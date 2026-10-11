Що роблять із конфіскованими в аеропорту речами: мало хто знає

Ситуація, коли після успішного проходження огляду в аеропорту валізу туриста раптом відставляють убік для додаткової перевірки, не така уже і рідкість. В багажі можуть опинитись манікюрні ножиці, бритва чи зайвий павербанк, які, за правилами, мають вилучити працівники служби охорони.

Але що насправді відбувається з цими предметами після того, як їх конфіскують? Видання Mail Online розповіло про це детальніше.

Наприклад, аеропорт Манчестера у липні цього року показав майже 100 предметів, вилучених у Терміналі 2 всього за один ранок. Серед них виявилось 24 упаковки косметики, сім пляшок із напоями та сім контейнерів із їжею. Також із багажу витягли 12 ножиць, сім штопорів, чотири ножі та шість наборів інструментів, а на додачу – два окремих долота та одні кліщі. Також у списку опинились десять іграшкових пістолетів або речей, схожих на зброю – серед них навіть декантер для віскі у формі револьвера. До списку вилученого потрапили також бейсбольна біта та масажер для ніг – в обох випадках через потенційну загрозу використання їх як зброї.

Тож як співробітники аеропорту чинять із цією різношерстою купою речей? Звісно, значна частина вилученого відправляється просто на сміттєзвалище. Офіційні полігони стають останнім притулком для рідин, гелів та аерозолів. Проте деякі позиції, особливо засоби особистої гігієни, у Великій Британії та США передають на благодійність – їх перерозподіляють між закладами для безпритульних та банками їжі.

Найчастіше під конфіскацію п... Джерело: PoppyPixels Розгорнути

Наприклад, лондонський аеропорт Ґатвік у 2023 році передав місцевим доброчинним організаціям The Crawley та Horley Hygiene Bank дві тонни доглядової косметики й засобів гігієни. А у Вашингтонському національному аеропорту імені Рональда Рейгана діє ініціатива "Віддай, а не викидай" (Donate, Don't Discard). Там збирають не розпаковані засоби гігієни, об'єм яких перевищує дозволені ліміти для рідин. З моменту запуску програми аеропорту вдалося передати тисячі предметів і врятувати від сміттєзвалищ понад пів тонни відходів.

А от із вилученою зброєю чи предметами, схожими на неї, ситуація зовсім інша. Девід Мартін, керуючий директор компанії Heamar, що спеціалізується на постачанні інструментів, пояснює: "Доля речі, зупиненої на контролі, залежить від її типу, причини заборони та правил конкретного аеропорту. Заборонені рідини зазвичай утилізують, тоді як інші предмети можуть відправити на переробку, передати на благодійність, продати або віддати спеціалізованим підрядникам. Усе, що вважається небезпечним, має проходити належну обробку та спеціальну утилізацію, а не просто летіти в загальний бак зі сміттям.

Про що пасажири часто не здогадуються: якщо працівник вилучає річ, це ще не означає її формальну "конфіскацію". Якщо предмет не можна пронести в салон, вам можуть дати шанс вийти з зони огляду та перекласти його в зареєстрований багаж (якщо це дозволено) або передати комусь, хто вас проводжає. Це особливо актуально для тих, хто перевозить інструменти. Обладнання, яке є абсолютно звичним для майстерні чи виробництва, може потрапити під обмеження в ручній поклажі через свої габарити, форму чи ризик травмування.

Деякі інструменти можна здати в багажне відділення літака. Але пасажирам варто з'ясовувати ці правила до приходу на контроль, а не сподіватися, що робочий інвентар пропустять автоматично.

Трапляються й зовсім нестандартні підходи до утилізації вилученого. До прикладу, в аеропорту Вільнюса (Литва) у 2019 році з зібраних ножів, гільз та запальничок змайстрували оригінальну різдвяну ялинку. Схожим чином вчинила і художниця Мішель Пред: вона створила серію арт-об'єктів із речей, вилучених у Міжнародному аеропорту Сан-Франциско. Зокрема мисткиня склала композицію із гострих предметів під назвою "Конфісковано". Тож наступного разу двічі подумайте перед тим, як класти до сумок щось заборонене – інакше ваші речі ризикують стати частиною чиєїсь новорічної інсталяції.

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