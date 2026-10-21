Справжні перлини: названо 3 недооцінені напрямки для відпочинку в Європі

Забудьте про Рим, Париж і Лондон. Якщо у 2027 році вам хочеться вирушити в європейську подорож, але без вуличних погромів і протестів проти засилля туристів, варто звернути з маршрутів, які десятиліттями вважались найкращими для відпустки.

Зараз у центрі уваги опиняються менш відомі європейські міста, які туристи історично оминали. І цифри підтверджують, що інтерес до них зростає. Як пише Travel off Path, спираючись на дані сервісу бронювання житла для туристів Booking.com, три невеликі європейські міста стають дедалі популярнішими серед мандрівників у 2027 році. Ось куди радять завітати найближчими місяцями експерти Booking.com.

Реймс, Франція

Реймський Нотр-Дам практично... Джерело: Pexels Розгорнути

Першим у списку опинився Реймс – невелике місто на північному сході Франції, відоме своєю готичною архітектурою. Швидкісний поїзд TGV долає відстань від паризького вокзалу Gare de l’Est приблизно за 50 хвилин. Головна окраса міста – Реймський собор Нотр-Дам, одна з найвизначніших готичних споруд Франції. Вона вражає різьбленими порталами зі скульптурами святих, ажурним кам’яним оздобленням, величезною вітражною розетою та склепінчастими стелями заввишки близько 38 метрів. Саме тут протягом століть коронували французьких монархів: від Людовика Благочестивого у 816 році до Карла X у 1825-му.

Однак Реймс цікавий не лише собором. Його історія сягає I століття до нашої ери, а серед античних пам’яток вирізняються римська брама Марса, що нагадує про давню архітектуру, та напівпідземні галереї криптопортикусу, збудовані приблизно у 200 році нашої ери.

Місто також вважають неофіційною столицею шампанського: тут працює чимало бістро, де ігристе місцевого виробництва подають із сирними тарілками. Серед гастрономічних адрес варто звернути увагу на ресторан Arbane на тихій вулиці Rue Noël, який отримав дві зірки Michelin у 2025 році та відомий сезонним меню й ретельним добором шампанського.

Братислава, Словаччина

Братиславу назвали найкращою... Джерело: Pexels Розгорнути

У 2027 році невеликі європейські столиці можуть стати особливо привабливими для туристів, і Братислава – один із таких варіантів. Тут немає такого виснажливого ритму, як у найбільших європейських мегаполісах, а історичний центр не настільки затиснутий між сучасними офісними будівлями та жвавими магістралями. Старе місто нагадує декорації до казкового фільму: бруковані вулички проходять повз старовинні міські будинки та історичні таверни, залишки міських укріплень і численні церковні шпилі. Над Дунаєм височіє білий замок на пагорбі, який ніби зійшов зі сторінок книжки казок.

Водночас Братислава залишається живим містом, де історичний центр не перетворився винятково на туристичну декорацію, а місцеві жителі й далі проводять тут час. Від Відня сюди можна дістатися поїздом приблизно за 55 хвилин, а ціни на їжу та напої порівняно з багатьма іншими європейськими столицями доволі доступні: порція бринзових галушок із келихом пива коштує близько 14 доларів.

У місті з населенням приблизно 481 тисяча людей також спокійніше, ніж у багатьох великих туристичних центрах Західної Європи. Попри близькість до австрійського кордону – центральну частину Братислави від нього відділяє лише близько трьох кілометрів – місто значно менше потерпає від деяких загроз, пов’язаних із масовим туризмом, зокрема кишенькових крадіжок і вуличного насильства.

Пескара, Італія

Затишну італійську атмосферу... Джерело: Unsplash Розгорнути

Поки Амальфі приваблює туристів вишуканими краєвидами, а в Апулії набирає популярності модна пляжна культура, Пескара залишається менш відомою перлиною італійського узбережжя Адріатичного моря. Це місто цінують передусім за свіжі морепродукти й прості затишні сімейні тратторії, де готують традиційні страви без зайвого пафосу. Тут варто скуштувати pallotte cacio e ova – кульки із сиру та яєць, популярні в регіоні Абруццо, а також brodetto alla pescarese, густу рибальську юшку з перцем і оцтом.

Та Пескара приваблює не лише кухнею. Тут збереглася некваплива атмосфера повсякденного італійського життя, яку дедалі важче знайти в розкручених туристичних центрах. Міський ритм зосереджений навколо шестимильної набережної, уздовж якої простягнулися піщаний пляж із блакитною водою, ресторани морепродуктів і велосипедні доріжки.

Поціновувачам давньоримських руїн місто може здатися не надто цікавим, проте в історичному районі Пескара-Векк'я є на що подивитися: вулиця Корсо Мантоне забудована будинками XVIII-XIX століть, а вузькі провулки ведуть до невеликих площ із сімейними остеріями. До того ж тут менше транспортного хаосу, ніж у багатьох популярних італійських містах, а залізничні станції та вулиці не переповнені натовпами одноденних туристів, зайнятих пошуком ідеального ракурсу для фотографій.

Раніше OBOZ.UA розповідав, куди варто поїхати туристам, які хочуть вперше спробувати соло-подорож.