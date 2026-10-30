Три польських міста – у рейтингу найкращих для подорожі від National Geographic: чим цікаві

Розташовані на узбережжі Балтійського мора Гданськ, Сопот і Гдиня утворюють так зване Тримісто. Цей регіон Польщі потрапив до щорічного списку Best of the World 2027 від National Geographic.

Добірка, опублікована на сайті видання, включає 25 напрямків на шести континентах, які редакція рекомендує відвідати наступного року. Цей список формують за участю міжнародної команди авторів, фотографів і дослідників, звертаючи увагу на місця, де з’являються нові туристичні маршрути, відроджуються культурні традиції або відбуваються важливі події. Тримісто привернуло увагу поєднанням морської історії, архітектури, культурного життя та гастрономії.

Як зазначають автори списку, кожне з трьох міст має власний характер: Гданськ зберігає спадщину давнього торговельного порту, Сопот приваблює атмосферою елегантного морського курорту, а Гдиня вирізняється модерністською архітектурою та історією розвитку польського мореплавства. Водночас колишні промислові території тут перетворюють на культурні простори, а місцеві кухарі переосмислюють традиційні страви кашубської кухні.

Гданськ: історична архітектура, "Солідарність" і сучасна культура

Гданськ славиться історичною... Джерело: Pexels Розгорнути

У XVI та на початку XVII століття Гданськ був одним із головних торговельних портів Ганзи – об’єднання купецьких міст Північної Європи. Про його заможне минуле нагадують історичний центр, старовинні кам’яниці та набережна річки Мотлави. Водночас місто посідає вкрай важливе місце в новітній історії Польщі. Саме на Гданській судноверфі зародився рух "Солідарність", який відіграв значну роль у поваленні комуністичної влади і виходу Польщі з орбіти СРСР.

Сьогодні колишні судноверфі, склади й промислові споруди міста отримують нове життя. У них відкривають галереї, ресторани, крафтові пивоварні та музичні майданчики, формуючи сучасний культурний район. Серед подій, заради яких варто приїхати до Гданська, – ярмарок Святого Домініка, історія якого сягає Середньовіччя. Він наповнює центр міста ремісничими ятками, їжею, концертами й виступами. Ще одна важлива подія – Шекспірівський фестиваль, що збирає міжнародні театральні колективи в Гданському шекспірівському театрі.

Сопот: морський курорт і літературний фестиваль

Сопот - головний морський курорт Польщі. Джерело: Unsplash

Сопот здавна розвивався як модний приморський курорт і досі зберігає відповідну атмосферу. Тут можна прогулятися вздовж пляжу, відпочити біля моря й дослідити вулиці з елегантними віллами. На відміну від Гданська з його насиченою торговельною історією чи Гдині з модерністською забудовою, Сопот приваблює передусім курортним характером і можливістю поєднати міський відпочинок із морськими краєвидами.

Культурна програма міста також не обмежується пляжним сезоном. Щороку тут проходить Literacki Sopot – книжковий фестиваль, присвячений сучасній літературі. А познайомитися з місцевою кухнею можна в ресторані Fisherman, де готують страви за сімейними рецептами.

Гдиня: модернізм, морські традиції та великі події

Гдиня приваблює модерністською архітектурою. Джерело: Piotr Jaczewski

Гдиня суттєво відрізняється від двох сусідніх міст. Її почали активно розбудовувати майже з нуля в міжвоєнний період, коли незалежна Польща прагнула зміцнити свої морські позиції. Місто стало символом цих амбіцій, а його центр сформувався як цілісний архітектурний ансамбль у стилі модернізму. У липні 2026 року Центральний район Гдині внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – за виняткову цілісність міського планування й архітектури XX століття.

У 2027 році Гдиня прийматиме головну регату чемпіонату світу з вітрильного спорту, тож місто стане одним із центрів тяжіння для фанатів міжнародних спортивних змагань. Ще одна важлива подія – Kolosy, щорічна зустріч мандрівників, яхтсменів та альпіністів із презентаціями, фільмами й виставками. Гдиня цікава й гастрономією: у ресторані Biały Królik подають дегустаційні меню, натхненні кашубськими кулінарними традиціями.

Чим ще приваблює Тримісто

Одна з головних переваг регіону – можливість за одну подорож познайомитися з трьома різними містами, не відмовляючись ані від історичних пам’яток, ані від пляжного відпочинку, ані від сучасної культури. Окремої уваги заслуговує місцева кухня: шеф-кухарі дедалі частіше використовують балтійську рибу, сезонні продукти і традиційні методи приготування – копчення, маринування та ферментацію

Саме ця різноманітність і робить Тримісто цікавим напрямком для подорожі у 2027 році: тут морська історія сусідить із сучасною архітектурою, колишні промислові райони стають осередками творчості, а місцеві традиції знаходять нове життя в культурі та гастрономії.

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