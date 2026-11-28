Сонце в цьому місті зійде лише 23 січня 2027 року: як це можливо

Місто Уткіагвік, розташоване на мисі Барроу, Аляска, США, кілька днів тому занурилось у темряву. Наступного разу сонце над ним зійде аж 23 січня 2027 року. Але як таке можливо?

Як пише видання Vecrnji List, причиною тому є географічне положення міста. Воно знаходиться на узбережжі Північного Льодовитого океану і є найпівнічнішним населеним пунктом США. Уткіагвік збудували аж у 515 кілометрах углиб полярного кола, відповідно, взимку тут спостерігається полярна ніч, а влітку – полярний день.

Період, коли сонце не сходить над горизонтом узагалі, розпочався у місті 18 листопада. У найсвітліший час доби тут зараз наступають сутінки, а потім знову починається цілковита темрява. Триватиме це приблизно 65 днів. Очікується, що мешканці Уткіагвіка наступного разу побачать сонце наприкінці січня.

Вебкамера у місті Уткіагвік... Джерело: Скриншот Розгорнути

Загалом таке природне явище є цілком нормальним для територій, розташованих за Північним полярним колом. Якщо для більшості жителів планети зміна дня і ночі є звичайним ритмом життя, то в найпівнічніших регіонах узимку Сонце може залишатися за горизонтом днями, тижнями й навіть місяцями.

Саме в такій зоні і перебуває Уткіагвік (до 2016 року мав назву Барроу). Для місцевих жителів такі умови є звичною частиною річного циклу, тож повсякденне життя пристосоване до тривалої відсутності прямого сонячного світла.

Полярна ніч виникає через нахил земної осі приблизно на 23,5 градуса відносно площини орбіти Землі навколо Сонця. Через це взимку одна з півкуль поступово опиняється в положенні, коли вона відвернута від Сонця. У міру руху Землі орбітою території за полярним колом певний час залишаються без сходу Сонця.

Тривалість полярної ночі залежить від географічної широти: що ближче населений пункт до полюса, то довше там не сходить Сонце. На самих полюсах цей період може тривати близько шести місяців, тоді як у населених пунктах за Північним полярним колом – від кількох днів до кількох тижнів чи пари місяців. Водночас полярна ніч не обов'язково означає цілковиту темряву протягом усієї доби. У деяких місцевостях, залежно від того, наскільки глибоко Сонце опускається за горизонт, настає так звана блакитна година – період сутінків, коли небо набуває блакитних відтінків і зберігається слабке природне освітлення.

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