Німецьку винарню назвали найкращою в світі: хто ще потрапив до 10 найкращих

У світі визначили 50 найкращих виноробень 2026 року, які пропонують туристам не лише якісні вина, а й незабутні враження. Перше місце посіла історична виноробня Schloss Johannisberg у Німеччині.

Щороку організація World's 50 Best визначає найкращі заклади гостинності у світі – від ресторанів і барів до готелів та виноробень. Як повідомляє Euronews, цього року головну нагороду World's 50 Best Vineyards отримала німецька Schloss Johannisberg, розташована в регіоні Рейнгау у федеральній землі Гессен.

Відвідувачі історичного маєтку можуть прогулятися палацовою територією та виноградниками, а також оглянути старовинні винні підвали, зокрема знамениту Bibliotheca Subterranea.

Schloss Johannisberg. Джерело: flickr.com

За словами керівної директорки премії Ріккі Тідболл, Schloss Johannisberg заслужено здобула перше місце завдяки поєднанню понад 1200-річної виноробної спадщини, високого рівня гостинності та унікальних туристичних вражень, які знайомлять гостей з історією рислінгу.

Рейтинг формує академія, до якої входять понад 700 експертів, серед яких сомельє, винні журналісти та знавці виноробства. Академія поділена на 20 регіонів, а кожен учасник голосування обирає сім виноробень, оцінюючи гостинність, атмосферу, доступні розваги та винну пропозицію.

Цьогоріч до списку потрапили виноробні з 31 регіону 15 країн на шести континентах.

Які виноробні Європи потрапили до рейтингу

Європейські виноробні посіли п'ять із десяти перших місць рейтингу. Окрім німецької Schloss Johannisberg, високі позиції здобули виноробні Іспанії та Франції.

Друге місце у світі посіла Bodegas Ysios в іспанському регіоні Ріоха. Експерти відзначили її незвичайну архітектуру та панорамні краєвиди на виноградники.

Франція представлена одразу трьома виноробнями в першій десятці. Maison Ruinart у регіоні Шампань посіла четверте місце, а Château Smith Haut Lafitte та Château d’Yquem, розташовані в Бордо, опинилися на восьмій і дев'ятій позиціях відповідно.

Цього року до першої п'ятдесятки вперше потрапили п'ять виноробень, серед яких французька Champagne Philipponnat, що посіла 47-ме місце.

Окремої відзнаки удостоїлася болгарська Aya Estate, розташована в долині річки Струма. Вона отримала першу в історії нагороду One to Watch Award, яку присуджують перспективним виноробням, що вже помітно впливають на галузь і мають потенціал увійти до топ-50 у майбутньому.

Десятка найкращих виноробень світу 2026 року

Schloss Johannisberg – Рейнгау, Німеччина. Bodegas Ysios – Ріоха, Іспанія. Montes – долина Кольчагуа, Чилі. Maison Ruinart – Шампань, Франція. Creation – Вокер-Бей, Південно-Африканська Республіка. Clos Apalta – долина Кольчагуа, Чилі. Klein Constantia – Західний Кейп, Південно-Африканська Республіка. Château Smith Haut Lafitte – Бордо, Франція. Château d’Yquem – Бордо, Франція. Durigutti Family Winemakers – Мендоса, Аргентина.

Таким чином, Німеччина очолила світовий рейтинг виноробень 2026 року, а Європа підтвердила свої сильні позиції у винному туризмі. Водночас високі місця виноробень Чилі, ПАР та Аргентини свідчать про широке географічне різноманіття найкращих винних туристичних напрямків світу.

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