хоча місто досі не належить до найпопулярніших туристичних напрямків, інтерес до нього зростає. У першій половині 2026 року кількість ночівель тут збільшилася на 9,4% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. А лише в червні приріст сягнув майже 16%. І місто продовжує підніматися в туристичних рейтингах. І дивуватись тут нічому, адже Гімарайнш буквально нагадує музей просто неба.

Головні експонати міста-музею

Гімарайнш не так часто згадують у туристичних путівниках, як Лісабон чи Порту, хоча це одне з найдавніших і найкраще збережених історичних міст Португалії. Його історичний центр внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ще 2001 року.

Тут збереглося середньовічне планування вулиць, кам’яні фасади будинків із верхніми поверхами, оздобленими дерев’яними конструкціями, та фрагменти старих оборонних мурів. Усе це створює відчуття, ніби місто майже не змінилося за кілька століть.

Чому ж Гімарайнш називають батьківщиною Португалії? Саме він був першою столицею королівства, яке сформувалося у XII столітті після того, як Афонсу Енрікеш порвав із Королівством Леон. З його ім’ям тісно пов’язана головна історична пам’ятка міста – замок Гімарайнш. Фортецю звели ще в X столітті: її впізнають за міцними вежами та зубчастими оборонними стінами.

Ще одна визначна споруда – палац герцогів Браганських, зведений у XV столітті. Ця аристократична резиденція вражає високими цегляними димарями, архітектурою з французькими впливами та величним внутрішнім подвір’ям. Декому вона може нагадати португальську версію Версаля.

На момент написання матеріалу частина палацу була закрита на реставрацію. Вхід коштував близько 6 доларів, приблизно стільки ж просили за відвідування замку. А комбінований квиток до обох пам’яток обходився орієнтовно в 9 доларів. Тож Гімарайнш залишається одним із чудових варіантів для бюджетної подорожі Португалією.

Архітектура міста вражає вишуканістю. Джерело: Pexels

Один із найдоступніших варіантів міського відпочинку в Португалії

У центрі Гімарайнша можна скуштувати традиційні страви регіону Мінью й не витратити на обід цілий статок. У звичайній таверні з кам’яними стінами, як-от Trovador, основна страва коштуватиме приблизно 14-28 доларів.

Серед місцевих смаколиків – rojões à minhota, шматочки свинини, замариновані в білому вині з часником і лавровим листям; papas de sarrabulho – густа страва зі свинини, крові, хліба, подрібненого м’яса та кмину. А ще варто спробувати солону тріску, яку в Португалії готують у найрізноманітніших варіаціях.

До страв можна замовити келих vinho verde – молодого вина, яким славиться цей регіон. На десерт подають torta de Guimarães, місцеву солодку випічку. Повноцінна трапеза з напоєм і десертом обійдеться приблизно в 28-38 доларів.

Є й дешевші варіанти. Наприклад, у Cantinho dos Sabores – непримітній районній таверні без зайвого лоску – готують ситні традиційні португальські страви. У будні тут можна замовити обід приблизно за 10 доларів.

Не лише замки

Якщо середньовічної архітектури все ще замало, варто прогулятися до площі Ларгу-да-Олівейра. Від палацу герцогів Браганських туди можна спуститися пішки приблизно за вісім хвилин.

Площа оточена будинками з гранітними фасадами та дерев’яними елементами, які надають їй особливого середньовічного шарму. У центрі височіє Падран-ду-Саладу – кам’яний монумент XIV століття у формі навісу. Поруч розташована ще одна місцева пам’ятка – готична церква Носса-Сеньйора-да-Олівейра.

Не менш мальовнича площа Сан-Тіагу. Її оточують старовинні кам’яні будівлі з дерев’яними конструкціями, а сама вона зберігає особливу атмосферу давнього міста. Часом тут можна зустріти прочан, які прямують до іспанського Сантьяго-де-Компостела.

Обов’язково варто пройтися й вулицею Руа-де-Санта-Марія – однією з найстаріших у Гімарайнші. Вона сполучає квартал біля замку з Нижнім містом. Уздовж вулиці стоять будинки, яким не одне століття; деякі мають ковані ґрати або різьблені дерев’яні балкони. Тут чи не кожні кілька кроків трапляється мальовничий фасад, гідний листівки.

Окремої прогулянки заслуговує район Зона-де-Курос, який також перебуває під охороною ЮНЕСКО. Колись тут працювали шкіряні майстерні. До наших днів збереглися гранітні чани для обробки шкір, якими користувалися ще в Середньовіччі, будинки робітників і водні канали. Усе це нагадує про давні ремісничі традиції міста та його колишню роль у шкіряній промисловості.

Гімарайнш дає змогу побачити Португалію, в якій старовинні вулиці ще не перетворилися на суцільний туристичний атракціон, а знайомство з історією не вимагає великих витрат.

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