Одна з найменших країн Азії: чим цікавий для туристів Бруней

Інколи від дуже маленької країни можна отримати максимальну кількість вражень під час подорожі. Тому, коли наступного разу задумаєте поїхати на відпочинок до Азії, розгляньте для себе варіант вирушити до Брунею.

Саме цю країну рекомендує відвідати туристам видання CNN Travel. Населення невеликої держави складає менш ніж 500 тисяч осіб, а приблизно 70% її території вкрито тропічними лісами. Однак природне і культурне розмаїття Брунею гарантує гостям неймовірний досвід. Тут мандрівники можуть побачити давні поселення на воді, коралові рифи та густі тропічні хащі. А місцева кухня і живі культурні традиції розкривають тісний зв'язок між культурою, ісламською вірою та природою.

Розташована між мальовничими пагорбами та річкою Бруней столиця Бандар-Сері-Бегаван – чудове місце, звідки можна розпочати знайомство з країною, її культурою та звичаями. Одна з найвідоміших пам'яток міста – мечеть Омара Алі Сайфуддіна. Вишукану будівлю вирізняють золотий купол і мармурові колони.

Мечеть Омара Алі Сайфуддіна... Джерело: Peter Unger Розгорнути

Новішою архітектурною окрасою столиці став Музей ісламської спадщини султана Хаджі Хассанала Болкіаха. Сучасний дизайн тут доповнений місцевими мотивами. Зокрема, вежі будівлі нагадують традиційні брунейські мінарети. Музей присвячений збереженню та вивченню ісламської спадщини. У його залах представлені рукописи Корану, релігійні реліквії, астрономічні прилади та інші цінні експонати, серед яких – священна волосина пророка Мухаммеда.

Найвідоміші туристичні місця столиці Брунею тісно пов'язані з водою та природою. Ці мотиви супроводжують мандрівників і під час подальшої подорожі країною.

Поблизу головних міських пам'яток, уздовж річки Бруней, розкинувся Кампонг-Аєр – комплекс із 30 сіл, зведених на палях просто над водою. Їх з'єднують дерев'яні містки та доріжки загальною довжиною близько 30 кілометрів. Історія цього поселення налічує щонайменше 600 років, але воно й досі залишається повноцінною житловою громадою. Туристи можуть пересуватися між будинками човнами або прогулюватися дерев'яними настилами, милуючись яскравими оселями та смакуючи місцевими стравами у невеличких кафе.

Ця сама річка відкриває шлях і до знайомства з дикою природою країни. Під час річкового сафарі можна побачити, як швидко міські краєвиди змінюються непрохідними заростями. Маршрут пролягає річкою Бруней та її притоками, береги яких укриті мангровими лісами. Тут мешкають носаті мавпи, ендеміки острова Борнео, а також макаки, варани, зимородки, чаплі та багато інших птахів.

Майже 70% території Брунею в... Джерело: Beachmite Photography Розгорнути

За межами річкових маршрутів на мандрівників чекає ще один спосіб відчути повсякденне життя Брунею. Мечеті та ринки просто неба – звична частина життя місцевих жителів. На базарах продають свіжі овочі та фрукти, традиційні закуски та інші страви місцевої кухні. Одна з найвідоміших серед них – амбуят, в'язка страва із саго. Її традиційно їдять за допомогою бамбукових паличок, вмочуючи в соус із кислуватим, а часто ще й гострим смаком.

Упродовж року релігійні обряди та національні свята дають гостям Брунею змогу ближче познайомитися з його культурою та відчути сильний дух спільноти. Серед найважливіших подій – Хари Рая Айділфітрі, свято завершення Рамадану. У цей день родини відчиняють двері своїх домівок для рідних, друзів та інших гостей, демонструючи традиційну брунейську гостинність. Ще одна значуща дата – День незалежності, який відзначають 23 лютого. У столиці з цієї нагоди проводять паради та культурні виступи.

Важливе місце на фестивалях і церемоніях посідають традиційний одяг та текстиль. Один із найхарактерніших місцевих матеріалів – тканина kain tenunan, створена складним способом переплетення ниток із додаванням золотих і срібних волокон. Майстерність її виготовлення передається від покоління до покоління.

Для повноти вражень не забуд... Джерело: Anders Blomqvist Розгорнути

Зі столиці маршрут пролягає далі до узбережжя Брунею. Пляжі Муара та Мераганг популярні серед місцевих родин і туристів, які приїжджають сюди відпочити біля моря. Та справжні відкриття чекають поза межами узбережжя: у водах країни є коралові рифи, багатий підводний світ і близько 30 місць із затонулими кораблями, які приваблюють любителів дайвінгу.

У глибині країни розташований східний округ Тембуронг. Тут традиційні довгі човни підіймаються вгору за течією вузькими мілководними річками, береги яких густо поросли рослинністю. Далі маршрут веде до національного парку Улу-Тембуронг – частини великої заповідної території тропічних лісів і одного з найбагатших на біорізноманіття куточків країни.

З оглядового мосту, прокладеного на рівні крон дерев, відкривається краєвид на безкраї тропічні ліси. Унизу стежки ведуть до річок і водоспадів, де можна освіжитися після тривалої прогулянки. А охочі до активнішого відпочинку можуть досліджувати водні маршрути Тембуронгу на каяках або спеціальних надувних камерах для сплаву.

У Брунеї мешкає понад 500 видів птахів, 170 видів ссавців і 80 видів земноводних. Значна площа тропічних лісів створює умови для існування надзвичайно різноманітного тваринного світу. Від густих джунглів до незвичайних представників фауни – природне багатство Брунею приховує чимало цікавого.

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