Незвичні місця у світі, які має побачити кожен: 5 локацій

Популярні туристичні напрямки щороку приваблюють мільйони мандрівників, однак далеко не всі цікаві куточки планети потрапляють до відомих путівників. Іноді найяскравіші враження можна отримати саме там, де немає величезних готелів, переповнених пляжів і нескінченних черг до пам'яток.

Від стародавніх фортець серед хмар до тропічних островів і зелених оаз посеред пустелі – світ пропонує чимало несподіваних відкриттів. Експерти Travel Off Path назвали ще п'ять маловідомих напрямків у різних частинах світу, здатних здивувати навіть досвідчених туристів.

Чачапояс, Перу

Чачапояс, Перу. Джерело: unsplash.com

На півночі Перу, далеко від знаменитого Мачу-Пікчу, розташований регіон Чачапояс, відомий гірськими лісами, водоспадами та пам'ятками давніх цивілізацій.

Головна його окраса – Куелап, величезний кам'яний комплекс, збудований народом чачапоя задовго до розквіту імперії інків. Його потужні мури височіють серед гірських хребтів, які часто огортають густі хмари.

Колись дістатися сюди можна було лише складними пішохідними маршрутами, однак тепер туристам доступна канатна дорога. Вона дозволяє помилуватися гірськими краєвидами з висоти.

Ще одна визначна пам'ятка регіону – водоспад Гокта, оточений густою рослинністю. До нього ведуть мальовничі стежки через хмарний ліс. Цей напрямок особливо сподобається любителям історії, археології та пішохідних пригод.

Озеро Бохінь, Словенія

Озеро Бохінь, Словенія. Джерело: unsplash.com

Більшість туристів, які приїжджають до Словенії, прагнуть побачити знамените озеро Блед. Проте неподалік розташоване інше, не менш мальовниче місце – Бохінь.

Це найбільше постійне природне озеро Словенії, оточене Юлійськими Альпами та розташоване на території Триглавського національного парку. Його прозора вода, лісисті береги та величні гори створюють особливу атмосферу спокою.

Тут можна плавати на каяках, гуляти гірськими стежками, влаштовувати пікніки або просто відпочивати біля води.

Одна з найцікавіших розваг – підйом канатною дорогою на гору Фогель. З оглядового майданчика відкривається панорама озера, навколишніх долин і засніжених альпійських вершин. Бохінь стане чудовим вибором для тих, хто хоче насолодитися природою без метушні великих курортів.

Гірокастра, Албанія

Гірокастра, Албанія. Джерело: unsplash.com

На півдні Албанії розташоване старовинне місто Гірокастра, яке часто називають Кам'яним містом. Воно побудоване на схилі гори та вирізняється незвичайною архітектурою.

Історичний центр Гірокастри внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут збереглися характерні будинки османської доби з кам'яними дахами, вузькі бруковані вулиці та старовинні торговельні квартали.

Гуляючи містом, легко уявити, яким було життя кілька століть тому. Над Гірокастрою височіє величезний замок, звідки відкривається краєвид на долину річки Дрино.

Окрім архітектури, туристам варто познайомитися з місцевою кухнею. Особливо популярна страва чифчі (qifqi) – невеликі рисові кульки з травами, які вважаються гастрономічною особливістю міста. Гірокастра підійде мандрівникам, які цікавляться історією, традиційною культурою та атмосферними європейськими містечками.

Острови Кондао, В'єтнам

В'єтнам славиться тропічними курортами, однак далеко не всі його острови перетворилися на популярні туристичні центри.

Архіпелаг Кондао, розташований біля південного узбережжя країни, складається з 16 островів, значна частина яких залишається малозаселеною. Тут можна побачити світлі піщані пляжі, прозору бірюзову воду, тропічні ліси та коралові рифи. Значна частина території перебуває під охороною національного парку, що допомагає зберігати місцеву природу.

Кондао приваблює любителів дайвінгу, снорклінгу, морських прогулянок і тихого пляжного відпочинку.

Водночас архіпелаг має непросту історію: у минулому тут діяла система в'язниць, частина яких сьогодні перетворена на меморіальні об'єкти. Подорож на Кондао краще планувати заздалегідь, оскільки транспортне сполучення та кількість доступних місць на рейсах можуть бути обмеженими.

Салала, Оман

Салала, Оман. Джерело: unsplash.com

Оман зазвичай асоціюється з пустелями, горами та традиційною арабською архітектурою. Проте південне місто Салала здатне повністю змінити ці уявлення. Воно розташоване на узбережжі Аравійського моря та відоме широкими пляжами, скелястими горами й незвичайним для регіону кліматом.

Найдивовижніше перетворення відбувається під час сезону харіф – літнього мусону, який зазвичай триває з червня до вересня. У цей період гори вкриваються зеленню, долини наповнюються вологою, а після дощів з'являються сезонні водоспади.

Краєвиди настільки змінюються, що замість звичного посушливого пейзажу туристи бачать майже тропічну природу. Салала також відома багатовіковими традиціями торгівлі ладаном. У місцевих крамницях і на ринках можна придбати ароматичну смолу, яка здавна була одним із найцінніших товарів регіону.

Це місце підійде тим, хто прагне поєднати пляжний відпочинок, незвичайні природні явища та знайомство з арабською культурою.

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