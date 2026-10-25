В Іспанії можна безкоштовно пожити в будинку з басейном: названа умова

В Іспанії шукають охочих безкоштовно пожити серед природи неподалік Мадрида. Учасникам незвичайної програми пропонують окремий будиночок із необхідними зручностями, доступ до басейну та продукти для приготування їжі.

Така можливість підійде людям, які хочуть відпочити від міської метушні та спробувати простіший спосіб життя. Про умови участі розповідає El Español.

Де в Іспанії пропонують безкоштовне житло

Екологічне господарство ARREA, розташоване приблизно за 60 кілометрів від Мадрида, оголосило набір волонтерів. Ферма розташована в регіоні Алькаррія, неподалік річки Тахунья, серед лісів, дубів і мигдалевих дерев.

Ініціатором проєкту є чоловік на ім'я Фреді, який прагне популяризувати екологічний спосіб життя, відповідальне використання природних ресурсів і принципи пермакультури.

Для проживання волонтерам надають окремий будиночок площею 24 квадратні метри. Він розташований приблизно за 100 метрів від оселі власника господарства.

В Іспанії можна безкоштовно пожити в будинку. Джерело: Workaway / El Español.

У помешканні є:

двоярусні ліжка;

кухня з холодильником;

запас питної води;

дров'яна піч;

сонячна лампа для освітлення ввечері.

На території господарства також передбачені санвузол, басейн та органічний город.

Неподалік, приблизно за півтора кілометра, є автобусна зупинка, звідки можна дістатися до іспанської столиці.

Що потрібно робити за безкоштовне проживання

Головна умова участі – працювати від трьох до чотирьох годин щодня. За це волонтери отримують безкоштовне житло та вегетаріанські продукти, з яких можуть самостійно готувати страви.

Обов'язки передбачають догляд за органічним городом, збирання овочів, годування тварин, перенесення дров і підтримання чистоти на території.

У господарстві живуть два собаки, один із яких – великий мастиф, а також два віслюки на клички Амеріка та Педріто. Крім того, тут утримують курей і бджіл.

Волонтерам доведеться брати участь у догляді за тваринами, тому важливо не боятися такої роботи та відповідально до неї ставитися. Учасники також проводять регулярні спільні зустрічі, під час яких обговорюють потреби господарства та розподіляють завдання.

Хто може скористатися пропозицією

Організатори шукають людей, які готові відмовитися від звичного міського комфорту та долучитися до повсякденного життя екологічної ферми. Від кандидатів очікують уміння користуватися простими сільськогосподарськими інструментами, відповідального ставлення до тварин і здатності працювати в команді.

Ще одна важлива умова – мінімальна тривалість проживання становить один місяць. Отже, пропозиція не розрахована на короткі туристичні поїздки на кілька днів.

Господарство ARREA дотримується принципів сталого розвитку та усвідомленого споживання. Тут намагаються використовувати чисту енергію, місцеві природні ресурси й органічні методи землеробства.

Така програма дозволяє не лише заощадити на проживанні, а й отримати практичний досвід роботи на фермі, більше часу проводити на природі та познайомитися з альтернативним способом життя в Іспанії.

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