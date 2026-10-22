Не їдьте туди взимку: експерти назвали напрямки, які зіпсують вам відпустку

Зимова відпустка, якщо вірити соцмережам, – це затишні подорожі, святкові ярмарки або теплі пляжі, де можна сховатися від холоду. Та будьмо відвертими: між картинкою у смартфоні та реальністю на місці іноді прірва, особливо цієї зими.

Журналісти видання Travel Off Path зібрали сім локацій мрії, які насправді виявились швидше проблемою, ніж казкою для туристів. Там морозно, натовпи навкруги, а часом навіть відверто недружнє ставлення до мандрівників. Спираючись на свій досвід і актуальні туристичні тенденції сезону зима 2026-2027 років, видання назвало сім напрямків, із якими цього сезону варто бути обережними. Для кожного також підібрали гідну альтернативу.

Гальштат, Австрія: Instagram-розчарування

Гальштат, Австрія. Джерело: Pexels

Проблема. У соцмережах це австрійське селище постає тихим засніженим куточком, наче з казки. Насправді ж воно потерпає від надмірного туризму. Натовпи одноденних мандрівників шикуються заради однакових фотографій, а місцева влада навіть установила дерев'яні огорожі, щоб перекривати певні краєвиди й стримувати потік людей. Узимку доводиться мерзнути, ковзати на льоду й протискатися крізь тисячі туристів, щоб просто пройти головною вулицею.

Куди краще поїхати натомість: Кольмар, Франція. Тут на вас чекають та сама казкова атмосфера, чудово збережені фахверкові будинки та відомі зимові ярмарки. Водночас міська інфраструктура краще пристосована до сезонного напливу відвідувачів. Ви зможете спокійно прогулятися, вдихнути на повні груди і насолодитися глінтвейном, а не пробиратися крізь натовп.

Нассау, Багамські острови: пастка оманливого тепла

Нассау, Багамські острови. Джерело: Pexels

Проблема. Мандрівники бронюють відпочинок у Нассау на січень, розраховуючи на тропічну спеку, і забувають, що Багами розташовані зовсім неподалік від узбережжя Флориди. Коли холодні атмосферні фронти накривають Сполучені Штати, вони дістаються й островів. Тож замість спекотних днів можна отримати вітряну погоду з температурою близько 18 °C, коли океан надто холодний для купання. А якщо врахувати, що щодня до порту заходять п'ять величезних круїзних лайнерів, від атмосфери спокійного острівного відпочинку швидко не залишається й сліду.

Куди краще поїхати натомість: Аруба або Кюрасао. Ці острови групи ABC розташовані далеко на півдні, поблизу узбережжя Південної Америки, і зазвичай залишаються поза зоною впливу зимових холодних фронтів. Тож імовірність отримати саме ті спекотні пляжні дні, за які ви заплатили, тут значно вища.

Кіото, Японія: холодно і гамірно

Кіото, Японія. Джерело: Pexels

Проблема. У 2026 році Японія переживає справжній туристичний бум, тому дехто сподівається, що взимку зможе побачити порожні храми й тихі бамбукові гаї. Але це не так. У Кіото взимку холодно й сиро, але туристів суттєво менше не стає. Ситуація з їхнім напливом стала настільки серйозною, що місто нещодавно заборонило мандрівникам заходити до деяких приватних районів гейш, намагаючись захистити свою культуру від надмірно цікавих і навіть нав’язливих відвідувачів.

Куди краще поїхати натомість: Канадзава, Японія. Це місто нерідко називають "маленьким Кіото". Тут є традиційні самурайські квартали та мальовничі зимові снігопади, але немає такого натовпу та численних обмежень для туристів.

Аспен, Колорадо: пастка для мільярдерів

Аспен, Колорадо. Джерело: Pexels

Проблема. Лижний відпочинок завжди був недешевим, але Аспен, схоже, перейшов усі межі. Скіпаси нерідко коштують майже 300 доларів на день, звичайний бургер на курорті може обійтися у 50 доларів, а інфраструктура часто заброньована задовго наперед. Це вже не відпустка для звичайного мандрівника, а радше демонстрація багатства. Через шалені витрати саме катання на лижах відходить на другий план, поступаючись постійному стресу через ціни.

Куди краще поїхати натомість: Ревелсток у Канаді або Паудер-Маунтін у штаті Юта. Обидва курорти пропонують першокласне катання на лижах і справжню гірську атмосферу без зайвого пафосу – і все це за значно доступнішою ціною.

Амстердам, Нідерланди: темрява, вогкість і небажані гості

Амстердам, Нідерланди. Джерело: Pexels

Проблема. Узимку в Амстердамі рано темніє, часто б’є в обличчя пронизливий дощ, а вітер пробирає до кісток. Але справа не лише в погоді. Місто активно проводить кампанії на кшталт "Тримайтеся подалі", спрямовані проти туристів, які порушують громадський порядок, – влада прагне повернути центр місцевим жителям. Крім того, туристичний податок на готелі зріс до приголомшливих 12,5% – найвищого муніципального туристичного податку в Європі. Додаткове підвищення національного ПДВ ще більше збільшує вартість проживання. Виходить, ви платите чималі гроші за відвідування холодного міста, яке водночас дає зрозуміти, що воліло б бачити менше туристів.

Куди краще поїхати натомість: Відень, Австрія. Місто повною мірою використовує свою зимову чарівність: тут є розкішні різдвяні ярмарки, велична архітектура та гостинна атмосфера, яка якнайкраще пасує до цієї пори року.

Кі-Вест, Флорида: пастка завищених цін і натовпів

Кі-Вест, Флорида. Джерело: Pexels

Проблема. Колись Кі-Вест був незвичайним, розслабленим осередком митців на самому краю материка. Тепер він перетворився на комерціалізований туристичний магніт для пасажирів круїзних лайнерів. Узимку ціни на готелі злітають до 500 доларів за ніч і більше – навіть за найпростіші номери. Пляжі, м'яко кажучи, посередні, а на головній вулиці від туристів не проштовхнутись. Колишній самобутній шарм майже зник, поступившись місцем мережевим барам і величезним натовпам.

Куди краще поїхати натомість: острів Анна-Марія, Флорида. Тут збереглася старомодна, некваплива атмосфера Флориди, є красиві пляжі, немає висотних будівель і панує справді розслаблений настрій. Ви зможете спокійно замовити свіжі місцеві морепродукти, не чекаючи на столик цілу вічність.

Банф, Канада: краса, яка дорого обходиться

Банф, Канада. Джерело: Pexels

Проблема. У соцмережах зимовий Банф показують як затишну казкову країну з яскраво-бірюзовими озерами. Але в реальності знамениті блакитні водойми взимку повністю замерзають і вкриваються товстим шаром снігу. Що недивно, адже температура тут регулярно опускається до −29 °C. Якщо ви не затятий шанувальник зимових видів спорту й не маєте належного спорядження для екстремального холоду, звичайні прогулянки містечком або огляд пам'яток можуть перетворитися на справжнє випробування.

Куди краще поїхати натомість: Вайтфіш, штат Монтана, США. Це місце пропонує такі самі вражаючі засніжені краєвиди Скелястих гір, ще й розташоване на краю Національного парку Глейшер. У центрі міста панує автентична, невимушена атмосфера гірського лижного курорту: є затишні бари, а вулицями зручно гуляти пішки. При цьому тут можна уникнути і найсуворіших канадських морозів, і виснажливих туристичних натовпів.

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