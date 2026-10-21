Нова гаряча точка в Італії: яке місто радять туристам

Італія залишається одним із найпривабливіших туристичних напрямків Європи, однак мандрівники дедалі частіше звертають увагу на міста, які раніше залишалися в тіні популярних курортів. Одне з таких місць розташоване на півдні країни.

Там на гостей чекають старовинна архітектура, мальовниче узбережжя та пляжі з прозорою водою. За прогнозами, саме воно може стати одним із туристичних відкриттів 2027 року, пише Interia.

Бріндізі. Джерело: unsplash.com

Йдеться про Бріндізі – портове місто в регіоні Апулія, на узбережжі Адріатичного моря. Воно посіло друге місце в рейтингу перспективних туристичних напрямків на 2027 рік, представленому у звіті Skyscanner "Тенденції подорожей 2027".

Дослідження ґрунтується на даних пошукової системи авіаквитків, опитуванні понад 28 тисяч мандрівників та інформації від міжнародних партнерів, зокрема TikTok і Wise.

Серед напрямків, до яких зростає інтерес туристів, також опинилися Кабо-Верде, столиця Болгарії Софія, іспанський острів Менорка та в'єтнамський Дананг.

Бріндізі тривалий час поступався популярністю сусідньому Барі, проте його географічне розташування робить місто зручним відправним пунктом для подорожей півднем Апулії.

Однією з головних переваг Бріндізі є близькість до півострова Саленто, відомого піщаними пляжами, мальовничими бухтами та чистим морем.

Приблизно за пів години їзди автомобілем розташоване Лечче, яке часто називають перлиною італійського бароко. Його історичний центр славиться розкішними фасадами церков, старовинними палацами та вузькими вуличками.

Звідти можна вирушити до Галліполі – приморського міста, неподалік якого розташований популярний пляж Байя-Верде. Мандрівників приваблюють піщане узбережжя та пологий вхід у воду.

Ще південніше простягаються пляжі, які через світлий пісок і прозоре бірюзове море отримали неофіційну назву "італійські Мальдіви".

Іншим цікавим напрямком стане Остуні, що лежить менш ніж за 40 кілометрів від Бріндізі. Це місто відоме своїми білосніжними будинками, які вкривають пагорб. Звідси відкриваються краєвиди на навколишні оливкові гаї та Адріатичне море.

Бріндізі має багату історію, яка сягає античних часів. За однією з поширених версій, його назва походить від давнього мессапського слова, що означає "голова оленя". Таке порівняння пов'язане з формою природної гавані міста, розгалуження якої нагадують оленячі роги.

Бріндізі. Джерело: unsplash.com

За часів Римської імперії Бріндізі був важливим торговельним портом. Саме тут завершувалася знаменита Аппієва дорога, яка сполучала Рим із півднем Апеннінського півострова. Серед пам'яток, які варто побачити, – романська церква Святого Бенедикта, історія якої починається в XI столітті, та храм Сан-Джованні-аль-Сеполькро XII століття, де збереглися старовинні фрески.

На окрему увагу заслуговують середньовічний замок Кастелло-Свево та фортеця Кастелло-Альфонсіно, зведена на острові біля входу до гавані.

Не менш цікавою може бути прогулянка набережною. Порт Бріндізі й сьогодні залишається важливим транспортним вузлом, звідки здійснюються морські перевезення, зокрема до Греції та Албанії.

Для тих, хто планує поєднати екскурсії з прогулянками історичними містами, вдалим періодом стане весна. У квітні на півдні Італії вже достатньо тепло для тривалих прогулянок, а туристів зазвичай менше, ніж у розпал літнього сезону.

У Бріндізі працює міжнародний аеропорт.

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