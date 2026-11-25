Термальні купальні та мальовничі сауни під відкритим небом у Європі: куди варто поїхати

Зима в Європі може стати чудовою нагодою для незвичайного відпочинку. Замість того щоб ховатися від морозів у приміщеннях, мандрівники можуть зануритися в гарячі термальні джерела просто неба або відвідати сауни з краєвидами на засніжені гори, озера та фіорди.

Як пише Euronews, у різних куточках Європи можна знайти термальні комплекси та сауни, які особливо привабливі саме в холодну пору року. Деякі з них мають багатовікову історію, а інші пропонують сучасний відпочинок серед мальовничих природних ландшафтів.

Laugarás Lagoon, Ісландія

Ісландія. Джерело: Laugarás Lagoon

Уявіть, як ви відпочиваєте в гарячій воді, а над головою з'являється північне сяйво. Саме такий досвід за сприятливих погодних умов можна отримати в ісландському комплексі Laugarás Lagoon.

Дворівнева геотермальна лагуна розташована на березі річки Хвітау, трохи більше ніж за годину їзди від Рейк'явіка. Температура води тут становить +37–39°C, а взимку комплекс працює до вечора, коли з'являється можливість спостерігати полярне сяйво. Для охочих випробувати традиційне скандинавське загартовування передбачений холодний басейн із річковою водою.

Купальні Сечені, Угорщина

Будапешт. Джерело: unsplash.com

У Будапешті розташований один із найбільших термальних комплексів Європи – Széchenyi Thermal Bath. Його відкриті басейни особливо ефектно виглядають узимку, коли над гарячою водою здіймається пара.

У відкритому термальному басейні температура підтримується на рівні +36–38°C, а в критих басейнах вона коливається від +28 до +40°C. Вода надходить із термальної свердловини Святого Іштвана та містить кальцій, магній, натрій та інші мінеральні компоненти.

Emser Therme, Німеччина

Бад-Емс. Джерело: unsplash.com

Німецьке містечко Бад-Емс відоме своїми термальними джерелами. У комплексі Emser Therme відвідувачам пропонують криті й відкриті басейни з температурою від +18 до +38°C. Особливої уваги заслуговує трав'яна парова лазня Sidroga, де відчуваються аромати ромашки, шавлії, м'яти та чебрецю. Температура тут становить близько +47°C.

Адміністрація комплексу рекомендує проводити в паровій лазні не більш ніж 15 хвилин, а в термальних басейнах – до 20 хвилин за один сеанс, після чого відпочивати протягом 20–30 хвилин.

Bains Romains de Dorres, Франція

У французьких Піренеях, на висоті 1450 метрів над рівнем моря, розташовані термальні купальні Bains Romains de Dorres. Їхня головна особливість – два відкриті басейни з панорамними краєвидами на гірські долини. Вода прогрівається до +37–40°C, дозволяючи насолоджуватися теплом навіть за холодної погоди.

Це місце особливо сподобається тим, хто прагне поєднати відпочинок із милуванням гірськими пейзажами.

Thermae Bath Spa, Велика Британія

Бат. Джерело: unsplash.com

Англійське місто Бат славиться своїми термальними джерелами ще з античних часів. Місцевими водами користувалися кельти та римляни понад дві тисячі років тому. Сьогодні традицію продовжує Thermae Bath Spa, де є чотири басейни з температурою близько +35,3°C.

Найцікавіший із них розташований на даху будівлі просто неба. Звідси відкриваються панорамні краєвиди на історичний центр міста.

Alpenhotel Kitzbühel, Австрія

У знаменитому австрійському гірському курорті Кіцбюель можна відвідати сауну, розташовану безпосередньо біля озера Шварцзеє. Вона належить до оздоровчого комплексу Alpenhotel Kitzbühel і працює протягом усього року. Температура всередині може сягати +90°C.

Головна принада цього місця – краєвиди на озеро, гірський масив Вільдер-Кайзер та Кіцбюельські Альпи.

Плавучі сауни в Орланді та Фломі, Норвегія

У Норвегії можна спробувати незвичайний формат відпочинку – сауни, встановлені на плавучих платформах посеред фіордів. На Аурландсфіорді працює FjordSauna, розрахована на групи до 12 осіб. Узимку вона приймає гостей тричі на тиждень, пропонуючи спільні та приватні сеанси тривалістю до півтори години. Відвідувачі можуть чергувати прогрівання в сауні та занурення в холодну воду фіорду.

У сусідньому Фломі особливо популярні вечірні ритуали ауфгус. Під час них майстер поливає розпечене каміння водою з ефірними оліями, супроводжуючи процедуру спеціально підібраною музикою. Такий сеанс триває 60 хвилин і розрахований на групи до восьми людей.

Skärgårdens Kanotcenter, Швеція

На острові Ресаре у Швеції працює сауна, де можна відпочивати, милуючись краєвидами на море та мальовничий Стокгольмський архіпелаг. У Skärgårdens Kanotcenter гостям пропонують півторагодинні сеанси з температурою +60–80°C. Сауна опалюється дровами, які надають відвідувачам. Тому гості можуть самостійно підтримувати вогонь і насолоджуватися атмосферою традиційного скандинавського відпочинку.

Водночас перед відвідуванням варто перевірити правила закладу та врахувати стан здоров'я: високі температури й різке занурення в холодну воду підходять не всім.

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