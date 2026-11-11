Відкриття уже за два дні: туристам назвали найдешевший різдвяний ярмарок у Європі

Різдвяні ярмарки – одна з найулюбленіших зимових розваг у Європі. Святково прикрашені вулиці, дерев'яні будиночки з подарунками, ароматна випічка та гарячий глінтвейн щороку приваблюють мільйони туристів. Однак ціни на популярних святкових локаціях можуть суттєво відрізнятися, тому мандрівникам варто заздалегідь обирати напрямок.

Як пише Daily Express, експерти компанії eurochange проаналізували вартість глінтвейну на 55 різдвяних ярмарках Європи та визначили найдоступніші напрямки. Перше місце посів ярмарок у румунському місті Сібіу, де порція традиційного зимового напою коштує приблизно 0,98 євро.

Де розташований найдешевший різдвяний ярмарок

Сібіу, Румунія. Джерело: targuldecraciun.ro

Сібіу – мальовниче місто в історичному регіоні Трансильванія, у центральній частині Румунії. Воно славиться середньовічною архітектурою, вузькими вуличками та старовинними будинками з кольоровими фасадами.

Саме тут, на Великій площі (Piața Mare), 13 листопада 2026 року відкриється один із найатмосферніших різдвяних ярмарків регіону. Він працюватиме до 3 січня 2027 року, а вхід для відвідувачів буде безкоштовним.

Сібіу, Румунія. Джерело: targuldecraciun.ro

На гостей чекатимуть понад 120 учасників із різних регіонів Румунії та інших країн. У святкових будиночках можна буде придбати традиційні сувеніри, вироби місцевих майстрів, різдвяні прикраси та різноманітні частування.

Окрім торговельних яток, організатори підготували ковзанку, панорамне колесо огляду, карусель, дитячі потяги, майстерню Санта-Клауса та святкові виступи.

Сібіу, Румунія. Джерело: targuldecraciun.ro

Особливу атмосферу створюватимуть тисячі вогників, які прикрашатимуть площу та історичні будівлі. Завдяки цьому центр Сібіу перетвориться на справжнє різдвяне містечко.

У яких містах Європи найдешевший глінтвейн

За результатами дослідження eurochange, Румунія стала одним із найвигідніших напрямків для любителів різдвяних ярмарків. Одразу кілька її міст потрапили до переліку локацій із найнижчими цінами на традиційний святковий напій.

Орієнтовна вартість порції глінтвейну:

Сібіу, Румунія – 0,98 євро.

– 0,98 євро. Брашов, Румунія – 1,95 євро.

– 1,95 євро. Крайова, Румунія – 1,95 євро.

– 1,95 євро. Софія, Болгарія – 2,11 євро.

– 2,11 євро. Оломоуц, Чехія – 2,12 євро.

– 2,12 євро. Брно, Чехія – 2,12 євро.

– 2,12 євро. Гетеборг, Швеція – 2,26 євро.

– 2,26 євро. Бухарест, Румунія – 2,35 євро.

– 2,35 євро. Пльзень, Чехія – 2,54 євро.

– 2,54 євро. Страсбург, Франція – 3,08 євро.

Для порівняння, на різдвяному ярмарку у Варшаві глінтвейн коштує приблизно 3,53 євро, а в австрійському Граці – 3,59 євро. Ціни вказано станом на листопад 2026 року. Фактична вартість напоїв може відрізнятися.

Де святкові напої обійдуться найдорожче

На протилежному боці рейтингу опинилися популярні різдвяні локації Великої Британії та Скандинавії.

Найдорожчим виявився лондонський Winter Wonderland, де за порцію глінтвейну доведеться заплатити приблизно 8,87 євро. Це майже в дев'ять разів дорожче, ніж у румунському Сібіу.

Високі ціни також зафіксували в копенгагенському парку Тіволі – близько 8,24 євро та в естонському Таллінні – приблизно 8,22 євро.

Серед інших дорогих напрямків – Бірмінгем, де святковий напій коштує близько 7,79 євро, та Кардіфф із ціною приблизно 7,19 євро.

Водночас варто враховувати, що рейтинг складено саме за вартістю глінтвейну, а не загальними витратами на подорож. Ціни на проживання, транспорт, харчування та розваги можуть суттєво впливати на бюджет.

Проте для тих, хто мріє про атмосферну різдвяну подорож без надмірних витрат, Сібіу може стати особливо привабливим варіантом. Тут можна поєднати прогулянки історичним центром, святкові розваги та знайомство з традиціями Трансильванії.

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