Що обовʼязково треба побачити у Празі: поради туристам, які там вперше

Прага приваблює туристів старовинною архітектурою, вузькими вуличками, величними соборами та мальовничими краєвидами. Проте за красою чеської столиці приховується й одна незручність – величезна кількість відвідувачів біля найвідоміших пам'яток. На щастя, у місті є чимало цікавих місць, де можна відпочити від натовпу й відкрити для себе зовсім іншу Прагу.

Як розповідає Interia Kobieta, під час першої подорожі до чеської столиці варто не обмежуватися Карловим мостом, Празьким Градом та Староміською площею. Неподалік від популярних туристичних маршрутів можна знайти затишні парки, історичні фортеці, незвичайні сади й оглядові майданчики.

Карлів міст і Празький Град: із чого почати знайомство з містом

Прага. Джерело: unsplash.com

Першу прогулянку Прагою складно уявити без Карлового мосту. Ця середньовічна споруда через Влтаву відома скульптурами святих, старовинними вежами та чудовими краєвидами. Однак удень міст часто переповнений туристами, тому для спокійної прогулянки й фотографій краще приходити рано-вранці.

Не меншої уваги заслуговує Празький Град – величезний історичний комплекс, де розташований собор Святого Віта. Його готична архітектура, вітражі та високі шпилі належать до найупізнаваніших символів міста.

Обов'язково варто відвідати й Староміську площу зі знаменитим астрономічним годинником Орлой. Навколишні будівлі зберегли атмосферу старої Праги, хоча через популярність цього місця тут також буває дуже людно.

Прага. Джерело: unsplash.com

Вишеград: стародавня фортеця з неймовірними краєвидами

Якщо хочеться побачити історичну Прагу без постійного туристичного гамору, варто вирушити до Вишеграда. Це давнє укріплення на правому березі Влтави, пов'язане з історією чеських правителів і численними легендами. За переказами, саме тут мешкала княгиня Лібуше, якій приписують пророцтво про заснування Праги.

Сьогодні Вишеград приваблює старовинними мурами, зеленими алеями та панорамами річки. Серед найцікавіших пам'яток – базиліка Святих Петра і Павла з двома високими вежами.

Поруч розташоване Вишеградське кладовище, де поховані видатні діячі чеської культури, зокрема композитор Антонін Дворжак і художник Альфонс Муха.

Також варто побачити романську ротонду Святого Мартина, збудовану в XI столітті, та підземні каземати. У залі Горлице зберігаються оригінальні барокові скульптури з Карлового мосту, частину яких на самому мосту замінили копіями. Дістатися до Вишеграда з центру можна метро приблизно за 15 хвилин.

Прага. Джерело: unsplash.com

Ботанічний сад

Празький ботанічний сад стане чудовим місцем для тих, хто хоче присвятити кілька годин неспішним прогулянкам серед природи. Його територія поділена на тематичні зони. Тут є японський сад, виноградники, колекції рослин із посушливих регіонів, водойми та освітні експозиції, присвячені природі.

Особливо цікава тропічна оранжерея, де можна побачити екзотичні рослини й відчути атмосферу вологого лісу.

Ще одна перевага саду – його розташування на височині. З окремих ділянок відкриваються мальовничі панорами Праги, які дозволяють побачити місто з незвичного ракурсу.

Парк Гребовка: казковий грот і виноградники

Серед менш відомих туристичних принад Праги особливе місце посідає парк Гавлічкові сади, який також називають Гребовкою.

Його головна родзинка – штучний кам'яний грот, створений у XIX столітті. Попри схожість із природною печерою, споруду звели спеціально як декоративний елемент саду біля вілли промисловця Моріца Гребе. Кам'яні стіни, переходи, сходи та невеликі заглиблення створюють атмосферу загадкового місця з казки.

Окрім грота, у парку є тінисті алеї, тераси, ставок, невеликий водоспад і виноградники. Завдяки розташуванню на пагорбі звідси також відкриваються гарні краєвиди.

До парку зручно дістатися через район Виногради. Прогулянку можна розпочати від площі Náměstí Míru, де розташована велична церква Святої Людмили.

Острів Кампа: затишне місце біля Карлового мосту

Туристам, які не хочуть віддалятися від центру, варто завітати на острів Кампа. Він розташований у районі Мала Страна, між Влтавою та каналом Чертовка, зовсім поруч із Карловим мостом.Попри близькість до популярних пам'яток, тут можна знайти спокійні алеї, зелені галявини та мальовничі місця біля води.

Кампа цікава не лише природою, а й сучасним мистецтвом. Однією з найвідоміших місцевих інсталяцій є три гігантські скульптури немовлят чеського митця Давида Черного. Замість облич у них незвичайні заглиблення, що нагадують штрихкоди.

Острів особливо приємний для вечірніх прогулянок, коли можна помилуватися річкою, історичною забудовою та освітленими будівлями на протилежному березі.

Оленячий рів: де перепочити біля Празького Граду

Ще одне місце, яке часто залишається поза увагою туристів, – Оленячий рів, або Jelení příkop. Це мальовничий природний яр поблизу Празького Граду, площа якого перевищує вісім гектарів. Попри сусідство з одним із найвідвідуваніших комплексів Чехії, тут панує зовсім інша атмосфера.

Зелені схили, дерева та прогулянкові стежки дозволяють хоча б ненадовго відволіктися від міської метушні. Оленячий рів варто включити до маршруту після відвідування собору Святого Віта та інших пам'яток Празького Граду, якщо доступ до території відкритий.

Як спланувати першу подорож до Праги

Прага. Джерело: unsplash.com

Щоб отримати максимум вражень, найвідоміші пам'ятки краще відвідувати вранці, коли туристів зазвичай менше. А другу половину дня можна присвятити паркам, садам та менш людним історичним місцям.

Необов'язково пересуватися лише пішки. У Празі добре розвинений громадський транспорт, тому до багатьох цікавих локацій легко дістатися метро або трамваєм.

Прага заслуговує на неспішне знайомство, адже її особливий шарм часто відкривається не біля найпопулярніших пам'яток, а на тихих вуличках, зелених пагорбах і затишних берегах Влтави.

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