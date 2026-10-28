У Хорватії продають будинок за 1 євро: яка умова до покупця

Придбати будинок у Європі за символічну ціну в один євро цілком реально, проте така пропозиція має свої особливості. У хорватській громаді Леград уже кілька років діє незвичайна програма, покликана залучити нових мешканців і зупинити скорочення населення.

Як повідомляє Kertészkedj, місцева влада пропонує молодим сім'ям придбати житло або земельну ділянку за мінімальну суму. Однак головна умова полягає в тому, що покупець повинен переїхати до громади та прожити там щонайменше 15 років.

Де продають нерухомість за символічну ціну

Леград розташований на півночі Хорватії, неподалік кордону з Угорщиною, у місці злиття річок Мура та Драва. Це невеликий населений пункт, який протягом десятиліть поступово втрачав жителів.

Леград. Джерело: Kleine Zeitung / Adobe Stock

Якщо 1948 року в самому Леграді мешкало приблизно 2600 людей, то нині їхня кількість скоротилася до близько 860. Щоб змінити ситуацію, 2018 року місцева влада започаткувала програму продажу нерухомості за символічну ціну.

Ініціатива продовжує діяти у 2026 році. Її мета – не привабити інвесторів, а створити умови для постійного проживання молодих родин.

Які вимоги висувають до майбутніх власників

Попри привабливу вартість, придбати будинок за один євро може не кожен. Програма передбачає низку обов'язкових критеріїв.

Основні умови участі:

Вік до 45 років – принаймні один із подружжя, партнерів або самотній заявник має відповідати цьому обмеженню.

– принаймні один із подружжя, партнерів або самотній заявник має відповідати цьому обмеженню. До 55 років – для пар із неповнолітніми дітьми та одиноких батьків.

Відсутність іншого придатного для проживання житла у власності.

у власності. Реєстрація постійного місця проживання в громаді протягом трьох років після придбання будинку або п'яти років у разі будівництва.

в громаді протягом трьох років після придбання будинку або п'яти років у разі будівництва. Проживання в Леграді щонайменше 15 років від моменту зміни місця реєстрації.

від моменту зміни місця реєстрації. Відсутність судимостей і відкритого кримінального провадження щодо заявника.

щодо заявника. Навчання дітей у місцевих освітніх закладах, за винятком особливих обставин.

Крім того, придбана нерухомість має використовуватися як основне житло. Купити такий будинок для відпочинку, здавання в оренду чи перепродажу за умовами програми не можна.

Чи справді за будинок доведеться заплатити лише 1 євро

Символічна ціна не означає, що новий власник отримає повністю облаштований будинок, готовий до заселення.

Більшість об'єктів перебувають у незадовільному стані та потребують ремонту. Деякі будівлі настільки занедбані, що їх доводиться зносити й зводити нове житло.

Водночас громада пропонує додаткову фінансову підтримку. Зокрема, за окремими програмами можна отримати до 5000 євро на будівельні матеріали та ремонтні роботи, а також допомогу з оформленням проєктної документації.

Покупців також звільняють від сплати муніципального внеску, пов'язаного з будівництвом. Конкретні суми допомоги залежать від умов відповідного конкурсу.

Чи вдалося повернути мешканців до Леграда

Місцева влада стверджує, що незвичайна житлова ініціатива вже дала позитивні результати. За словами очільника громади Івана Саболича, від початку програми приблизно 65 родин отримали різні види житлової підтримки, а близько 60 сімей переїхали до Леграда та навколишніх сіл.

Серед тих, хто зацікавився можливістю оселитися в регіоні, були не лише хорвати. Зокрема, земельну ділянку придбала українська родина, а також сім'ї з Чилі та Мексики, які мають хорватське коріння.

Завдяки новим мешканцям місцевий дитячий садок заповнився, а протягом останніх років кількість людей, які переїжджають до громади, перевищує число тих, хто її залишає.

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