Туристів попередили про найперше, що варто зробити при заселенні у номер готелю

Що ви робите в перші хвилини після того, як заселитесь у готельний номер під час подорожі? Оцінюєте краєвид з вікна? Оглядаєте санвузол? Розкладаєте речі? Блогери, які розповідають про відпочинок по всьому світу, стверджують, що починати потрібно з іншого.

Як пише видання Express, першою варто зняти з ліжка в готелі декоративну доріжку. Це смужка щільної кольорової тканини, яку кладуть упоперек ліжка біля його нижнього краю. Дізнавшись, навіщо вона потрібна, ви швидко зрозумієте, чому їй не місце на постелі.

На позір здається, що така доріжка виконує лише декоративну функцію. І це почасти так. У готелях як правило використовують білу постільну білизну, бо її можна прати за високих температур і відбілювати – це спрощує догляд за текстилем. Але звичайне біле ліжко має нудний вигляд. Декоративна доріжка додає йому кольору. Достатньо змінити одну смужку тканини – і весь номер набуває зовсім нового вигляду.

Отже, яскрава доріжка, наприклад червона або синя, контрастує з білими простирадлами і робить ліжко, а разом із ним і весь номер, привабливішим. Проте, це не єдине її призначення.

Чимало туристів, щойно зайшовши в номер, сідають на ліжко трохи відпочити з дороги. При цьому не завжди вони знімають взуття. А багато хто ставить на ліжко сумку, щоби почати її розбирати. І все це відбувається саме в тій частині, де лежить ця декоративна доріжка. А це означає, що вона приймає на себе бруд, щоб не забруднювалася біла постіль. Нюанс в тому, що білі простирадла змінюють після кожного гостя, а доріжку зазвичай – ні. У багатьох готелях її перуть лише час від часу. Саме тому люди, які часто подорожують, насамперед знімають її з ліжка.

На те, що декоративна доріжка може бути доволі брудною, звертають увагу не лише мандрівники. Знімати її одразу після заселення радять і працівники готелів, зокрема керівники служби прибирання.

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