В Амстердамі знову підвищать туристичний збір: скільки доведеться платити

Відпочинок в Амстердамі стане дорожчим. Міська влада ухвалила рішення про чергове підвищення туристичного збору, який сплачують мандрівники за проживання. Нові тарифи почнуть діяти вже з 1 січня 2027 року.

Як повідомляє The Independent, 12 листопада міська рада Амстердама підтримала збільшення туристичного збору до 16% від вартості проживання без ПДВ. Наразі він становить 12,5%.

Скільки доведеться платити туристам

Амстердам. Джерело: unsplash.com

Розмір збору залежатиме від вартості житла. Відповідно, що дорожчий готель або апартаменти обирає мандрівник, то більшою буде додаткова сума.

Наприклад, якщо номер у готелі коштує 200 євро за ніч з урахуванням ПДВ, але без туристичного збору, витрати будуть такими:

У 2026 році туристичний збір становить приблизно 20,66 євро за ніч, або 82,64 євро за чотири ночі.

туристичний збір становить приблизно 20,66 євро за ніч, або 82,64 євро за чотири ночі. У 2027 році за аналогічне проживання доведеться сплатити близько 26,45 євро за ніч, або 105,79 євро за чотири ночі.

Таким чином, лише за чотири ночі турист заплатить приблизно на 23 євро більше, ніж зараз. Водночас для пасажирів круїзних суден, які відвідують Амстердам без ночівлі, наразі діє окремий збір у розмірі 15 євро з особи.

Чому Амстердам підвищує туристичний збір

Міська влада пояснює своє рішення необхідністю боротися з надмірним туризмом. Щороку Амстердам приймає мільйони відвідувачів, що створює додаткове навантаження на транспорт, громадські простори та міську інфраструктуру.

Ще у 2021 році місто встановило обмеження на рівні 20 мільйонів туристичних ночівель на рік. Однак фактичні показники вже перевищують цю межу.

У 2025 році в Амстердамі зафіксували 23,7 мільйона туристичних ночівель, що приблизно на 800 тисяч більше, ніж роком раніше. Крім того, місто відвідали 21,9 мільйона одноденних туристів. Місцева влада сподівається, що підвищення збору допоможе скоротити туристичний потік і зменшити навантаження на мешканців.

Водночас рішення викликало критику представників туристичного бізнесу та опозиційних політиків. Вони побоюються, що вищі ціни відлякуватимуть насамперед туристів, які витрачають більше грошей на проживання, ресторани та культурні заходи, але не обов'язково тих, хто створює найбільше незручностей для містян.

Опозиція пропонувала встановити фіксований збір у розмірі 14,50 євро з людини за ніч, проте цю ініціативу не підтримали.

На цьому подорожчання може не завершитися. Міська коаліція планує поступово збільшити туристичний збір до 20% у наступні роки.

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