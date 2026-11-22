В Австралії майже все місто перенесли під землю: там є готелі, ресторани і церкви

В Австралії є незвичайне містечко, значна частина мешканців якого живе під землею. Тут у товщі гірських порід облаштовані не лише житлові будинки, а й готелі, ресторани, магазини та навіть церкви.

Йдеться про Кубер-Педі (Coober Pedy), розташоване в штаті Південна Австралія приблизно за 846 кілометрів від Аделаїди. Як повідомляє Polsat News, підземне життя перетворило колишнє шахтарське поселення на одну з найнезвичайніших туристичних локацій країни.

Чому мешканці міста оселилися під землею

Житлова кімната під землею. Джерело: Booking.com

Історія Кубер-Педі тісно пов'язана з видобутком опалів. Поклади дорогоцінного каміння виявили тут у 1915 році, після чого до пустельної місцевості почали прибувати старателі. Згодом поселення здобуло славу світової столиці опалів.

Однак життя серед пустелі виявилося непростим випробуванням. Улітку температура повітря тут регулярно перевищує 40 градусів, а сонце нещадно нагріває будівлі.

30 січня 2026 року температура в Кубер-Педі сягнула рекордних 48,3 градуса Цельсія.

Щоб урятуватися від спеки, місцеві жителі почали облаштовувати помешкання просто у скелях. Так виникли підземні будинки, які отримали назву dugouts.

Перевага такого житла полягає у природній теплоізоляції. Навіть коли на поверхні панує виснажлива спека, температура в підземних приміщеннях зазвичай тримається в межах 19–25 градусів. Це дозволяє підтримувати комфортні умови без постійного використання кондиціонерів.

За туристичними даними, приблизно половина місцевого населення мешкає в таких будинках.

Підземні ресторани, готелі та церкви

Церква. Джерело: The Vale Magazine

З часом підземна забудова перестала обмежуватися звичайними оселями. У скелях почали облаштовувати громадські заклади, які забезпечують повсякденне життя містян. Сьогодні під поверхнею Кубер-Педі можна знайти ресторани, магазини, готелі та художні галереї. Деякі підземні помешкання мають просторі кімнати, сучасні меблі та всі необхідні зручності.

Особливо незвичайними є місцеві церкви, вирізьблені безпосередньо у скельних породах. Серед них – сербський православний храм і католицька церква.

Туристи також можуть зупинитися в підземних готелях, щоб особисто відчути переваги такого способу життя.

Чим ще дивує незвичайне місто

Попри поширення підземного житла, Кубер-Педі не повністю сховане від сонця. На поверхні залишаються звичайні будівлі, дороги та туристичні об'єкти.

Однією з найдивовижніших місцевих пам'яток є поле для гольфу, на якому практично немає трави. Через посушливий клімат гравці користуються невеликими шматками штучного покриття, щоб встановлювати на них м'ячі.

Незвичайні пейзажі Кубер-Педі також привернули увагу кінематографістів. Місто та навколишні пустельні території стали знімальними локаціями для фантастичних стрічок, зокрема "Божевільний Макс 3: Під куполом грому" та "Чорна діра".

Неподалік розташований і знаменитий паркан Дінго, протяжність якого перевищує 5,6 тисячі кілометрів. Його побудували, щоб захищати худобу від диких собак.

Місто стало прикладом того, як люди можуть пристосуватися до екстремального клімату, використовуючи природні особливості місцевості.

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